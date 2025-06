Rezilienta la copii ii ajuta sa gestioneze dificultatile si provocarile cu care cei mici se confrunta si sa devina mai increzatori in abilitatile lor de a le gestiona si mai tarziu in viata. Cum se dezvolta rezilienta, de ce este importanta si cum ii putem sustine dezvoltarea in cazul copiilor?

Ce este rezilienta la copii?

Rezilienta este capacitatea de a face fata situatiilor adverse de viata sau traumatizante, de a putea functiona bine in continuare si chiar de a te dezvolta in urma acestora. O persoana rezilienta se recupereaza, de obicei, mai repede si mai bine din experientele dureroase prin care trece.

Multe dintre studiile despre rezilienta au vizat copiii si tinerii care au trecut prin situatii adverse (experiente dificile de viata). S-a observat, de exemplu, ca acei copii cu o rezilienta puternica au trecut cu bine de situatii traumatizante, in timp ce altii au fost coplesiti in situatii similare.

Numeroase studii au aratat ca stresul si evenimentele adverse prin care trec copiii pot duce la modificari fiziologice in organismul lor in plina dezvoltare si modificari ale arhitecturii cerebrale. Mai departe, acestea pot duce la intarzieri in dezvoltarea cognitiva si fizica, probleme de sanatate (diabet, boli cardiace) sau tulburari psihice, precum depresia sau abuzul de substante. Evenimentele adverse sau traumatizante includ neglijarea, abuzul, violenta sau ex

Insa unii copii reusesc nu doar sa depaseasca aceste perioade dificile din viata, ci si sa se dezvolte armonios in ciuda acestor adversitati. Aceasta este rezilienta Rezilienta joaca un rol important pentru starea noastra de sanatate mintala. Se considera ca, cu cat suntem mai rezilienti, cu atat suntem mai bine echipati pentru a face fata stresului si altor provocari ale vietii.

Cum se dezvolta rezilienta in copilarie?

Bazele rezilientei se pun in copilarie si se dezvolta apoi pe parcursul intregii vieti. La inceput, cand rezilienta a inceput sa fie studiata, se considera ca aceasta este o trasatura de personalitate fixa, pe care o ai sau nu. Intre timp s-au realizat numeroase studii in acest domeniu. Iar concluzia este ca rezilienta e un proces care se dezvolta si care poate fi invatat.

Citeste continuarea pe mamisicopilul.ro

Foto fr si main: Pavlova Yuliia /Shutterstock

Alma Ultima actualizare: 25 Iunie 2025 @ 01:06 Mai multe despre Alma