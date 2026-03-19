Let’s Do It, Romania! anunță Ziua de Curățenie Națională pe 19 septembrie, alături de 190 de țări din întreaga lume

Peste 540 de școli din România au aplicat pentru programul Doers School, inițiat de Let's Do It, Romania!

16 Martie 2026
Cum te asiguri că firma ta rămâne prietenoasă cu mediul?

16 Februarie 2026
19 Martie 2026 publicat în Green Living
Mai sunt 6 luni până la cea mai mare mobilizare națională pentru curățarea și protecția mediului înconjurător. Asociația Let’s Do It, Romania! anunță că Ziua de Curățenie Națională, recunoscută oficial prin lege, va avea loc pe 19 septembrie în acest an. Peste 2,9 milioane de voluntari din toată țara au devenit DOERS și s-au implicat, în ultimii 15 ani, în acțiunile de curățenie organizate de cea mai mare mișcare socială din România, care face parte din organizația globală Let’s Do It World.

Tema ediției treisprezece Let’s Do It, Romania! îndeamnă la reflecție prin întrebarea profundă și necesară „Tu ce lași în urma ta?”. Campania din acest an nu este doar despre curățenia anuală, ci despre felul în care trăim în viața de zi cu zi și moștenirea pe care o lăsăm generațiilor din prezent și viitor.

„Pe 19 septembrie, curățăm mai mult decât deșeuri de pe marginea drumului, din parcuri, ape sau păduri. Intenția noastră este să trezim și să curățăm conștiința colectivă prin acest îndemn atât la reflecție, cât și la reflectare. În toamna anului 2024 am reușit să obținem recunoașterea oficială prin lege pentru Ziua de Curățenie Națională și le suntem recunoscători tuturor celor care s-au implicat alături de noi an de an să îndeplinim această misiune. Întrebarea din acest an ,,Tu ce lași în urma ta?” trebuie să ne ghideze nu doar în Ziua de Curățenie Națională, ci în fiecare zi”, declară Ștefan Buciuc, Președinte Let’s Do It, Romania!

Ediția din acest an continuă tradiția stabilită prin Legea 266/2024, prin care este recunoscută oficial a treia sâmbătă din septembrie ca Ziua de Curățenie Națională.

În 2025, peste 270,000 de voluntari din toată țara au strâns, în București și cele 41 de județe, peste 427,000 de saci de deșeuri. În acest an, sunt așteptați peste 300,000 de DOERS. Înscrierile pentru 19 septembrie 2026 vor fi disponibile în curând. Până atunci, fiecare gest conștient și responsabil contează, iar oamenii pot raporta zonele cu deșeuri în aplicația dedicată Let’s Do It Romania! disponibilă în iOS și pe Android, care poate fi descărcată de aici.

În următoarele 6 luni, Let’s Do It, Romania! va organiza o serie de acțiuni punctuale de curățenie în diverse zone din țară și îndeamnă la responsabilitate zi de zi.

Cei dornici să devină voluntari în echipa de organizare București/Iflov se pot înscrie prin e-mail la [email protected].

Cei care doresc să doneze și echipeze voluntarii Let’s Do It, Romania! o pot face aici. Cei interesați de sponsorizări corporate pot trimite un e-mail la [email protected].

Despre Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din țară dedicată mediului și implicării civice, parte din rețeaua internațională Let’s Do It World. De la lansare, organizația a mobilizat peste 2,9 milioane de voluntari în acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și proiecte comunitare. Pe lângă Ziua de Curățenie Națională, Let’s Do It, Romania! derulează programe precum Doers School și aplicația Let’s Do It, Romania!, prin care cetățenii pot raporta deșeuri sau ambrozie și pot urmări statusul sesizărilor lor în timp real.

Misiunea Let’s Do It, Romania! este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare.

Irina Vladescu

Mai multe despre Irina
