Chiar daca in aceasta perioada circumstantele au fost de asa natura incat am admirat transformarile primaverii mai mult de la ferestrele noastre sau din preajma blocurilor in care locuim, este indubitabil ca primavara si-a facut de mult simtita prezenta afara. Exuberanta si efervescenta ei plina de viata, de culoare si de verde crud, s-au revarsat de ceva timp peste gradinile si meleagurile Romaniei, transformandu-le in mici spectacole ale naturii care nu inceteaza sa ne lase muti de uimire.

Romania este splendida primavara si avem locuri de vis in aceasta tara frumoasa, locuri care ne bucura ochii si ne alina sufletul, si am face bine ca macar de acum incolo sa le protejam, respectam si sa avem grija de ele cum se cuvine. Chiar daca nu putem calatori inca, ne putem clati ochii macar virtual cu frumusetile primaverii prin intermediul fotografiilor. Iata cateva locuri si peisaje de primavara din Romania care sunt mirifice si ne demonstreaza, o data in plus, ca ne-am nascut intr-o tara nespus de frumoasa.

Romania nespus de frumoasa: Imagini de vis care ne demonstreaza cat de frumoasa este primavara in Romania!

Peisaj de primavara din zona Transilvaniei, in fundal putand fi vizibil semetul castel Bran

Foto: By Balate Dorin /Shutterstock

Frumoasele si delicatele magnolii innobileaza peisajul Iasiului, aducandu-i culoare si frumos.

Foto: By Balate Dorin /Shutterstock

Cand verdele crud de primavara si papadiile cu palarioarele lor delicate impanzesc luminisurile din Transilvania, natura se transforma intr-un loc de vis.

Foto: By Gaspar Janos /Shutterstock

Muntii Carpati au un farmec de nedescris atunci cand infloresc frumoasele braduse de padure violete. Le putem admira in pajistile de langa crestele muntilor din luna aprilie si pana in mai. Si muntii Apuseni sunt plini de aceste minunatii.

Foto: By patruflo /Shutterstock

Brandusele sunt flori montane extrem de indragite in cultura populara romana si exista mai multe legende legate de aparitia lor. Una dintre ele ne arata ca cele doua branduse (de primavara si de toamna) au avut o legatura de sange foarte puternica, fiind surori gemene, si de o frumusete rara. Din rautate insa, mama vitrega a Pamantului le-a alungat din casa, in frig, pe una primavara si pe cealalta toamna, incercand sa le desparta. Cele doua branduse au umblat mult prin padure, plangand si suferind. Dumnezeu insa le-a auzit suferinta si le-a transformat in branduse care se cauta neincetat, fara sa se intalneasca, sperand ca intr-o zi vor fi impreuna din nou.

Foto: By Gaspar Janos /Shutterstock

Va imaginati cum este sa te afli in vecinatatea acestui camp de narcise de langa Sibiu, in satul Hosman? Cred ca doar mirosul divin al gingaselor flori albe poate egala frumusetea acestui peisaj rural...

Foto: By Gaspar Janos /Shutterstock

Rezervatia de narcise albe din judetul Harghita a inceput sa devina cunoscuta in intreaga Romanie si a fost inclusa in randul ariilor protejate.

Foto: By Andreea Photographer /Shutterstock

Cred ca nu exista senzatie vizuala mai placuta decat cea a verdelui crud de primavara combinat cu albastrul cerului de primavara pictat cu nori albi si pufosi. Peisajul din imagine este din Transilvania, iar in poza este surprinsa si cetatea Coltesti.

Foto: By Stock Content /Shutterstock

Primele flori ale primaverii isi fac simtita prezenta pe crestele muntilor din Parcul National Retezat.

Foto: By CristiDumi /Shutterstock

Nu exista casa la tara in a carei curte sa nu fie un copac umbros sau ghiveci cu muscate rosii in geam sau pe pervazuri...

Foto: By Dragos Asaftei /Shutterstock

Trebuie sa dam Cezarului ce este al Cezarului si sa recunoastem ca si Bucurestiul are un farmec inconfundabil la venirea primaverii, cand parcurile si stradutele sunt colorate de inflorescente roz, un roz al bucuriei si al revenirii la viata.

Foto: By Dragos Asaftei /Shutterstock

Recunosc ca nu am fost niciodata in Lunca Dunarii si cu atat mai mult primavara, dar ati vazut vreodata un verde mai verde de atat? Peisajul este minunat si padurea musteste de viata.

Foto: By Togoi Alexandru /Shutterstock

Rasaduri colorate de lalele pe aleile Bacaului...

Foto: By Popa Ioana Mirela /Shutterstock

Vizionare placuta