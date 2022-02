La 30 de ani am învățat că iubirea se construiește în timp și că nu are nimic de a face cu fluturașii în stomac, pasiune în miez de noapte sau flori la ușa casei după o noapte în care am plâns neîncetat. Acum, am răbdare cu mine și cu tot ceea ce simt și nu mă mai grăbesc niciun pas pentru că iubirea rămâne întotdeauna acolo unde i se face loc.