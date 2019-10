Viaţa mea toată:

Frunze purtate de vânt

În prag de toamnă. (Matsuo Basho)

Chiar daca primavara este, poate, cel mai iubit anotimp in Japonia si “hanami” (traditia japoneza de a privi "ume", florile de prun japonez si "sakura", florile de ciresi ornamentali japonezi) ofera tuturor iubitorilor de natura si frumos posibilitatea de a admira natura in intreaga ei splendoare, toamna este la fel de fermecatoare. Ba din contra, putem spune pe buna dreptate ca toamna este anotimpul perfect pentru a vizita aceasta tara. In fiecare toamna, mai multe zone ale tarii se transforma intr-o feerie de culori si lumini, iar frunzisul si frunzele copacilor ofera un adevarat regal pentru privitori.

Din septembrie pana In noiembrie, gradinile, parcurile, zonele templelor si anumite regiuni muntoase sunt inundate de nuantele splendide ale toamnei, cu precadere de rosul si aramiul copacilor de artar japonez. La fel ca si “hanami” care cunoaste o indelungata traditie, “momijigari” dateaza din perioada Heian (794-1195) si presupune vizitarea zonelor unde toamna isi lasa cel mai puternic amprenta, dar si admirarea copacilor roscati si a frunzelor trecatoare. Spiritual si simbolic vorbind, viata este efemera, tin sa ne spuna in fiecare an natura si aceasta frumoasa traditie… Nikko, Tochigi si Kyoto sunt 3 dintre orasele din Japonia unde se practica acest obicei si unde vizitatorii simt vibratia abundenta a toamnei.

Toamna in multe zone din Japonia este sinonima cu belsugul, cu trecerea intr-o alta etapa a vietii si a naturii, cu reconectarea la natura si la magia ei, cu relaxarea si contemplatia. Ce poate fi mai frumos decat sa contempli efemeritatea naturii (inconjuratoare, umane si a tot) intr-o zi superba de toamna, pierdut printre crengile incarcate de frunze rosii si aramii, pe alei pictate in culori de cupru sau ratacit pe un pod ce parca face tranzitia intre doua anotimpuri/ stari interioare? Frunzele rosii si maro, dar si oranj, aurii si galbene ale copacilor de ginco (Ginkgo biloba sau arborele pagodelor), sunt o incantare si au inspirat dintotdeauna poetii si cantaretii lumii. Va invitam sa le admirati splendoarea prin intermediul imaginilor de mai jos.

Templul Kiyomizu-dera din orasul Kyoto

Templul Daigo-ji este un templu budist din Kyoto, faimos pentru frunzisul multicolor al arborilor care il inconjoara si rosul inconfundabil al artarilor. Este vizitat in fiecare an de mii de turisti.

Chimonoului japonez ii sta tare bine purtat pe aleile aurite de copacii de ginco.

Unul din cele mai populare si splendide locuri pe care le poti vizita toamna in Japonia este Aleea Artarilor (Momoji Kairo) de langa Lacul Kawaguchi, Yamanashi.

Toamna este splendida in Kyoto, iar intrarea in templul Bishamon-do arata ca un drum spre Rai....

Pod de lemn intr-un parc japonez

Turnul de lemn al templului Tōdai-ji din Nara, cel mai mare templu budist din tare, strajuieste splendorile naturii in fiecare toamna.

Arashiyama este un district splendid in vestul orasului Kyoto, sit istoric recunoscut la nivel national pentru frumusetea sa pitoreasca unica.

Templul Eikan-dō Zenrin-ji este un punct de referinta de admirat toamna si este cunoscut pentru coloritul superb al gradinii sale din luna noiembrie si pentru frunzisul magic.

Frunzis de toamna in Japonia

Plimbare pe podurile de lemne ale parcurilor din Kyoto

Takachiho Gorge din Miyazaki este un loc extrem de fermecator in orice anotimp, dar in lunile de toamna este o feerie.

Parcul national Hitachi, cu intinderile sale colorate de Bassia Scoparia pe un fundal intens de albastru ceresc, este o adevarata incantare vizuala toamna.

Drum catre Muntele Fuji, Fujiyoshida

Cascada Mino din Japonia este mai frumoasa ca niciodata toamna...

Vizionare placuta