„Carmen", „Coppélia" și „Tosca", la final de aprilie pe scena Operei Naționale București

Opera Națională București prezintă în săptămâna 20 – 26 aprilie spectacolele de operă „Carmen” de Georges Bizet și „Tosca” de Giacomo Puccini, ambele titluri în dublă reprezentație, dar și baletul „Coppélia” de Léo Delibes.

Miercuri, 22 aprilie, și joi, 23 aprilie, începând cu ora 18:30, pe scena ONB va avea loc spectacolul de operă „Carmen” de Georges Bizet. Este adesea considerată una dintre cele mai mari opere scrise vreodată datorită liniei melodice superbe, a orchestrației, a atmosferei, dar și datorită măiestriei cu care Bizet a oglindit emoțiile și frământările sociale ale personajelor în muzică, reușind în mod genial să realizeze o portretizare neglorioasă a unui segment marginal al societății de care alți compozitori se fereau (este motivul pentru care, la primele reprezentații, publicul a fost șocat și revoltat). Carmen de Bizet conține câteva dintre cele mai cunoscute fragmente din tot repertoriul muzicii de operă, printre care Habanera, Toreador și La fleur que tu m’avais jetée.

Vineri, 24 aprilie, ora 18:30, vă propunem spectacolul de balet „Coppélia” de Léo Delibes. „Coppélia”, balet capodoperă a lui Léo Delibes, considerat unul dintre modelele clasice ale genului coregrafic, vine să întregească și să diversifice repertoriul Companiei de Balet a Operei Naționale București. La mai bine de un secol de la premiera mondială, „Coppélia” își păstrează forța de expresie, fiind reprezentat în diverse variante pe scenele multor teatre din lume.

Sâmbătă, 25 aprilie, și duminică, 26 aprilie, ora 18:30, vă așteptăm la spectacolul de operă „Tosca” de Giacomo Puccini. Pentru tradiția românească de operă, constituie un titlu de legitimă mândrie faptul că personajul central al acestei opere a fost creat pentru vocea legendarei soprane românce Haricleea Darclée care a interpretat rolul la premiera absolută de la Roma de la 14 ianuarie 1900 dar și în alte mari teatre ale lumii. Celebra arie Vissi d'arte inițial inexistentă în partitrura originară, a fost elaborată și propusă compozitorului de către protagonista premierei absolute, Hariclea Darclée.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

