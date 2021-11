Madonna – gafele din noul său proiect

Madonna a vorbit într-o postare pe rețelele de socializare despre noul său proiect artistic, iar urmăritorii acesteia au reacționat imediat.

Aceștia au cometat, pe de o parte, faptul că starul pop instigă la violență împotriva femeilor, iar pe de altă parte, că poartă împletituri afro, iar prin această apariție ar jigni persoanele de culoare.

De asemenea, multe comnetarii negative au făcut referire la faptul că artiștii care au lucrat alături de vedetă la respectivul proiect au muncit gratuit!

„Mândră de colaborarea mea cu @stevenkleinstudio pentru @vmagazine.

Cu foarte puțin suport din partea oamenilor care nu susțin arta și în ciuda faptului că am avut buget aproape zero, tot am reușit să facem artă! Arta nu este moartă dacă ai puterea să lupți pentru lucrurile în care crezi”, a scris vedeta.

„Mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut, care au dormit pe canapele și au lucrat ore întregi gratuit pentru a susține Madame X”, a continuat Madonna.

„Deci un cuțit ținut la gâtul unei femei este artă? Sistemul patriarhal este foarte mulțumit de tine. Atât de multe femei suferă din cauza abuzului sau sunt ucise, și tu te pozezi cu un cuțit la gât. Dezgustător mesaj”, a scris un alt internaut.

„Definiția exploatării = oameni care muncesc pentru tine pe gratis în numele artei.

De ce lucrează oamenii gratuit și dorm pe canapele când muncesc pentru un milionar?? Nu așa susține arta cineva care a reușit în viață!”, a fost scris într-un comentariu, conform eva.ro

„Au muncit gratis??? De ce nu i-ai plătit tu? Ai rămas fără bani sau ce? Doamne! Dacă tu, care ești Madonna, ai un buget aproape zero, nu știu ce speranțe mai sunt pentru artiștii neconsacrați ca noi”, a scris un user.

„Această imagine mai mult glorifică violența împotriva femeilor decât să promoveze arta. Un cuțit la gât... serios?”, a mai scris cineva.

Proiectul a fost realizat ca un omagiu adus actriței Marilyn Monroe, iar legat de acest mesaj, Madonna a primit încă un tun de comentarii negative pentru că apare într-una din imagini în poziția în care Marilyn a fost găsită decedată (autoritățile constatând la acea vreme că aceasta s-ar fi sinucis). Discuții au fost legate și despre susținerea sinuciderii că act reprezentat prin artă.

De asemenea, urmăritorii nu au întârziat să observe cât de mult au fost editate fotografiile prezentate.

Toate fotografiile realizate de Klein pentru numărul 133 al revistei au fost create împreună cu Madonna, iar cei doi au dorit să-i aducă un omagiu actriței Marilyn Monroe.