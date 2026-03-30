Creativitate și răsfăț: Caravana Frumuseții dm a cucerit 12 orașe în martie 2026

30 Martie 2026 publicat în Frumusete
IN ACEST ARTICOL:

dm România a încheiat o nouă ediție a Caravanei Frumuseții, desfășurată în luna martie 2026, aducând frumusețea, inspirația și răsfățul mai aproape de aproximativ 5.000 de femei din 12 orașe ale țării. Sub umbrela campaniei #fixeu, evenimentele au celebrat stilul autentic, creativitatea și puterea interioară, transformând fiecare întâlnire într-o experiență memorabilă de conectare și descoperire personală.

Caravana Frumuseții 2026 a avut loc în 12 orașe din România: București, Ploiești, Pitești, Bacău, Piatra Neamț, Suceava, Târgu Mureș, Baia Mare, Bistrița, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu. Pe parcursul lunii martie, doamnele și domnișoarele au beneficiat de:

  • Consiliere personalizată oferită de specialiști în beauty și hairstyling;
  • Pași esențiali pentru un hairstyle impecabil, de la look-uri de zi până la coafuri moderne și ușor de recreat acasă;
  • Tehnici actuale de make-up, adaptate trăsăturilor și stilului fiecărei participante;
  • Sfaturi dedicate pentru îngrijirea pielii, cu accent pe nevoi reale și rutine ușor de integrat în viața de zi cu zi;
  • Testarea produselor de frumusețe și îngrijire;
  • Un corner foto dedicat momentelor #fixeu, în care participantele și-au surprins stilul și personalitatea în imagini.

Fiecare eveniment a avut o durată de aproximativ 3–4 ore în fiecare locație, cu intrare liberă, iar numărul mare de participanți s-a putut bucura de experiența completă oferită de dm.

O comunitate în creștere

Dacă ediția precedentă a Caravanei Frumuseții, din 2025, a vizitat 10 orașe și a adus în prim-plan experiențe dedicate frumuseții și feminității, ediția din 2026 a extins acest demers la 12 orașe, consolidând legătura cu iubitoarele brandului dm.

Un element special al ediției din acest an a fost prezența ambasadorilor dm, precum Creatyna, Perian Laura, Retevoescu Eliza, Lupu Alexandra, Popa Ioana, Duma Raluca, Șcheuleac Ionela, Sânpălean Monica, Micle Cosmina, Purcar Daniela, Solovăstru Andreea, care au susținut sesiuni de meet & greet, întărind mesajele campaniei #fixeu și consolidând legătura dintre brand și comunitate. De asemenea, creatorul de conținut „unudintm” a fost prezent în mai multe locații, unde a organizat sesiuni de meet & greet, creând o legătură armonioasă între comunitatea moto și cea de beauty.

Ultimul weekend al Caravanei Frumuseții

Finalul Caravanei Frumuseții 2026 a fost marcat de un ultim weekend intens și plin de emoție, care a reunit participantele din Craiova, Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu în jurul aceleiași idei: frumusețea este despre cine ești, nu doar despre cum arăți.

Pe 27 martie la Casa Albă, Craiova, Francesca Stemat a oferit coafuri lejere și sfaturi pentru hairstyle rapid, Isabela Marcu a prezentat machiaje elegante și trucuri personalizate, iar Alina Dică a recomandat rutine de îngrijire adaptate tenului.

Pe 28 martie la Annabella Retail Park, Râmnicu Vâlcea, Adriana Nistor a propus coafuri ușor de integrat în rutina zilnică, Narcisa Ilie a demonstrat tehnici de machiaj cu efect de lifting subtil, iar Casiana Gabriela a explicat pașii esențiali pentru o rutină de skincare eficientă.

Pe 29 martie la Centrul Victoriei, Târgu Jiu, Ramona Ionela Horcea a prezentat coafuri rapide și moderne, Grațiella a oferit sfaturi de machiaj care pun în valoare trăsăturile naturale, iar Elena Hodorog a vorbit despre principiile unei rutine corecte de îngrijire a pielii.

Impresii și feedback

Participantele din toate cele 12 orașe au apreciat organizarea, calitatea informațiilor și atmosfera prietenoasă, declarând că s-au simțit inspirate, valorizate și motivate. Ele au remarcat „atmosfera caldă și sfaturile primite”, „amabilitatea personalului” și „consilierea atentă”. Multe au evidențiat că „discuțiile au fost personalizate și bazate pe nevoile fiecăreia”, iar „secțiunea de make-up și cadourile oferite” le-au fost de asemenea pe plac. Participantele au subliniat „răbdarea și atenția personalului”, iar altele au menționat că s-au simțit „răsfățate maxim” și că experiența a fost „foarte frumoasă și utilă”.

Branduri prezente

Caravana Frumuseții 2026 a beneficiat de susținerea unor branduri de top în domeniul frumuseții și îngrijirii: Balea, ebelin, ELYN’S LAB, Marc Anthony, Missha, Rimmel London, Purito, Vaseline, Ruby Kisses, Synergy Therm. Produsele acestora au fost integrate în consiliere, demonstrații și testare.

Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973 și este prezentă în 14 țări din Europa, ceea ce o clasifică drept cel mai mare lanț de magazine de profil din Europa. În România, dm este prezent din 2007, timp în care a înregistrat o dezvoltare constantă și sustenabilă, a creat peste 2.000 de locuri de muncă, peste 160 de magazine fizice, un magazin online și aplicația „dm-ul meu”. Prin aceste canale integrate, dm răspunde nevoii de proximitate și accesibilitate, oferind iubitorilor brandului o experiență de cumpărare modernă, coerentă, atât onine, cât și în magazine.

