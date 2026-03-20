Primăvara e deja în plină desfășurare, iar asta se vede în tot: lumina mai caldă, aerul proaspăt, energia care ne face să vrem să schimbăm ceva în look. Iar manichiura este primul loc unde se simte această transformare.

Tendințele sezonului merg pe un mix irezistibil de simplitate, luminozitate și rafinament: nuanțe pastel delicate, tonuri curate și nail art minimalist, chic, care pune în valoare orice formă de unghie. Iar dacă vorbim despre transformare, culorile sunt primele care anunță direcția sezonului.

Iată culorile vedetă ale manichiurii de primăvară 2026:

Nail art delicat pe bază nude

O bază nude rămâne cel mai versatil fundal pentru modele de primăvară, oferind acel echilibru perfect între simplitate și eleganță. Pe această bază luminoasă se pot crea detalii fine care dau personalitate manichiurii fără să o încarce.

Printre cele mai apreciate modele se numără: animăluțe stilizate cu linii subțiri, floricele minimaliste, buline discrete în stil pois, micro‑french în culorile sezonului. Aceste accente subtile transformă o manichiură nude într-una chic și modernă, păstrând în același timp un look curat și rafinat.

Culorile pastel și nuanțele desaturate în manichiura de primăvară

„Pastelurile și tonurile desaturate sunt must‑have în această perioadă: aduc prospețime, luminozitate și o eleganță modernă. De la roz pudrat la bleu ciel, lila sau verde mentă, aceste nuanțe oferă un look feminin și ușor de purtat”, declară Roxana Bența, Nail Artist Opi.

Aceste culori sunt ideale atât pentru unghiile scurte, cât și pentru cele lungi, și se potrivesc excelent cu tendințele actuale de nail art: linii fine, micro‑french, detalii florale sau accente discrete metalice.

Nuanța „giallo burro”: un pastel modern care rămâne în tendințe

„Giallo burro” rămâne unul dintre pastelurile‑vedetă ale sezonului: un galben untos, cald și cremos, iubit pentru luminozitatea și optimismul pe care le transmite. În manichiură, este alegerea perfectă pentru cei care vor ceva diferit de alb‑lapte sau nude, dar fără a trece la culori puternice — un ton soft, elegant și suficient de distinct cât să atragă privirea.

Nuanțe delicate de primăvară: lila, verde salvie și baby blue

Lila rămâne o alegere câștigătoare pentru primăvară: este o nuanță grațioasă, delicată și foarte feminină. Arată cel mai bine pe unghii scurte și forme ovale, unde își păstrează eleganța fără a încărca vizual.

Verdele salvie și verdele mentă sunt două dintre culorile care se potrivesc cu orice lungime și formă de unghie. Funcționează excelent atât în manichiuri simple, cât și în combinații cu detalii florale sau accente minimaliste.

O altă nuanță de care nu ne vom putea lipsi în această primăvară este baby blue. Este o culoare care transmite calm și serenitate.

Nuanțe și efecte care definesc manichiura primăverii 2026

Efectul glazed: luciu delicat și modern

Versiunea glazed rămâne una dintre cele mai apreciate tendințe. Acest efect se obține prin aplicarea unei pudre fine, alb‑sidefii și ușor glitterate peste culoarea de bază, rezultând un finish luminos, neted și elegant. Este ideal pentru pasteluri, nude sau tonuri foarte deschise.

Nuanțe „sabbia”: calde, clasice și chic

Pentru iubitoarele culorilor calde, ușor tomnatice, nuanțele sabbia sunt o alegere excelentă. Poate că nu sunt cele mai populare culori ale sezonului, dar rămân clasice, rafinate și extrem de versatile. Se potrivesc cu orice ținută și oferă un look curat, minimalist.

Culori soft inspirate de petalele florilor

Cele care vor o manichiură puțin mai îndrăzneață pot experimenta cu tonuri delicate, pastelate, care amintesc de petalele florilor: rozuri prăfuite, lila deschis, piersică, bleu pal.

Verde oliv: un clasic atemporal

Verdele oliv rămâne un mare clasic în manichiură. Este o nuanță care complimentează majoritatea tonurilor de piele și se potrivește cu orice outfit de sezon. Funcționează bine atât în manichiuri simple, cât și în combinații cu detalii aurii sau accente minimaliste.

Micro nail art floral: simplitate care nu se demodează

„Primăvara 2026 pune accent pe simplitate, iar asta se traduce prin micro nail art cu tematică florală. Floricelele mici, minimaliste, sunt un clasic care nu dezamăgește. Deși unii le consideră prea comune, tendințele și căutările arată contrariul: modelele florale se reinventează constant”, punctează specialistul.

Idei moderne de manichiură pentru primăvara 2026

Micro‑french colorată pe bază nude

Micro‑french-ul colorat pe bază nude rămâne una dintre cele mai fresh opțiuni ale sezonului. Linia subțire, în nuanțe inspirate de primăvară, adaugă un accent discret și sofisticat. Funcționează excelent și într-o manichiură mismatched, atâta timp cât păstrezi aceeași nuanță pentru un look coerent.

Glitter delicat și efecte 3D

Cine a spus că glitterul nu este potrivit pentru primăvară? În versiuni fine, aplicat pe baze naturale sau nude, glitterul oferă un efect discret, dar spectaculos.

Buline argintii sau aurii

Bulinele argintii cu glitter estompat sunt o idee originală și modernă. Alegerea nuanței depinde de subtonul pielii: argintiu pentru subton rece, auriu pentru subton cald.

Cow print pe bază nude

Printul „cow” rămâne una dintre tendințele care au cucerit internetul. Perfect pentru cei care vor o manichiură diferită și cu personalitate. Nu este un model pentru oricine, însă pe unghii scurte și cu formă rotunjită devine surprinzător de chic. Contrastul dintre modelul alb‑negru și baza nude îl face modern, echilibrat și ușor de purtat.

Zebra print pentru contraste puternice

Zebra print-ul rămâne alegerea perfectă pentru iubitorii de contraste puternice. Modelul arată cel mai bine pe unghii scurte, unde liniile alb‑negru sunt bine proporționate și păstrează un look modern și elegant.

Mismatched în nuanțe de galben

Mismatched‑ul în nuanțe de galben devine alegerea ideală pentru cei care iubesc culorile calde și energizante. Este punctul perfect de întâlnire între o manichiură vivace și una suficient de soft cât să rămână elegantă și purtabilă.

Primăvara 2026 înseamnă manichiuri curate, moderne și pline de prospețime — un sezon în care detaliile fine și culorile luminoase fac diferența.

Foto: Manichiuri realizate de Roxana Bența, Nail Artist OPI