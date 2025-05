Zilele calde de vara sunt aici, copiii sunt in vacanta si sunt dornici de a se juca si a explora cat e ziua de lunga. Indiferent daca parintii lucreaza de acasa sau merg la lucru in afara casei, cateva idei de activitati practice care sa ii tina antrenati pe copii sunt binevenite; cu atat mai mult daca cei mici nu merg la cluburi sau ateliere de vacanta in aceasta perioada.

Jocuri si activitati cu apa

Apa ii atrage pe cei mici si are beneficiul de a fi la indemana si de a putea fi utilizata in numeroase activitati distractive. In plus, in sezonul cald are si efect racoritor, mai ales in zilele foarte toride.

De la simpla joaca cu apa intr-un recipient unde copiii isi pot spala jucariile sau improviza jocuri (de exemplu, spalatorie auto) pana la amplasarea unei piscine gonflabile in curtea casei sau in baie ori balcon, apa este versatila si le va mentine interesul celor mici.

Afara, in aer liber, baloanele umplute cu apa, joaca cu pistolul cu apa, pescuitul sau saritul in baltile formate dupa ploaie sunt cateva idei de activitati ce implica apa. Pinata cu apa este o varianta a pinatei clasice, in care umpleti o punga sau un balon cu apa, o legati de creanga unui copac si copiii incearca sa o sparga cu lovituri de bat.

Activitati de vara in natura

Timpul cat mai mult petrecut afara este important pentru dezvoltarea sanatoasa a copiilor, nu doar in plan fizic, cat si la nivel cognitiv si emotional. Studiile arata ca activitatile in natura stimuleaza simturilor celor mici si au un aport in dezvoltarea imaginatiei, reducerea stresului si anxietatii.

Mergeti cu cei mici la cules de fructe si legume: din gradina proprie sau de la bunici, de la ferme sau din livezi unde exista posibilitatea de a va culege singuri produsele.

Cititi continuarea pe mamisicopilul.ro

Foto fr si main: Jacob Lund /Shutterstock

Alma Ultima actualizare: 20 Mai 2025 @ 02:05 Mai multe despre Alma