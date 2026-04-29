Vacanța de 1 Mai la malul mării are și artă în program: Două expoziții marca Art Safari

29 Aprilie 2026 publicat în Entertainment
Vizitatorii sunt așteptați în vacanța de 1 Mai la malul mării cu o experiență culturală specială. Cazinoul din Constanța, clădire simbol în stil Art Nouveau și emblemă a litoralului românesc, găzduiește în parteneriat cu Art Safari, o expoziție excepțională dedicată legăturii Reginei Maria cu Marea Neagră, iar la Galeriile de artă din oraș poate fi văzută o expoziție de artă contemporană care prezintă o selecție de artiste apropiate de spațiul dobrogean.

  • EA: Regina și Marea - Sala Oglinzilor, Cazinoul din Constanța, deschisă până pe 20 septembrie 2026; program de vizitare: marți - duminică, 10:00 - 18:00
  • Sea Sisters. Povești la malul mării - expoziție-satelit de artă contemporană, Galeria de Artă, Str. Ștefan cel Mare 15, Constanța, deschisă până în septembrie 2026; program de vizitare: miercuri - duminică, 10:00 - 18:00

De la deschiderea expozițiilor și până acum, aproape 14.000 de vizitatori au trecut pragul Cazinoului din Constanța.

Ea. Regina și Marea – omagiu adus celei mai iubite suverane a României, într-un spațiu pe care l-a iubit

Expoziția explorează relația profundă pe care cea mai iubită suverană a României a avut-o cu Marea Neagră. Marea a fost mereu o prezență vie pentru ea, o sursă de inspirație și echilibru interior. Pe malurile ei, regina a trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale.

Reședința de la Balcic, construită între 1925 și 1930, i-a devenit refugiul preferat - locul unde se retrăgea departe de rigorile Curții și se simțea cu adevărat liberă. Aflată pe țărmul sudic al Mării Negre, în Cadrilaterul de atunci, reședința îmbina elemente orientale cu arhitectura locală, reflectând gustul eclectic al reginei. Aici își petrecea verile înconjurată de grădini luxuriante, scriind, meditând și primind oaspeți apropiați.

Înainte de Balcic, refugiul de la mare al reginei era Cara Dalga („Valul Negru") - așezământ regal pe care l-a dăruit Principesei Elena, nora sa și mama viitorului Rege Mihai. Vila de pe faleza din Mamaia, construită după planurile arhitectului Mario Stoppa, rămâne până astăzi o clădire simbol a litoralului. Expoziția are loc, nu întâmplător, la 100 de ani de la construirea acestei reședințe regale.

Publicul poate descoperi o selecție de obiecte personale ale suveranei care reconstituie atmosfera intimă a reședințelor sale de la malul mării: piese decorative, articole vestimentare, bijuterii și chiar verigheta de argint a Reginei Maria. Alături de acestea, expoziția reunește lucrări de artă din colecții private și din importante muzee.

Sea Sisters. Povești la malul mării

Expoziția-satelit de artă contemporană reunește artiste cu o relație aparte față de spațiul dobrogean și țărmul Mării Negre. Demersul continuă, în cheie contemporană, ideea de patronaj acordat de Regina Maria artistelor din România, coagulate în mișcarea Asociației Femeilor Pictore și Sculptore — înființată în 1916, la București, de Cecilia Cutescu-Storck și Olga Greceanu, cu sprijinul reginei, și una dintre cele mai importante inițiative dedicate afirmării artistelor în perioada interbelică.

Artistele prezente în expoziție sunt: Ana Bănică, Irina Dragomir, Mădălina Andronic, Nadina Stoica, Mimi Pleșoioanu, Anca Benera, Iuliana Vîslan, Ecaterina Vrana, Ana Chiorean, Alina Aldea, Ana TN Bănică, Magda Pelmuș, Roxana Benea, Flavia Lupu, Alexandra Tudosia, Carmen Marin, Adriana Hodorcă și Alexandra Grigore.

Expoziția a marcat totodată redeschiderea Galeriei de Artă din centrul Constanței, după un proces complet de reamenajare.

Mai multe detalii despre program și conținutul expozițional sunt disponibile pe www.cazinoul.com și www.artsafari.ro.

Despre Cazinoul din Constanța

De la redeschiderea oficială din 21 mai 2025, peste 210.000 de vizitatori au trecut pragul clădirii emblematice de la malul mării. Cu un program cultural divers și atractiv, Cazinoul din Constanța a devenit un reper al vieții culturale din România, deschis publicului local și internațional.

Despre Art Safari New Museum

Art Safari New Museum se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan. Art Safari este realizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 și este susținut de Banca Transilvania, Glo, Mastercard, Voxility, Lidl, Porsche, Catena, Policolor, Carpet and More, Lindab, Epson și alții și este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București, ajuns la a 18-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale, precum și cu colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu și expoziții de artă contemporană. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale (cum ar fi metroul bucureștean). În cele 17 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii pe artsafari.ro.

