Bucharest Coffee Festival are loc între 24 și 26 martie, la Fratelli Studios (str. Glodeni 1-3, București). Ediția 2026 se transformă într-un hub al industriei cafelei, reunind sute de expozanți și specialiști din România și din străinătate (Grecia, Franța, Turcia, Polonia) alături de pasionați și profesioniști din domenii conexe.

Pe o suprafață de aproximativ 2000 mp, evenimentul aduce împreună producători, prăjitorii artizanale, importatori, distribuitori și branduri HoReCa, de la coffee shop-uri și cafenele de specialitate, până la jucători naționali și internaționali ai industriei.

Organizat de Barista School, First Coffee și SCA – Romania Chapter (Specialty Coffee Association), festivalul cu tradiție din 2011 este considerat primul din Europa Centrală și de Est și al doilea din Europa după Londra, fiind astăzi cea mai importantă platformă de promovare a cafelei de specialitate din România.

Cafea cât vezi cu ochii și mult peste

Bucharest Coffee Festival transformă Bucureștiul într-un univers al cafelei, unde pot fi degustate peste 500 de sortimente, de la espresso și V60, la cafea la filtru sau ibric, preparate de specialiști și prăjitorii artizanale.

Experiența este completată de echipamente de ultimă generație, gadgeturi și instrumente profesionale, precum și de demonstrații live de barista performance, latte art și mixologie, în care cafeaua este reinterpretată în cocktailuri și combinații surprinzătoare.

O industrie întreagă, într-un singur loc

Evenimentul este și un hub de educație și networking, unde specialiștii din industrie susțin workshopuri și discuții despre producție, distribuție și dezvoltarea profesională și a businessului în zona cafelei de specialitate. Se facilitează astfel colaborări și schimb de know-how alături de experți ai Specialty Coffee Association.

Festivalul reunește întreaga industrie a cafelei, de la arabica și marii jucători internaționali, la prăjitorii artizanale și antreprenori locali, contribuind la dezvoltarea comunității și la popularizarea cafelei de specialitate în România.

Ediția 2026 aduce și o prezență extinsă a importatorilor și distribuitorilor de produse conexe: accesorii, îndulcitori, dulciuri și echipamente profesionale, completând peisajul industriei.

Opening Party: cafea, muzică și atmosferă energică

Deschiderea Bucharest Coffee Festival 2026 va fi marcată și printr-o petrecere ce are loc vineri, 24 aprilie 2026, începând cu ora 22:00, la Fratelli Studios. Evenimentul propune un mix de cocktailuri pe bază de cafea, muzică și o atmosferă energică. Accesul se face pe baza biletului sau abonamentului achiziționat pentru festival.

Concurs de Latte Art pentru amatori și barista profesioniști

Bucharest Coffee Festival 2026 va găzdui și Latte Art Throwdown, o competiție dedicată home barista, profesioniștilor și pasionaților de latte art care doresc să își testeze abilitățile într-un format dinamic și competitiv.

Participanții își vor demonstra tehnica, creativitatea și precizia, în ceașcă, concurând alături de alți pasionați și profesioniști din industrie, într-un cadru care pune în valoare atât performanța individuală, cât și expresia artistică. Competiția devine astfel punctul de întâlnire dintre pasiunea pentru cafea și spiritul competitiv, unde fiecare execuție poate face diferența. Premiul competiției constă într-un espressor.

Workshop susținut de un cercetător specializat în cafea

În cadrul Bucharest Coffee Festival, publicul este invitat duminică, 26 aprilie, de la ora 14:00, la workshopul susținut de Samo Smrke, cercetător asociat la Universitatea de Științe Aplicate din Zurich (ZHAW), unde participă la proiecte de cercetare în domeniul cafelei alături de companii din industrie.

Intitulată „Aciditatea cafelei – cheia calității cafelei”, prezentarea va explora rolul esențial al acidității în echilibrul gustului, oferind participanților o înțelegere clară a modului în care aceasta influențează profilul aromatic și cum poate fi controlată pentru a obține o ceașcă de cafea armonioasă și plină de savoare.

Trei competiții naționale dedicate profesioniștilor

La fiecare ediție, Bucharest Coffee Festival găzduiește competiții ale profesioniștilor în cafea. La ele participă specialiști din întreaga țară, de la cele mai importante companii de cafea de specialitate și cafenele.

Competițiile ediției 2026 sunt:

Acestea sunt organizate de Barista School și First Coffee în parteneriat cu SCA - Romania Chapter (Specialty Coffee Association), cea mai importantă și cunoscută asociație de cafea worldwide.

Câștigătorul fiecărei competiții va reprezenta România la Campionatele Mondiale care au loc la Bruxelles, între 25 și 27 iunie 2026, și în Panama, între 22 și 25 octombrie 2026.

Aceste competiții sunt supervizate de un juriu format din profesioniști în cafea, renumiți la nivel mondial.

Președintele juriului este Stavros Lamprinidis, Barista & Bartending Consultant & Trainer, unul dintre cei mai respectați profesioniști din industria internațională a cafelei de specialitate, cu o experiență extinsă în evaluare, training și dezvoltare de produse.

Un alt membru marcant al juriului este Michael McCauley, fondator SCA Franța, brand ambassador

worldwide & trainer Cafés Richard.

Jurații sunt acreditati în cadrul World Coffee Events.

