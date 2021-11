Michael Polansky reprezintă o apariție discretă, însă rarele postări ale vedetei pe rețelele de socializare confirmă că cei doi se iubesc în continuare.

Michael Polansky a absolvit studii de matematică și informatică la Harvard și este directorul executiv al Institutului Parker pentru imunoterapie în tratarea cancerului.

„Michael este un bărbat foarte inteligent, serios și a fost mereu discret. Mai multe persoane susțin faptul că Lady Gaga l-a cunoscut în cadrul mai multor evenimente organizate de către Sean Parker la el acasă. Sean a avut o petrecere cu ocazia zilei lui de naștere în Los Angeles în luna decembrie, iar alături de el a fost și Lady Gaga”, a declarat o sursă pentru Page Six, conform elle.ro

„Când sunt împreună”, a mai spus sursa, „este evident că Gaga este înnebunită după el. Chicotește mereu și îl atinge. Sunt foarte afectuoși unul cu celălalt și au cea mai bună chimie.„

Lady Gaga este un performer desăvârșit, o artistă apreciată în lumea întreagă pentru proiectele sale creative. Îi putem urmări, de asemenea, și rezultatele sale ca actriță. În cel mai așteptat film al anului, House of Gucci, Gaga o interpretează pe Patrizia Reggiani, fosta soție a lui Maurizio Gucci, rol pentru care a muncit foarte mult.

"Trei ani am muncit pentru acest rol. Ca să fiu complet sinceră, am trăit ca Patrizia Reggiani pentru un an și jumătate. Am vorbit cu accent vreme de nouă luni. Nici în afară filmărilor nu era diferit. Am rămas alături de ea. Îmi era imposibil să fiu blondă și să vorbesc cu accent, așa că m-am vopsit imediat și am început să trăiesc într-un mod în care la orice mă uităm, orice atingeam, începeam să observ unde și când puteam vedea bani”, a povestit, cu sinceritate, Lady Gaga, conform filmnow.ro

Citeste si: Madonna: 3 Gafe majore și un val de reacții negative într-o singură...