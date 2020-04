Kit Melkior pentru manichiură semipermanentă

Este un kit cu tot ce ai nevoie, iar vestea bună este că pentru o manichiură semipermanentă nu ai nevoie de foarte multe, când vine vorba despre sugestiile Melkior. Calitatea produselor este importantă, acestea asigura atât rezistență în timp a manichiurii, cât și realizarea ușoară a acesteia. Manichiura devine atât de ușor de realizat! Kitul prezintă preț redus, oferta fiind disponibilă până la 31 mai 2020, așadar grăbește-te. Kitul este disponbil aici

Îți recomandăm și lampa UV 36W, marca Melkior, disponibilă aici

Urmărește tutorialul video pentru a descoperii pașii realizării unei manichiuri semipermanente cu produse Melkior:

Epilatorul 9în1 de la Braun Silk-epil

Acest aparat parcă ar fi un salon în miniatură, pregătit să îți sară în ajutor la tine acasă. Accesoriile îți asigură o îngrijire profesională, fiind realizate din cele mai bune materiale, la înaltă tehnologie. Îmbină astfel 9 aparate de îngrijire și înfrumusețare într-unul singur. Se poate folosi pe față, picioare, axila, bust și gât (exfoliere și hrănire) sau în zonele sensibile. Urmărește rutină Braun pentru o piele fină: exfoliere, epilare, tundere, curățare.

Epilatorul Braun Silk-epil Beauty Set 9 9995 Premium 9-în-1 este disponibil aici.

Ondulatorul conic pentru păr: bucle ca în reviste

Dacă îți dorești bucle de revistă, îți recomandăm să alegi ondulatoarele conice, iar buclele vor avea aspect natural, putând fi realizate în direcții diferite, pentru volum. Ondulatorul recomandat de noi prezintă reglaj digital, este ceramic și are cablu lung, pentru a fi cât mai ușor de utilizat. Îți recomandăm acest ondulator.

Pilă electronică pentru tălpi și călcâie de la Remington

Dacă pedichiura poate fi realizată puțin mai dificil acasă, nu același lucru putem spune despre îngrijirea tălpilor și a călcâielor. Cu această pilă, foarte ușor de utilizat, care prezintă două role cu asprime diferită, înlăturarea pielii uscate sau îngroșate de la nivelul călcâielor și al tălpii devine o practică foarte ușoară pentru oricine.

Îți recomandăm această perie electronică pentru tălpi și călcâie.

Aparat pentru masaj anticelulitic

Ei, cum am putea fără? Acest aparat este util atât în această perioada, când stăm acasă, cât și în toate zilele anului. Este recomandat a fi utilizat cu regularitate, folosind un gel anticelulitic care facilitează rotirea discurilor și astfel executarea unui masaj anticelulitic reușit.

Utilizatoarele sunt incântate de acest aparat, pe care ți-l recomandăm și noi, fiind disponibil pe eMag.ro.

Trusa de bigudiuri electrice Remington

Aceasta trusa de bigudiuri electrice este soluția pentru parul greu de coafat. Datorita interiorului de ceara pentru pastrarea caldurii se obtine o ondulare rapida si de durata.

Daca tot stai acasa, ai timp si nu ai cum sa te mergi la salon, de ce sa nu incepi o cura de epilare definitiva chiar la domiciliu?

Cu ajutorul epilatorului definitiv compact Beurer beneficiati de tehnologia inovatoare profesionala, care este nu numai fiabila si sigura, ci si testata clinic si aprobata dermatologic pentru toleranta cutanata!

Set 2 Periute de dinti electrice Oral-B Vitality Cross Action

Spala-te pe dinti ca un medic stomatolog! Datorita celor 7600 de miscari de oscilatie-rotatie per periaj, periuta de dinti electrica Oral-B Vitality Plus Cross Action indeparteaza mai multa placa bacteriana fata de o periuta manuala obisnuita. Periuta are cronometru integrat in maner pentru a asigura timpul de periaj recomandat de medicii stomatologi.

Dispozitiv cu ultrasunete, pentru curatare ten si exfoliere faciala, skin scrubber, peeling, face lifting

Dispozitivul face parte din gama produselor de infrumusetare, utilizand ultrasunetele pentru deschiderea porilor fetei si curatarea in profunzime a tenului. Este un aparat pentru peeling, care combină practic 3 funcții foarte importante: exfoliere,curatare și stimularea electrică a muschilor faciali, care imbunatatesc elasticitatea pielii, absorbtia eficienta a cremelor, accelerarea producției de colagen si curatarea tenului în profunzime.