Campionatul Național de Barista

Pe parcursul Bucharest Coffee Festival va avea loc și Campionatul Național de Barista. Finalistul va reprezenta România la competiția mondială, World Barista Championship, ce se va desfășura în Panama, între 22 și 25 octombrie 2026.

Competiția de Barista este una profesională dedicată evaluării abilităților tehnice, senzoriale și de prezentare ale barista din industria cafelei de specialitate, desfășurată într-un cadru cu standarde internaționale de jurizare.

Participanții au la dispoziție 15 minute pentru a pregăti și servi 4 espresso,4 băuturi pe bază de lapte și 4 creații signature, fiind evaluați de un juriu de profesioniști activi în industria cafelei de specialitate, cu experiență în competiții naționale și internaționale.

în funcție de precizie, consistența băuturilor, creativitate și experiența oferită. Evenimentul urmărește promovarea excelenței în rândul barista, stimularea inovației și creșterea nivelului de profesionalizare în industrie. De asemenea, Campionatul Național de Barista devine o platformă de afirmare pentru noile talente și de socializare pentru comunitatea de specialitate.

Cafea plus mixologie la Campionatul Național Romanian Coffee in Good Spirits 2026

Spectaculoasa competiție Coffee In Good Spirits (CIGS) care se desfășoară pe parcursul Bucharest Coffee Festival, aduce împreună abilitățile de barista și creativitatea din bartending. Participanții creează cocktailuri signature pe bază de cafea, evaluate în funcție de gust, prezentare și inovație.

Campionatul național de cafea și alcool promovează rețete inovatoare de băuturi într-un format de competiție. Aceasta evidențiază abilitățile de mixologie ale barista/barmanului, într-un cadru în care cafeaua și alcoolul merg perfect împreună, pornind de la cafea tradițională irlandeză (whisky plus cafea) până la combinații unice de cocktailuri.

Prima rundă se numește Spirit Bar. În cadrul ei se jurizează: abilitatea competitorului de a combina alcoolul, cafeaua și ingredientele într-un mod original, profesionalismul, ospitalitatea, modul de lucru, design-ul, conceptul băuturii și combinația tuturor ingredientelor care duc la un produs final inedit.

În timpul rundei preliminare, concurenții produc patru băuturi: două identice de cafea caldă și băuturi de designer pe bază de alcool și două identice de cafea rece și băuturi de designer pe bază de alcool. Concurenții cu cele mai mari scoruri în runda preliminară vor concura în runda finală. În această etapă concurenților li se cere să producă două cafele irlandeze și două băuturi de designer, pe bază de cafea și alcool.

Concurentul din runda finală CIGS (Coffee in Good Spirits) cu cel mai mare punctaj va fi desemnat campion național și va reprezenta România la Campionatul Mondial CIGS (WCIGS - Word Coffee In Good Spirits Championship) ce va avea loc la Bruxelles, între 25 și 27 iunie 2026.

Campionatul Național de Brewing

Competiția de brewing din cadrul Bucharest Coffee Festival este dedicată artei preparării manuale a cafelei și evidențiază precizia, controlul și rafinamentul tehnic al participanților. Barista concurează folosind metode alternative de brew, fiind evaluați de un juriu de specialitate pe baza clarității aromatice, echilibrului, consistenței și capacității de a evidenția profilul cafelei alese. Desfășurată după standarde internaționale, competiția pune accent atât pe execuția tehnică, cât și pe povestea și conceptul din spatele fiecărei prezentări, oferind o platformă de afirmare pentru profesioniștii care duc mai departe cultura cafelei de specialitate. Câștigătorul acesteia va reprezenta România la Cupa Mondială de Brewing (World Brewers Cup 2026) va avea loc în perioada 25–27 iunie 2026, la Bruxelles.

Food, craft și experiențe complete

Cafeaua se întâlnește cu gastronomia într-o zonă de street food, unde vizitatorii găsesc:

burgeri de vită Angus și slow cooked pork

tacos și nachos

pizza și langoși

bucătării internaționale: turcească, libaneză, siriană.

Program de vizitare Bucharest Coffee Festival 2026:

Locație: Fratelii Studios – Strada Glodeni 1-3

Vineri și sâmbătă, 24 și 25 aprilie: 09.00 – 19.00

Duminică, 26 aprilie: 09.00 – 18.00

Intrarea la festival se face pe baza de bilete și abonamente, care pot fi achiziționate de la intrare sau online, de pe:

More.ro:

https://www.more.com/ro-ro/tickets/happenings/festival/bucharest-coffee-festival-2026/

Site-ul festivalului:

https://bucharestcoffeefestival.coffee/

Prețul biletului este:

Vineri, 24 aprilie: 79 lei /persoană;

Sâmbătă, 25 aprilie: 79 lei /persoană;

Duminică, 26 aprilie: 79 lei/ persoană

Pentru tinerii între 15 și 25 de ani și seniorii 65 + prețul biletelor este redus cu 50%, ajungând la 39 lei.

Prețul abonamentelor:

Pentru 2 zile de festival: 125 de lei / persoană; Tinerii (15-25 de ani) și seniorii beneficiază de 50% reducere, prețul abonamentului pentru 2 zile fiind 62 de lei.

Pentru 3 zile de festival: 185 de lei / persoană; Tinerii (15-25 de ani) și seniorii beneficiază de 50% reducere, prețul abonamentului pentru 3 zile fiind 92 de lei.

Organizatorii evenimentului sunt Barista School, First Coffee și SCA - Romania Chapter (Specialty Coffee Association).

