La Târgu Mureș am avut întâlnire cu iubitorii brandului în magazinul aflat in inima orașului, unde stilista Mălina Soporan a oferit consultanță pentru un hairstyling natural și adaptat, în timp ce make-up artista Ioana Stalomir a dezvăluit trucuri pentru un machiaj de zi plin de încredere. Experta în skincare Ana-Maria Iurian a împărtășit recomandări pentru o rutină potrivită fiecărui tip de ten.
În Baia Mare, la Retail Park, hairstylist-ul Roxana Bilan a inspirat look-uri ușor de gestionat, iar make-up artista Carina Fița a ajutat participantele să descopere machiajul care le potențează frumusețea naturală. Skin expertul Anca Coroian a oferit sfaturi dedicate tenurilor dificile și rutinei corecte de îngrijire.
La Bistrița, participanții s-au bucurat de expertiza integrată oferită de hairstylist-ul Raluca Niculina, make-up artista Alina Bianca și medicul dermatolog Dr. Ioana Man, care au prezentat soluții personalizate pentru coafuri, machiaj și îngrijirea pielii.
Fiecare eveniment s-a desfășurat între orele 16:00 și 19:30, cu acces liber, oferind oportunitatea de a testa produse, primi recomandări personalizate și a-și crea amintiri frumoase.
Campania #fixeu continuă să fie motorul Caravanei frumuseții, încurajând femeile să își exprime autenticitatea și puterea interioară.
Evenimentele dedicate frumuseții continuă cu ultimele trei date:
- 27 martie – Craiova (Casa Albă)
- 28 martie – Râmnicu Vâlcea (Annabella Retail Park)
- 29 martie – Târgu Jiu (Centrul Victoriei)
Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973 și este prezentă în 14 țări din Europa, ceea ce o clasifică drept cel mai mare lanț de magazine de profil din Europa. În România, dm este prezent din 2007, timp în care a înregistrat o dezvoltare constantă și sustenabilă, a creat peste 2.000 de locuri de muncă, peste 160 de magazine fizice, un magazin online și aplicația „dm-ul meu”. Prin aceste canale integrate, dm răspunde nevoii de proximitate și accesibilitate, oferind iubitorilor brandului o experiență de cumpărare modernă, coerentă, atât onine, cât și în magazine
Irina Vladescu
