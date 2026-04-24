Adoptă un Copac, program al Viitor Plus, care a plantat până acum aproape 2,5 milioane de arbori, lansează cea mai amplă campanie națională de mobilizare pentru combaterea deșertificării în sudul României.

România traversează una dintre cele mai critice perioade în lupta cu schimbările climatice, iar sudul țării este printre cele mai afectate regiuni. În fața acestor realități, programul Adoptă un Copac, derulat de asociația Viitor Plus, lansează cea mai amplă campanie națională de mobilizare pentru împăduriri din ultimii ani, cu un obiectiv ambițios: plantarea a 2 milioane de copaci și reconstrucția ecosistemelor degradate.

Campania „Nu lăsa să se aleagă praful de viitorul lor!” vine într-un moment crucial. Aproximativ o treime din teritoriul României și 40% din suprafața agricolă sunt deja expuse riscului de deșertificare și degradare a solului. Semnele sunt evidente: temperaturi medii în creștere, perioade tot mai lungi de secetă, pierderea biodiversității și impact direct asupra producției agricole.

„Lucrăm de aproape 20 de ani la firul ierbii și, de la un sezon la altul, vedem cum realitatea se schimbă — nu în bine. Terenuri care acum câțiva ani erau fertile devin fragile, apoi sterile. Vedem cum nisipul înaintează, cum seceta persistă și cum solul își pierde capacitatea de a susține viața. «Degradare» este un cuvânt prea vag pentru ce se întâmplă în teren. În multe locuri asistăm, de fapt, la o pierdere accelerată de ecosistem.

Pădurea este una dintre puținele intervenții care pot opri acest proces: stabilizează solul, reduce eroziunea, păstrează umiditatea și creează un microclimat care permite vieții să revină. Acolo unde plantăm, vedem deja diferența. Nu imediat, dar suficient de repede încât să știm că direcția este corectă.”, spune Mădălin Costache, manager de program Adoptă un Copac.



Deșertul nu mai așteaptă

Datele arată că degradarea solului devine un fenomen accelerat și care contaminează terenurile fertile vecine. În România, aproximativ o treime din teritoriu și până la 40% din terenul agricol sunt afectate de procese de degradare sau deșertificare, iar tendința este de extindere, dacă nu apar perdele de protecție și păduri care devin filtre naturale ce opresc extinderea nisipului și nu doar atât.

„Ce vedem în teren nu mai este o excepție, ci devine un nou tipar. Schimbările climatice nu sunt doar grafice sau statistici, ci sunt vizibile în modul în care solul se comportă, în lipsa apei și în presiunea tot mai mare asupra comunităților locale. Deșertificarea nu este un risc viitor, ci un proces deja în curs. Fără intervenții rapide și consistente, vom ajunge să vorbim doar despre gestionarea pierderilor.

Pădurea este o infrastructură critică: protejează solul, reglează temperatura locală, contribuie la reținerea apei și susține biodiversitatea. În absența ei, terenul devine vulnerabil; cu ajutorul ei, începe să se refacă.”, a completat Rebecca Popescu, manager parteneriate Adoptă un Copac.

La nivel global, estimările Organizației Națiunilor Unite arată că peste 40% din suprafața terestră este deja degradată, afectând direct aproape jumătate din populația lumii. În același timp, Intergovernmental Panel on Climate Change avertizează că frecvența și intensitatea secetelor vor crește în Europa, inclusiv în regiunea sud-estică.

Fără intervenții rapide, consecințele se amplifică: pierderea fertilității solului și scăderea producției agricole, seceta acută în zonele deja vulnerabile, presiune economică asupra comunităților rurale și micilor fermieri.

În acest context, împădurirea nu mai este o soluție opțională, ci una dintre puținele intervenții bazate pe natură capabile să încetinească degradarea și să ofere un cadru de refacere pe termen lung.

O nouă cultură a împăduririlor în România

De aproape 20 de ani, Adoptă un Copac acționează în unele dintre cele mai vulnerabile regiuni ale României, în Oltenia și Dobrogea, pentru a combate degradarea solului și a reface ecosisteme aflate în colaps. În acest timp, programul a plantat și a îngrijit peste 2,3 milioane de puieți, a transformat 292 de hectare în noi păduri în sudul României și a implicat peste 46.000 de voluntari în acțiuni directe de plantare și protecție a naturii.

Programul intră acum într-o etapă decisivă: lansează cea mai amplă campanie de mobilizare publică dedicată unui fenomen tăcut, dar devastator: degradarea ireversibilă a solului. Campania „Nu lăsa să se aleagă praful de viitorul lor!” implică toți românii pentru donații directe. Cu un SMS la 8835, cu textul COPAC, fiecare contribuie cu 5 euro lunar la plantarea și îngrijirea puieților în cele mai degradate terenuri ale țării.

În sudul României, deșertificarea avansează rapid, cu peste 1.000 de hectare de teren arabil pierdute în fiecare an. Asta înseamnă: aproximativ 10 km² dispăruți anual, echivalentul a

1.400 de terenuri de fotbal, iar astăzi peste 400.000 de hectare sunt deja afectate direct de procesul de deșertificare.

Când deșertificarea devine un proces deja vizibil în teren, cu efecte care se extind dincolo de cifre și statistici și afectează direct economia și comunitățile locale, acțiunea se mută de la voluntari și programe de împădurire, la fiecare cetățean implicat în această campanie.

În absența unor intervenții accelerate, România riscă să piardă progresiv suprafețe agricole fertile și să intre într-un ciclu dificil de recuperat. În acest context, împădurirea devine una dintre puținele soluții bazate pe natură care pot genera efecte pe termen lung, de la stabilizarea solului până la refacerea echilibrului climatic local.