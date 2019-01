Coafuri de covorul rosu: 23 de coafuri speciale, care au impresionat la Gala Globurilor de Aur 2019

Daca intr-un articol anterior am facut o trecere in revista a celor mai frumoase tinute purtate de vedetele de la Hollywood in cadrul decernarii Premiilor Globurile de Aur 2019, in acest articol si galerie foto va invitam sa admiram coafurile pe care le-au adoptat si asortat tinutelor frumoasele doamne si domnisoare din industria cinematografiei la Gala Globurilor de Aur 2019.