Eu sunt Luna. Numele acesta mi s-a părut întotdeauna special, unic și ușor de memorat. Nu știu exact ce spune despre mine. Nu m-am gândit la asta deoarece am început să îmi pun astfel de probleme recent. Am 20 de ani proaspăt împliniți, aparțin unei zodii de foc, sunt întotdeauna activă și preocupată și de multe ori am făcut greșeală să mă pun pe locul doi, atunci când cea mai importantă dintre sarcinile mele era să mă iubesc pe mine. Desigur, la 20 de ani iubirea vine în sute de forme, ghidată de instinct, de pasiune, de orice e mai frumos și mai minunat pe lume. Mie nu mi-a fost niciodată frică să iubesc, nu mi-a fost teamă să mă consum sau dau tot ce e mai bun din mine pentru un Altul. Așa e firea mea! Am avut seri în care m-am gândit dacă e o greșeală, însă vom reveni la asta ulterior.

Acest lucru vine, desigur, cu avantaje și poate la fel de multe dezavantaje. În cele două decenii pe care le-am umblat pe acest pământ am iubit mult și am iubit din suflet, însă am și suferit uneori înzecit în raport cu dragostea pe care am oferit-o. Iar cum suferință vine întotdeauna cu lecții importante, am învățat trei lucruri esențiale despre Iubire.

Nu uita niciodată să ceri ceea ce îți doreș t i!

“ Cere și ți se va da!” – spune un proverb foarte cunoscut. Aceasta a fost cea mai substanțială și, fără doar și poate, definitorie revelație pe care am avut-o vreodată. Eu am înțeles că (cel puțin în cazul personal) trebuie să pretinzi, trebuie să verbalizezi, să nu rămâi niciodată tăcând într-o situație ce își poate găsi soluția doar prin comunicare. Orice cuplu, orice relație de orice fel are momente de cumpănă, în care pare că nimic nu se așează și nimic nu se leagă, iar compatibilitatea pe care o vedeați limpede la început se năruie din motive aproape absurde. Atunci este momentul să vorbiți! Să spuneți tot ce simțiți și tot ce credeți, să comunicați celuilalt (fie el partener de viață, mama, tată sau prieten bun) tot ce doare și ce vă frământă. Poate această explozie de cuvinte nu va duce la un final glorios sau la o modificare în ritmul de viață al relației, însă va duce la pace de sine, iar eu cred că asta ar trebui toți să căutăm înainte de orice. Ceea ce ne aduce către cea de a doua lecție importantă pe care aș vrea să o împărtășesc.

Fii mereu cu tine , înainte să fii cu altcineva!

Ne găsim îngrozitor de des, lucru pe care de altfel l-am simțit și eu chiar dacă experiențq nu îmi e vastă, în situații în care ne întrebăm întâi de toate “Ce ar crede el despre asta?” sau “Cum ar vedea mama situația asta” sau “Ar vrea oare el asta?”. Moment în care m-am întrebat, cred că mai serios decât am făcut-o vreodată- Dar TU, tu ce vrei? Și aceea a fost clipa în care am înțeles că înainte să fii fiica cuiva sau iubita cuiva, confidenta cuiva tu eșți propria-ți confidentă și prietenă. Tu eșți pentru ține, înainte să fii pentru altcineva. Acest soi de gândire mi-a pus, va puteți da seama, niște semne de întrebare. Este egoist să gândești așa? E vrednic de iubirea celuilalt omul care se iubește întâi pe el? Răspunsul este DA! Iubirea și respectul de sine sunt un pas esențial în a putea primi și, până la urmă, găzdui iubirea celuilalt. Pentru că adevărul este că fericirea ta nu depinde de fericirea celuilalt. Eu sunt fericită pe cont propriu și te iubesc pentru că și tu ești fericit, iar asta ne face mai buni când suntem împreună. Sună poetic? Poate, dar eu asta cred.

Nu-ți fie teamă să te expui!

Am zis că am să revin ulterior la această frică de a iubi și de a te arăta în fața altcuiva exact așa cum eșți tu construit. Am cunoscut câțiva oameni care merg pe premiza “De ce să iubesc dacă voi fi dezamăgit?” sau “De ce să mă expun dacă e posibil că cineva să nu mă placă pentru ceea ce sunt?”. Eu nu cred în gândirea asta, nu cred în astfel de limitări care, după mine, duc spre o dezamăgire mai mare și spre o inevitabilă singurătate. Da, iubirea doare de multe ori și da, iubirea are “talentul” asta de a te face să te simți uneori mai singur decât atunci când eșți propriu zis singur. Dar dacă nu? Dacă iubirea pe care alegi să nu o trăiești te va duce pe culmile cele mai înalte? Cum ar fi să avem curaj și să riscăm, să țintim spre posibil cea mai mare dezamăgire sau… cea mai frumoasă poveste dintre toate?

Iubirea nu e simplă, iar eu am înțeles asta. Iubirea e ciudată și câteodată te scoate din minți, dar e acel ceva ce ne unește pe toți, bănuiesc. Că dacă nu ar fi iubire… Despre ce ar scrie toți poeții și pentru ce ar picta și ar cânta toți artiștii?

#LectiileIubirii

