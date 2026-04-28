Biografia cinematografică Michael promite să readucă în prim-plan legenda „regelui pop-ului”, Michael Jackson, într-o poveste spectaculoasă despre geniu, faimă și obsesia perfecțiunii. Dar lansarea filmului a declanșat imediat o dezbatere globală: este acesta portretul real al artistului sau doar o versiune idealizată a unui mit al culturii pop?
Filmul care încearcă să redea nașterea unei legende
Pelicula, regizată de Antoine Fuqua și scrisă de scenaristul premiat John Logan, urmărește ascensiunea lui Michael Jackson de la copil-minune al grupului Jackson 5 până la statutul de superstar global al anilor ’80. Filmul îl prezintă pe artist în momentele decisive ale carierei sale: primele apariții scenice, presiunea familială, explozia succesului solo și transformarea sa într-un fenomen cultural planetar.
În rolul principal apare Jaafar Jackson, nepotul starului, care își face debutul cinematografic interpretându-și celebrul unchi. Alegerea actorului a atras imediat atenția presei internaționale: asemănarea fizică și vocală dintre cei doi este remarcabilă, iar în unele scene Jaafar cântă peste înregistrările originale ale lui Michael.
Filmul recreează momente iconice din istoria muzicii pop: coregrafia revoluționară din Billie Jean, celebrul „moonwalk” și explozia culturală generată de albumul Thriller, considerat cel mai bine vândut album din toate timpurile.
„Publicul vede cum se formează Michael: copilul disciplinat, artistul obsedat de perfecțiune și performerul care schimbă regulile show-biz-ului”, a explicat într-un interviu unul dintre producători, potrivit relatărilor din presa internațională.
Un proiect gigantic al industriei filmului
Realizarea filmului a fost un proiect cinematografic de proporții. Producția a început după ce producătorul Graham King a obținut drepturile pentru realizarea unei biografii autorizate a artistului. Filmările au avut loc în 2024, iar distribuția internațională a fost asigurată de studiourile Lionsgate și Universal Pictures.
Bugetul producției este estimat între 165 și 170 de milioane de dolari, ceea ce transformă „Michael” într-una dintre cele mai scumpe biografii muzicale realizate vreodată.
Premiera mondială a avut loc la Berlin în aprilie 2026, înainte de lansarea globală din 24 aprilie, moment în care filmul a ajuns simultan în cinematografe din Europa și Statele Unite.
Citește continuarea pe confesiunileuneifeterele.ro
Noemi
