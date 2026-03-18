19 Martie 2026 publicat în Frumusete
Depozitele de grăsime localizată sunt, pentru mulți oameni, o sursă constantă de frustrare. Diete, antrenamente, kilograme pierdute, și totuși, abdomenul, coapsele sau brațele rămân neschimbate. Când efortul susținut nu mai este suficient, chirurgia plastică oferă o soluție precisă: liposucția.

Primul și poate cel mai important lucru de înțeles despre liposucție este că nu reprezintă o metodă de slăbire. Liposucția sau lipoaspirația este o intervenție chirurgicală menită să înlăture depozitele de țesut adipos localizate în diferite zone ale corpului, solicitată în scop estetic, ca soluție pentru remodelarea corporală, de unde și termenul de „liposculptură".

Există numeroase cazuri în care pacienți normoponderali, cu un stil de viață sănătos, care practică activitate fizică, ajung să solicite o lipoaspirație tocmai pentru că nu pot „pierde" grăsimea acumulată anterior în anumite zone ale corpului. Altfel spus, kilogramele pot fi în regulă, dar silueta nu reflectă efortul depus. Aceasta este situația în care liposucția intervine cu adevărat.

Și femeile, dar și bărbații apelează la liposucție

De liposucție sau lipoaspirație pot beneficia deopotrivă femeile și bărbații, problema depozitelor de grăsime localizată fiind întâlnită în egală măsură la ambele sexe. Dincolo de aspectul estetic, există și un rol curativ al acestei intervenții. Liposucția joacă un rol important în anumite patologii, cum ar fi ginecomastiile sau pseudoginecomastiile, adică acumulări de țesut adipos la nivelul glandei mamare la bărbați; lipoamele (formațiuni tumorale benigne alcătuite din țesut adipos) sau alte patologii lipodistrofice. În toate aceste cazuri, lipoaspirația este o intervenție necesară și utilă.

Liposucția nu tratează obezitatea și nu înlocuiește un stil de viață sănătos. Este o intervenție de conturare corporală, adresată persoanelor care au deja o greutate apropiată de cea ideală, dar care prezintă zone cu acumulări adipoase rezistente la dietă și sport", declară dr. Cristian Nițescu, medic primar Chirurgie Estetică, Doctor în Științe Medicale.

Foto: Rabizo Anatolii /Shutterstock

Consultația presupune o discuție privitoare la istoricul medical al pacientului, pentru a se stabili antecedentele chirurgicale, alte patologii asociate sau alergii medicamentoase. Preoperator, se recomandă realizarea unui set minim de analize de sânge, pentru a preîntâmpina eventualele probleme de vindecare, de sângerare sau anemie.

Operația de liposucție presupune practicarea unei incizii minime de 3-4 mm prin care se introduce canula de lipoaspirație. În prealabil, în zonă se infiltrează o soluție specială pentru a ușura procesul de aspirație a țesutului adipos în exces. Se plasează un singur fir de sutură la nivelul inciziei, care se îndepărtează la 7 zile de la operație. Intervenția se realizează sub anestezie generală și durează de la 1 oră, în cazul lipoaspirației abdominale, până la 2 ore atunci când se asociază mai multe zone”, explică dr. Nițescu.

Liposucția se poate practica la nivelul brațelor, abdominal, atât central, cât și lateroabdominal, la nivelul coapselor, al părților interne ale genunchiului și la nivel subfesier. De asemenea, poate fi combinată cu alte proceduri, cum ar fi abdominoplastia.

Foto: Pixel-Shot /Shutterstock

Primele 24 de ore după operație, pacientul le va petrece internat. Durerea postoperatorie este minimă, resimțită de mulți pacienți ca o febră musculară, și este ușor de depășit cu medicație antialgică și antiinflamatoare. Urmează 7 zile de recuperare în repaus, după care medicul evaluează starea pacientului și îndepărtează firele de sutură.

Un element esențial al recuperării este contenția elastică. După lipoaspirație, pacientul va purta contenție elastică, adică o vestă compresivă, burtieră sau pantaloni elastici, în funcție de zona operată, continuu, timp de 3 săptămâni, apoi 12 ore pe zi pentru alte 3 săptămâni. Acest lucru ajută la dispariția edemului postoperator și la obținerea unui rezultat estetic optim.

Stilul de viață după liposucție: cheia rezultatelor pe termen lung

Liposucția nu este un punct de sosire, ci un punct de plecare. Celulele adipoase îndepărtate nu mai revin, dar cele rămase pot crește dacă obiceiurile alimentare sunt neglijate.

Specialiștii recomandă reluarea treptată a activității fizice după minimum 4-6 săptămâni de la intervenție, pornind de la plimbări ușoare și ajungând progresiv la antrenamente moderate - cardio, înot, pilates sau yoga. Acestea nu doar mențin rezultatul, ci îmbunătățesc tonusul muscular și completează efectul de sculptare al intervenției.

Alimentația echilibrată joacă un rol la fel de important: reducerea alimentelor ultra-procesate, a zaharurilor și a grăsimilor saturate, coroborată cu un aport adecvat de proteine, legume și fructe, susține stabilitatea greutății pe termen lung.

Liposucția oferă un corp reconturat, dar nu îl poate menține în locul pacientului", avertizează Dr. Cristian Nițescu. „Cel mai bun rezultat îl au pacienții care privesc intervenția ca pe un reset, ca pe o motivație suplimentară să adopte un stil de viață sănătos. Rezultatele pe termen lung aparțin celor care își asumă această responsabilitate."

În concluzie, liposucția este astăzi o intervenție sigură, minim invazivă și cu o rată înaltă de satisfacție în rândul pacienților, atunci când este realizată de un specialist cu experiență și atunci când pacientul înțelege corect ce poate și ce nu poate oferi această procedură. Nu este un substitut pentru sport sau dietă, ci un instrument de precizie pentru conturarea unui corp pe care efortul singur nu l-a putut modela. Cu pregătire serioasă, recuperare atentă și un stil de viață sănătos asumat ulterior, rezultatele pot fi remarcabile și de durată.

Foto fr si main: KinoMasterskaya /Shutterstock

