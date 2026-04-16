Publicul din Timișoara, București, Iași, Bacău, Arad și Pitești este invitat, în prima săptămână din mai, la o serie de spectacole de teatru cu distribuții de excepție. Comedia franceză „Ziua mea norocoasă”, text premiat și nominalizat la Premiile Molière 2025, revine pe scenă cu Marius Manole, Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin, în timp ce „Visul unei nopți de vară” propune o viziune contemporană asupra capodoperei lui Shakespeare. Totodată, celebra satiră „Gaițele”, în regia lui Gelu Colceag, aduce pe scenă un adevărat careu de ași al teatrului românesc: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Adriana Trandafir și Virginia Rogin.

„Ziua mea norocoasă”

4 mai, ora 20:00 – Timișoara, Opera Națională Română Timișoara

„Ziua mea norocoasă” de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras, unul dintre cele mai aclamate texte de comedie ale anului trecut în Franța, cu două nominalizări la prestigioasele Premii Molière 2025. O comedie cu nerv și profunzime, care explorează, prin umor fin și situații absurde, alegerile care ne marchează viața și rolul norocului în traseul nostru personal. Distribuția reunește unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai scenei românești, Marius Manole, Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin.

„Visul unei nopți de vară”

4 mai, ora 19:30 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala Studio

Spectacolul aduce în fața publicului o viziune proaspătă asupra uneia dintre capodoperele lui William Shakespeare. Această nouă lansare la rampa a celebrei comedii shakespeariene păstrează textul original, dar reușește, prin interpretarea strălucită a actorilor, să o ancoreze ferm în contemporaneitate. Cu o distribuție extraordinară (Aurelian Temisan, Monica Davidescu, Ovidiu Cuncea, Cosmin Vijeu, Silviu Biris / Vitalie Bichir, Dani Ionescu / Radu Banica JR, Alexandra Salceanu / Monica Odagiu, Letitia Vladescu / Georgiana Titoiu, Ionut Paraschiv / Silviu Mircescu, Kostas Mincu / Cosmin Vijeu), spectacolul nu face decât să sublinieze atemporalitatea operei marelui W. Shakespeare demonstrând că temele și personajele sale rămân la fel de relevante și captivante și în zilele noastre.

„Regina mamă”

5 mai, ora 19:00 – Arad, Teatrul Clasic „Ioan Slavici”

Două personaje care, sub masca durității, ascund o vulnerabilitate incredibilă. O mamă și un fiu. Două generații, două lumi, dar un unic Univers. E multă iubire și duioșie în Universul lor, sunt lumini și umbre, conflicte și împăcări, glume și acuzații, regrete, emoție și hohote de râs. Oana Pellea și Marius Manole, într-un spectacol care explorează teme precum legăturile de familie, dependența emoțională și manipularea.

„Gaițele”

6 mai, ora 20:00 – Iași, Cinema Victoria, Sala Unirii

7 mai, ora 20:00 – Bacău, Teatrul de Vară „Radu Beligan”

9 mai, ora 20:00 – Pitești, Casa de Cultură a Sindicatelor

Binecunoscuta piesă de rezistenţă a repertoriului teatral autohton, „Gaiţele” are la bază textul lui Alexandru Kiriţescu şi a cunoscut de-a lungul vremii nenumărate puneri în scenă. Montarea actuală, realizată sub direcţia de scenă a regizorului Gelu Colceag, se bazează pe careul de aşi format din Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Adriana Trandafir, Virginia Rogin. Accentele de caricatură prin care sunt puse ȋn lumină moravurile vremii și umorul uneori amar, alteori ironic, dar tot timpul debordant completează această satiră socială ȋn registru comic.