Sauna faciala Sokany Face Steamer cu vapori nano-ionici, alb

Aveti grija de pielea dvs cu ajutorul saunei ionice Sokany. Acest abur facial este exact ceea ce aveti nevoie pentru a va mentine fata hidratata. De asemenea, este portabil, ceea ce inseamna ca il puteti plasa oriunde pentru a putea folosi. Acum nu trebuie sa cheltuiti mult pentru a va pastra fata corect hidratata, tot ce aveti nevoie este acest aburitor facial!

Vaporii nano-ionici va permit sa efectuati ingrijirea confortabila a unui salon estetic in propria casa. Aburul non-ionic patrunde adanc in piele pentru a hidrata rapid pielea si a suplimenta umiditatea pielii.

Kit de epilare cu ceară

Bucură-te de efectele epilării cu ceară chiar la tine acasă, în intimitate și siguranță, cu ajutorul acestui kit complet. Indiferent de tipul de piele, cu siguranță vei obține rezultatele dorite într-un timp rapid și cu o investiție minimă. Setul este alcătuit din 3 rezerve de ceară naturală Titanium Rosa cu dioxid de titanium indicată pentru pielea sensibilă, 3 rezerve de ceară naturală Aloe Vera SensoPRO Italia pentru pielea sensibilă și ușor iritabilă, 3 rezerve de ceară naturală cu miere SensePRO Italia indicată pentru toate tipurile de piele, o rezervă ceară naturală cu miere prevăzută cu aplicator îngust, o rola de hârtie de epilat SensoPRO Italia, și un ulei calmant după epilare SensoPRO Italia.

Produsul este disponibil aici.

Incălzitor profesional de ceară

Acest dispozitiv este ideal pentru a încălzi ceara tradițională, precum și ceara ambalată în cutii metalice, indiferent că e vorba de ceară sub formă de discuri sau de granule. Tot ce trebuie să faci este să pui produsul de epilare în cuva speccială și să pornești aparatul care va încălzi în 20-30 de minute.

Produsul este disponibil aici.

Aparat de tuns părul Powerlight Clipper E973E, BaByliss

Cu siguranță mulți dintre domni și-au făcut griji, pentru altele, din cauza părului pe care nu îl maipot tunde la barber shop. Dacă vrei să îi dai o mână de ajutor, atunci surprinde-l cu aparatul de tuns de laa BaByliss. Acesta are lame ascuțite realizate din oțel inoxidabil 100%, iar motorul puternic asigură un tuns profesional chiar a tine acasă. Cu cele 26 de trepte de tăiere și super precizie de 1mm, poți experimenta noi tunsori, în funcție de preferințe.

Pentru o utilizare confortabilă, Powerlight Clipper E973E BaByliss poate fi utilizat timp de 60 de minute fără fir, după încărcare completă.

Produsul este disponibil aici.

Oglinda Round Lighted Magnifying Mirror BaByliss cu lumină caldă și rece.

Dacă vrei un machiaj perfect, atunci trebuie să începi de la o oglindă portabilă prevăzută cu mai multe funcții de lumină. Aceasta are un diametru de 20.5 cm și poate simula o lumină caldă, o lumină rece și lumina naturală. În plus, cadrul este rotativ astfel încât să găsești întotdeauna unghiul potrivit.

Produsul este disponibil aici.

Perie rotativă Pro Rotating Brush 700W AS531E BaByliss

Dubla direcție de rotire a periei prin simpla apăsare a unui buton te ajută să obții o coafura frumoasă și care ți se potrivește. Spre exemplu, o poți folosi pentru a-ți întoarce vârfurile înspre interior sau exterior, oferind volum părului în același timp. Astfel, părul tău va avea un aspect mai bogat și nu va trebui să îl tapezi!

Produsul este disponibil aici.

Perie electrică pentru îndreptat părul

Uimitoare perie ceramică Liss Brush 3D combină puterea unei plăci electrice cu performanțele de stilizare ale unei perii pentru rezultate fabuloase în doar câteva minute. Peria beneficiază de doi generatori de ioni care protejează firul de păr, îi conferă strălucire și împiedică eficient efectul de electrizare al părului.

Produsul poate fi comandat de aici

Ondulator Automat Curl Secret

Ondulatorul automat Curl Secret Steam iese în evidență prin tehnologia unică de care dispune: puterea aburului. Umple recipientul de apă si montează-l în portul special al ondulatorului când acesta nu este in priză. Pornește ondulatorul Curl Secret, alege setările dorite și începe să îți ondulezi părul. În același timp, asigură-te că ai mânile uscate înainte de folosirea produsului și introducerea șuvițelor de păr.

