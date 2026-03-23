Pe durata celor patru zile de eveniment, vizitatorii vor avea ocazia să descopere cele mai importante branduri din industria produselor pentru bebeluși și copii, prezente cu oferte speciale, lansări de produse și soluții inovatoare pentru perioada sarcinii și primii ani de viață ai copilului.
Un punct central al evenimentului îl reprezintă seria de conferințe Baby Boom Show, unde specialiști recunoscuți vor aborda o gamă largă de subiecte de interes pentru părinți și viitori părinți. Temele vor acoperi atât perioada premergătoare nașterii, cu informații despre sarcină, pregătirea pentru venirea pe lume a bebelușului și recuperarea după naștere, cât și subiecte dedicate creșterii și dezvoltării copilului în primii ani de viață.
Noutatea acestei ediții este Forumul de Infertilitate, un spațiu dedicat dialogului deschis și informării corecte despre una dintre provocările majore cu care se confruntă tot mai multe cupluri. În cadrul forumului, specialiști din domeniul medical vor discuta despre cauzele infertilității, soluțiile disponibile și pașii pe care îi pot urma cuplurile aflate în această situație. Mai mult, participanţii vor avea acces la beneficii substanţiale din partea clinicilor partenere. Mai multe informaţii aici
Pe lângă zona expozițională și programul educațional, vizitatorii vor avea parte și de o tombolă specială organizată la finalul evenimentului, care include produse esențiale pentru mamă și bebeluș. Tombola Baby Boom Show este recunoscută pentru premiile generoase, oferind participanților șansa de a câștiga produse utile în primele luni și ani din viața copilului.
Baby Boom Show își propune, și la această ediție, să fie un punct de întâlnire între părinți, specialiști și branduri de încredere, oferind informație relevantă, produse de calitate și sprijin real pentru familiile aflate la început de drum.
Program:
- 2-4 aprilie 2026: 10:00-19:00
- 5 aprilie 2026: 10:00-18:00
Mai multe informații despre programul conferințelor, expozanți și activități sunt disponibile pe site-ul oficial Baby Boom Show.
Irina Vladescu
