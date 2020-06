Avandu-si radacinile in India straveche, decorarea corpului cu pasta de henna s-a transformat de-a lungul timpului intr-o adevarata arta, fiind inca practicata in Subconstientul indian, in Orientul Mijlociu si in Africa si cucerind si alte zone ale lumii. Deloc incet, dar sigur, restul lumii s-a lasat cucerit de acest obicei fascinant. Modele simple sau elaborate, abstracte sau dense de arta Mehndi, continand motive traditionale precum cele vegetale, florale, de inspiratie vedica sau mistica sau mai neconventionale, creeaza (temporar) un adevarat spectacol de magie pe piele. Iata cateva modele de pictura temporara cu Henna ce pot fi aplicate pe picioare si care ne pot inspira si pe noi in aceasta vara.