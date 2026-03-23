Caravana Frumuseții dm România. Târgu Mureș, Baia Mare și Bistrița în centrul atenției pentru un look natural

Mii de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de igienă orală și sesiuni de informare

Caravana Frumuseții dm România continuă să ducă mai departe mesajul frumuseții autentice și al îngrijirii personalizate, transformând primăvara într-o sărbătoare a feminității și a încrederii în sine. În cel de-al treilea weekend al călătoriei sale, desfășurat în perioada 20–22 martie, Caravana a ajuns în trei orașe importante – Târgu Mureș, Baia Mare și Bistrița – unde doamnele și domnișoarele au avut parte de sesiuni de styling, machiaj și skincare, alături de unii dintre cei mai dedicați specialiști în frumusețe.

La Târgu Mureș am avut întâlnire cu iubitorii brandului în magazinul aflat in inima orașului, unde stilista Mălina Soporan a oferit consultanță pentru un hairstyling natural și adaptat, în timp ce make-up artista Ioana Stalomir a dezvăluit trucuri pentru un machiaj de zi plin de încredere. Experta în skincare Ana-Maria Iurian a împărtășit recomandări pentru o rutină potrivită fiecărui tip de ten.

În Baia Mare, la Retail Park, hairstylist-ul Roxana Bilan a inspirat look-uri ușor de gestionat, iar make-up artista Carina Fița a ajutat participantele să descopere machiajul care le potențează frumusețea naturală. Skin expertul Anca Coroian a oferit sfaturi dedicate tenurilor dificile și rutinei corecte de îngrijire.

La Bistrița, participanții s-au bucurat de expertiza integrată oferită de hairstylist-ul Raluca Niculina, make-up artista Alina Bianca și medicul dermatolog Dr. Ioana Man, care au prezentat soluții personalizate pentru coafuri, machiaj și îngrijirea pielii.

Fiecare eveniment s-a desfășurat între orele 16:00 și 19:30, cu acces liber, oferind oportunitatea de a testa produse, primi recomandări personalizate și a-și crea amintiri frumoase.

Campania #fixeu continuă să fie motorul Caravanei frumuseții, încurajând femeile să își exprime autenticitatea și puterea interioară.

Evenimentele dedicate frumuseții continuă cu ultimele trei date:

  • 27 martie – Craiova (Casa Albă)
  • 28 martie – Râmnicu Vâlcea (Annabella Retail Park)
  • 29 martie – Târgu Jiu (Centrul Victoriei)

Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973 și este prezentă în 14 țări din Europa, ceea ce o clasifică drept cel mai mare lanț de magazine de profil din Europa. În România, dm este prezent din 2007, timp în care a înregistrat o dezvoltare constantă și sustenabilă, a creat peste 2.000 de locuri de muncă, peste 160 de magazine fizice, un magazin online și aplicația „dm-ul meu”. Prin aceste canale integrate, dm răspunde nevoii de proximitate și accesibilitate, oferind iubitorilor brandului o experiență de cumpărare modernă, coerentă, atât onine, cât și în magazine