Ondulatorul automat poate fi comandat de aici

Irigator bucal Philips Sonicare AirFloss

Curăţarea spaţiilor dintre dinţi este foarte importantă pentru sănătatea orală în general. AirFloss este o modalitate uşoară de a curăţa mai profund între dinţi, ajutându-te să îți formezi un obicei sănătos. După trei luni de utilizare a dispozitivului AirFloss, 96% dintre persoanele care foloseau aţa dentară inconsecvent au continuat să folosească AirFloss cel puţin patru zile pe săptămână.

Produsul poate fi comandat de aici >> https://www.evomag.ro

Uscator de par Philips DryCare

Acest uscător de păr de 2200 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului. Jetul de aer rece îţi fixează coafura.

Produsul poate fi comandat de aici

Placa de par cu abur 2 in 1 Steam Pure

Părul gros sau ondulat beneficiază de un tratament special cu ajutorul celei mai recente inovații de la specialiștii BaByliss: placa de îndreptat părul cu aburi Steam Pure. Secretul de îndreptare al plăcii de păr Steam Pure constă în micro-vaporii care pătrund imediat structura firului de păr.

Produsul poate fi comandat de aici

Epilator Facial Braun FaceSpa Pro

Îndepărtarea părului nedorit de pe față poate fi o activitate nu tocmai ușor de efectuat acasă mai ales că necesită anumite condiții de igienă. Aparatul Braun FaceSpa Pro dispune însă de două funcții speciale: și pe cea de curățare, și pe cea de epilare. Atașamentul de epilare ajută la îndepărtarea părului facial de la rădăcină, lăsând pielea netedă pentru o perioadă îndelungată de timp. Pentru un ten de bebeluș, poți comuta atașamentul și îți poți curata pielea în profunzime cu ajutorul periei faciale. Aceasta promite o curățare de 6 ori mai eficientă decât cea manuală. Dispozitivul dispune de 10 pensete și este reîncărcabil.

Poți achiziționa epilatorul facial de aici.

Perie pentru par Tangle Teezer Compact Styler Rock Star

Dacă și voi va aflați printre acele persoane al căror par se încurcă teribil după baie și aproape că devine imposibil de pieptănat pe alocuri, atunci poate că această perie vă va fi de mare ajutor. Tangle Teezer este special concepută astfel încât să descurce părul ud sau uscat și acesta să poată fi pieptănat cu ușurință, fără efort, fără a trage de el și fără a-l rupe. Este de dimensiuni mici și nu ocupă spațiu mult. Poate fi folosit și acasă, iar în momentul în care ne vom reîntoarce la birou, îi veți găsi cu siguranță un loc și în geantă.

Peria este disponibilă aici

Rola JAD cu Gua Sha, pentru masaj facial și corporal

Rolele cu jad au câștigat mult în popularitate în ultima vreme și nu doar pe Instagram, ci și în rândul produselor de îngrijire pe care le putem utiliza acasă. Folosind anumite tehnici de masaj, rola JAD din Quartz îți lasă tenul mai luminos și mai catifelat. Îl poți folosi în rutina ta zilnică de înfrumusețare căci are rolul de a reduce apariția pungilor de sub ochi, de atenuare și prevenire a porilor deschiși, a liniilor fine și a ridurilor. În plus, ajută și la relaxare și detensionare musculară, îmbunătățind circulația de la nivelul fetei și stimulând anumite puncte de presopunctură.

Produsul Erfello este disponibil aici

Aparat Laică de hidromasaj pentru picioare

Cada de hidromasaj îmbină și beneficiile apei, dar și pe cele ale masajului, așa că dacă vreți un răsfăț complet și o relaxare profundă, acestea vă aparțin cu acest aparat. Masajul efectuat cu aparatul de hidromasaj pentru picioare Laică PC1009 stimulează circulația sangvină și creste și nivelul de oxigenare a celulelor căci dispozitivul dispune de lumină infrarosie. Picioarele obosite se vor simți și ele fericite cu acest aparat, bulele de aer și vibrațiile asigurând senzația de relaxare și de bine. Citiți cu atenție și respectați întocmai instrucțiunile de utilizare căci aparatul funcționează prin conectarea la rețeaua electrică.

Aparatul este disponibil pe evomag.ro

Aparat de lifting facial Trișa Beauty Bar

Aparatul de lifting facial Trișa Beauty Bar 1610.53 este micuț, auriu, drăgălaș și foarte ușor de manevrat. Are rol de a stimula celulele pielii și circulația sangvină de la nivelul fetei, ajutând totodată și la diminuarea ridurilor. După utilizare, îți vei observa pielea mai elastică și mai fermă. Funcționează pe baza de baterii AAA și are o putere de 2W.

Aparatul poate fi achiziționat de aici >>>> www.evomag.ro

Foto fr si main: By ivan_kislitsin /Shutterstock