Creştem holistic împreună! - Acesta este angajamentul pe care TECHIR îl face la 12 ani de la lansare, printr-un proiect educațional care depăşeşte granițele cosmeticii şi devine o filozofie de viață.

TECHIR este o declarație de dragoste față de un loc, față de natură şi față de potențialul terapeutic al resurselor naturale din România. Totul a pornit de la o simplă întrebare: „De ce oraşul meu natal, Techirghiol, nu are propria linie de produse bazată pe resursele lacului?”

Techirghiol a devenit în 2011 membră a Asociației Europene a Oraşelor Termale Istorice (EHTTA), alături de nume cunoscute precum Vichy, Bath, Spa, Evian, Budapesta, Salsomaggiore Terme şi Tabiano. Cercetând aceste destinații emblematice, Oana Stan, fondatoarea TECHIR, a observat că fiecare dintre ele valorifica în mod autentic resursele naturale locale prin linii cosmetice proprii. Inspirată de acest model, a decis că este momentul ca şi Techirghiolul să primească recunoaşterea pe care o merită.

Astfel s-a născut TECHIR, primul şi singurul brand de produse cosmetice şi terapeutice îmbogățite cu apă sărată şi nămol sapropelic din Lacul Techirghiol, ingrediente cu proprietăți vindecătoare recunoscute de secole. Cifra 12 este un reper al evoluției, al maturității şi al viziunii pe termen lung. Un an în care brandul face un pas important: de la portofoliu de produse cosmetice cu beneficii multiple și destinații inclusiv balneo, la un ecosistem educațional viu, activ și transformator.

TECHIR a construit de-a lungul anilor o relație puternică cu o comunitate selectă de clienți și a reușit să demonstreze că este o voce credibilă şi un reper educativ în lumea frumuseții şi a îngrijirii pielii. Acum, brandul este pregătit să devină o autoritate la o scară mai largă.

Proiectul educațional: MIRACOLE DIN VIAȚA DE ZI CU ZI

Sub sloganul „Creştem holistic împreună”, TECHIR anunță lansarea unui proiect educațional de amploare, parte integrantă din ADN-ul brandului. Proiectul este o invitație la o relație profundă cu bunăstarea - mentală, fizică şi spirituală - şi se desfăşoară pe mai multe canale:

Podcastul „Miracole de Zi cu Zi" - care revine la a doua ediție, cu discuții deschise despre sănătate, frumusețe și evoluție personală.

Ghiduri de îngrijire a pielii - resurse practice ancorate într-un stil de viață adaptat unui climat cu patru anotimpuri şi nevoilor în schimbare ale pielii.

În jurul acestor inițiative se conturează, natural, un ansamblu de voci care definește identitatea proiectului: Vocea Creatorilor, regăsită atât în universul TECHIR, cât și în inițiativa „TECHIR & PRIETENII”, unde branduri românești apropiate ca valori își unesc perspectivele într-un schimb de experiență și susținere reciprocă. Vocea Experților aduce rigoare și profunzime, în timp ce Vocea Comunității contribuie activ, prin feedback, dialog și implicare directă în evoluția produselor și a inițiativelor viitoare.

Acest dialog este susținut și de Vocea Fondatoarei, care menține o legătură constantă și personală cu publicul, dar și de Vocea Industriei, care aduce în prim-plan direcții, trenduri și informații relevante la nivel global. Împreună, aceste perspective construiesc un cadru coerent, în care educația devine accesibilă, aplicată și relevantă.

Proiectul se extinde dincolo de conținut și în zona experiențelor, prin parteneriate, prezențe în evenimente și inițiative dedicate comunității, dar și prin programe care încurajează reconectarea (de la întâlniri și evenimente locale, până la experiențe în natură și contexte de învățare conștientă).

Încă de la început, TECHIR și-a construit universul de comunicare în jurul ideii de „miracol” și nu ca o promisiune abstractă, ci mai degrabă ca un rezultat susținut atât de știință, cât și de tradiția terapeutică a ingredientelor folosite. Produsele brandului integrează beneficii dovedite ale nămolului sapropelic şi ale apei sărate din Lacul Techirghiol, exemple fiind efectul antiinflamator, ameliorarea durerilor articulare, acțiunea antireumatică, stimularea circulației și detoxifierea prin drenaj limfatic.

În același timp, acestea contribuie la sănătatea pielii prin exfoliere, susțin relaxarea musculară și oferă suport multisenzorial si aromaterapeutic, având totodată un impact vizibil asupra reducerii stresului și creșterii nivelului general de energie și vitalitate.

La nivel de rezultate, această promisiune se traduce concret prin îmbunătățirea afecțiunilor musculo-scheletale, susținerea tratamentelor dermatologice, o stare accentuată de relaxare și diminuarea stresului.

Un ecosistem de valori

2026 este şi anul unui proces complex de realiniere şi repoziționare. TECHIR îşi asumă tot mai clar identitatea de brand de familie românesc, creat pentru familii şi, în mod special, pentru femeile care ştiu sau urmează să descopere că merită produse de calitate, curate şi accesibile. Această evoluție reflectă alinierea dintre oferta de produse şi modul în care brandul se prezintă publicului.

Strategia de dezvoltare continuă prin extinderea gamei cu produse noi, integrate cu elemente de inovație, și prin consolidarea segmentului profesional, cu linia TECHIR PROFESIONAL, dedicată specialiștilor din saloane de wellness și spa. Își propune să profite de această perioadă de tranziție pentru a face primii pași spre internaționalizare, construind o rețea de distribuție și pătrunzând treptat pe piețele externe.

Dincolo de produse, brandul creează şi lansează în mod regulat resurse valoroase care educă, inspiră şi transformă. Este un hub educațional viu, care creşte odată cu comunitatea sa. Proiectul „Miracole din Viața de Zi cu Zi” este expresia cea mai sinceră a viziunii fondatoarei: aceea că binele adevărat - al pielii, al corpului, al minții - se construieşte zi de zi, cu grijă, cu cunoaştere şi cu intenție.