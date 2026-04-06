Terapia cu exozomi: Ce trebuie să știi despre tratamentul care regenerează pielea la nivel celular

Cum să redai luminozitatea și hidratarea tenului: sfaturi și recomandări

Cum să redai luminozitatea și hidratarea tenului: sfaturi și recomandări

31 Martie 2026
Creativitate și răsfăț: Caravana Frumuseții dm a cucerit 12 orașe în martie 2026

Creativitate și răsfăț: Caravana Frumuseții dm a cucerit 12 orașe în martie 2026

30 Martie 2026
6 Aprilie 2026 publicat în Frumusete
IN ACEST ARTICOL:

Am investigat cel mai discutat tratament facial al momentului. Iată ce am aflat — fără jargon medical, fără exagerări, doar ce contează cu adevărat.

De când am devenit atât de pretențioase cu pielea?

Sincer? De când am început să înțelegem ce funcționează și ce nu. Dacă la 20 de ani orice cremă hidratantă părea suficientă, după 30 lucrurile se schimbă. Nu dramatic, nu peste noapte — dar destul de vizibil încât să te facă să te uiți mai atent în oglindă și să te întrebi: ce pot face diferit?

Răspunsul, ani la rând, a fost: creme mai scumpe, seruri cu ingrediente la modă, poate un tratament facial din când în când. Dar, în ultimii doi-trei ani, medicina estetică a adus ceva cu adevărat nou la masă. Nu proceduri agresive, nu injecții care te fac să arați ca altcineva, ci tratamente care lucrează cu propriul tău organism. Iar în fruntea acestei noi generații se află exozomii.

Exozomii, pe limba noastră

E drept, termenul sună a curs de biologie. Dar e mai simplu decât pare. Imaginează-ți exozomii ca pe niște „colete” microscopice — vezicule de 30 până la 150 de nanometri (adică incredibil de mici) pe care celulele stem le trimit către alte celule. În aceste colete se află proteine, lipide și fragmente de ARN. Practic, instrucțiuni: „Regenereză-te. Produ mai mult colagen. Repară ce nu mai funcționează în parametri.”

Ceea ce face tratamentul cu exozomi diferit de alte proceduri estetice este că nu adaugă nimic artificial în piele. Nu injectează substanțe străine, nu umple și nu blochează. Pur și simplu amplifică un proces pe care corpul tău îl face deja — dar mai lent, mai timid, mai puțin eficient decât la 20 de ani.

O precizare importantă: exozomii nu modifică ADN-ul. Nu vorbim despre o terapie genetică. Sunt mesageri, atât. Dar mesageri foarte eficienți.

Ce poate face concret terapia cu exozomi pentru tenul tău

Să trecem de la teorie la practică, deoarece asta contează.

În primul rând, exozomii stimulează producția de colagen și elastină. Sunt cele două proteine care țin pielea fermă și elastică și care, din păcate, scad natural după 25 de ani. Tratamentul le „trezește” din nou. Efectul: piele mai fermă, cu o textură vizibil îmbunătățită.

În al doilea rând, sunt în vizor ridurile fine, nu cele profunde, de expresie (pentru alea există alte soluții), ci cele subtile care apar în jurul ochilor, pe frunte, în zona gâtului. Exozomii le atenuează progresiv, fără să schimbe expresia feței tale. Arați ca tine, dar odihnită.

Apoi, cicatricile post-acnee și petele pigmentare. Dacă ai trecut prin perioade de acnee — la adolescență sau mai târziu, din cauze hormonale — știi cât de frustrante sunt urmele pe care le lasă. Exozomii accelerează remodelarea țesutului, iar petele se estompează vizibil.

Și, nu în ultimul rând, hidratarea. Nu cea de suprafață, pe care o dă orice cremă, ci hidratarea profundă, care vine din repararea barierei cutanate — stratul care reține apa în piele. Când bariera funcționează corect, tenul arată plin, luminos, sănătos. Și asta se vede.

Rezultatele sunt vizibile de la prima ședință, dar se îmbunătățesc săptămână de săptămână. Regenerarea celulară e un proces, nu un buton pe care apeși.

