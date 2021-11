Cum a pierdut Lavinia Pirva cele 30 de kilograme luate în sarcină

Celebra și frumoasa cântăreață, acum în vrâsta de 39 de ani, a povestit că în sarcină a luat în jur de 30 de kilograme, așadar după naștere era departe de silueta ideală, conform redactia.ro

Vedeta spune că a slăbit însă cu ușurință, că o bună parte din surplusul de kilograme s-ar fi datorat retenției de apă. „Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari", a spus vedeta.

De asemenea, aceasta ne dezvăluie faptul că totuși în toată această perioadă de revenire la greutatea dorită nu a mâncat haotic, ci a avut o dietă săracă în calorii, dar organizată și bogată în vitamine și nutrienți importanți atât pentru ea, cât și pentru bebeluș.

„Micul dejun: iaurt, fulgi de ovăz, fructe, semințe de in, nucă și scorțișoară. Prânzul: grătar (pește sau un alt tip de carne) și legume (salată sau la grătar). Mișcare: minim 35 – 40 de minute pe zi. Cina: un ceai (detox) și nimic altceva oricât mi-ar fi de greu", a spus Lavinia, conform redactia.ro

Lavinia Pîrva susține, de asemenea, că face mult sport și că acesta reprezintă, de fapt, secretul său, căci în privința alimentației nu este cea mai strictă, declarându-se o pofticioasă.

În prezent, Lavinia Pîrva ne suprinde cu silueta și frumusețea sa, afișând o femeie care nu își arată deloc vârsta, părând cu mulți ani mai tânără.