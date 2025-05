Sahul – beneficii la orice varsta

Sahul este un joc de strategie, cu beneficii la orice varsta. Le permite copiilor sa dezvolte o multitudine de abilitati importante. Este o forma de antrenament pentru creier – poate chiar cel mai bun joc de gandire care necesita ani de practica pentru a te perfectiona. Studiile sugereaza ca jocul de sah de la o varsta frageda contribuie la dezvoltarea conexiunilor neuronale, imbunatatind astfel functia cognitiva. Creierul este ca un muschi – devine mai rapid si mai puternic prin antrenament.

Beneficiile principale ale acestui joc se axeaza pe dezvoltarea si imbunatatirea functiilor cognitive, inclusiv capacitatea de rezolvare a problemelor, gandirea creativa, planificarea strategica, recunoasterea modelelor si imbunatatirea abilitatilor de memorare. De asemenea, ajuta la cresterea IQ-ului si dezvolta increderea in sine.

Iata care sunt cele mai importante beneficii ale sahului pentru copii:

1. Imbunatateste concentrarea si memoria

Sa fii concentrat in timp ce joci sah este o necesitate, iar concentrarea este o abilitate care ii va ajuta pe copiii sa inteleaga care va fi urmatoarea miscare a adversarului. Jocul de sah imbunatateste semnificativ memoria vizuala a copiilor, capacitatea de atentie si capacitatea de rationament spatial. Antrenamentul constant si memorarea miscarilor ii ajuta pe copii sa se concentreze mai bine. Puterea lor de memorie se imbunatateste si sunt capabili sa invete lucruri mai rapid si mai eficient. Asta pentru ca in sah concentrarea si memoria merg mana in mana. Pentru a juca bine, trebuie sa te concentrezi asupra obiectivului, sa vizualizezi in mod constant tabla, piesele, miscarile tale si fiecare miscare posibila a adversarului. Ajungi sa memorezi jocurile trecute si strategiile clasice. In acest proces, se dezvolta atat concentrarea, cat si memoria.

Citeste continuarea pe mamisicopilul.ro

Foto fr si main: Pani Garmyder /Shutterstock

Melisa Radu Ultima actualizare: 4 Mai 2025 @ 08:05 Mai multe despre Melisa