Cum arată o ședință de exozomi la Beauty DAY

Am vrut să știm exact ce presupune, pas cu pas, așa că am întrebat echipa de la Beauty DAY, salonul de înfrumusețare din Sector 1, București, care oferă acest tratament.

Mai întâi, consultație. Specialistul îți analizează tenul, discutați ce te deranjează, ce obiective ai. Pare un pas banal, dar e esențial — tratamentul se personalizează în funcție de nevoile tale.

Apoi, curățarea pielii. Tenul trebuie pregătit înainte de tratament, altfel ingredientele active nu penetrează eficient.

Urmează microneedling-ul: cu un dispozitiv profesional se creează micro-canale controlate în piele. Nu, nu doare atât de tare pe cât sună. E un disconfort ușor, suportabil. Imediat după, se aplică serul cu exozomi, care pătrunde prin canalele deschise exact acolo unde trebuie.

La final, masca ce are effect calmant și cremă cu protecție solară. Total: cam o oră. După, e vizibilă o ușoară roșeață care dispare în 24–48 de ore. Te poți machia a doua zi. Poți merge la birou. Nu e niciun downtime serios.

Recomandarea standard: 3–5 ședințe, la interval de 4–6 săptămâni, apoi ședințe de întreținere la câteva luni. Nu e un tratament pentru o singură dată — dar nici cremele bune nu le aplici o dată și gata, nu?

Pentru cine e recomandat (și pentru cine nu)

Terapia cu exozomi e potrivită pentru un spectru destul de larg. E ideală dacă observi primele semne de îmbătrânire și vrei să intervii devreme, înainte să fie nevoie de proceduri mai invazive. E excelentă dacă ai cicatrici post-acnee, hiperpigmentare sau pur și simplu un ten obosit, tern, care și-a pierdut strălucirea.

Nu e indicată dacă ai infecții active pe piele în zona de tratament, dacă ești însărcinată sau alăptezi, sau dacă ai anumite boli autoimune severe. Ca la orice procedură, consultația inițială e momentul în care specialistul îți spune sincer dacă e sau nu pentru tine. La Beauty DAY, asta se întâmplă înainte de orice.

Micropigmentare buze Stileto: un bonus pe care nu-l așteptam

Când am vorbit cu echipa Beauty DAY despre acest articol, ne-au menționat și un alt serviciu care a crescut foarte mult în ultimul timp: micropigmentarea buzelor cu tehnica Stileto. Și recunosc că m-a intrigat.

Ideea e simplă: îți definește conturul buzelor și adaugă o culoare naturală, fină, care arată exact ca buzele tale — dar mai bine. Nu e tatuajul de buze de acum un deceniu, cu culori tari și contur exagerat. Stileto e subtil. Filozofia e „less is more” și se vede în rezultat: buze care arată îngrijite, sănătoase, cu un contur clar, dar nu agresiv.

E tratamentul la care te gândești în fiecare dimineață când îți aplici liner și ruj de 5 minute și te întrebi: chiar trebuie să fac asta zilnic? Cu Stileto, răspunsul devine: nu.

Nu e vanitate. E îngrijire.

Încă există un stigmat legat de tratamentele estetice. „La ce îți mai trebuie?” „Nu e puțin exagerat?” Eu zic că nu. A investi în sănătatea pielii tale e la fel de legitim cu a investi în sport, în alimentație sănătoasă sau în sănătatea mintală. Pielea e cel mai mare organ al corpului. Merită atenție.

Beauty DAY, salonul din Sector 1 care e pe locul 1 pe Google Maps pentru „salon înfrumusețare București”, oferă exact genul de servicii care respectă această filozofie: tratamente bazate pe știință, realizate de specialiști, într-un cadru profesional. De la cosmetică facială cu exozomi la balayage, epilare laser și micropigmentare Stileto — totul într-un singur loc, fără compromisuri.

Articol publicitar marcat cu (P), furnizat de Beauty DAY.

Irina Vladescu

Irina Vladescu

Mai multe despre Irina
