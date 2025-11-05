Îmi imaginam că iubirea se construiește din fluturi, că mesajele citite și ignorate sunt doar întâmplări, că oamenii buni se găsesc dacă ai răbdare. La 50, am înțeles că întâlnirile sunt mai degrabă o radiografie a propriei lucidități decât o vânătoare de jumătăți de inimă. Nimeni nu-ți spune cât costă, în ani, iluziile.

Primul lucru pe care mi-ar fi plăcut să-l știu este că nu e de datoria ta să faci o relație să funcționeze singură. Când ești tânără, crezi că dacă iubești destul, totul se repară: ego-ul lui, lipsa lui de profunzime, tăcerile care dor. Te apuci să faci terapie de cuplu singură, de parcă ai putea vindeca doi oameni doar cu dorința ta de stabilitate.

Îți petreci serile gândindu-te la ce ai greșit, la cum să-l faci să simtă. Iar el? El trăiește liniștit, fără vină, pentru că tu ești „aia puternică”. Adevărul e că nicio femeie nu e născută să fie psihologul unui bărbat confuz. Relațiile nu se fac din reparații, ci din reciprocitate.

Al doilea lucru: dacă un bărbat vrea cu adevărat, se vede. Nu e nevoie de interpretări, analize, prietene consultate. Nu trebuie să cauți sensuri ascunse în tăcerea lui, în like-urile aruncate din întâmplare sau în „ne vedem cândva”. Bărbatul care vrea să te cunoască o face clar, asumat, constant. Restul sunt umbre care se joacă cu timpul tău. La 30 de ani am pierdut seri întregi întrebându-mă de ce nu m-a sunat. La 50, dacă nu m-a sunat, știu deja: pentru că nu a vrut. Și nu e o tragedie, e doar un filtru natural al oamenilor care nu trebuie să mai intre în viața ta.

