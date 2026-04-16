Săptămâna marilor comedii pe scenele din Timișoara, București, Iași, Bacău, Arad și Pitești

Horoscop bani săptămâna 13-19 aprilie – Ce zodii dau lovitura financiară

Horoscop bani săptămâna 13-19 aprilie – Ce zodii dau lovitura financiară

10 Aprilie 2026
Horoscop sănătate săptămâna 6–12 aprilie 2026: Corpul îți va spune unde are nevoie de atenție și grijă

Horoscop sănătate săptămâna 6–12 aprilie 2026: Corpul îți va spune unde are nevoie de atenție și grijă

6 Aprilie 2026
16 Aprilie 2026
Publicul din Timișoara, București, Iași, Bacău, Arad și Pitești este invitat, în prima săptămână din mai, la o serie de spectacole de teatru cu distribuții de excepție. Comedia franceză „Ziua mea norocoasă”, text premiat și nominalizat la Premiile Molière 2025, revine pe scenă cu Marius Manole, Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin, în timp ce „Visul unei nopți de vară” propune o viziune contemporană asupra capodoperei lui Shakespeare. Totodată, celebra satiră „Gaițele”, în regia lui Gelu Colceag, aduce pe scenă un adevărat careu de ași al teatrului românesc: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Adriana Trandafir și Virginia Rogin.

„Ziua mea norocoasă”

  • 4 mai, ora 20:00 – Timișoara, Opera Națională Română Timișoara

„Ziua mea norocoasă” de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras, unul dintre cele mai aclamate texte de comedie ale anului trecut în Franța, cu două nominalizări la prestigioasele Premii Molière 2025. O comedie cu nerv și profunzime, care explorează, prin umor fin și situații absurde, alegerile care ne marchează viața și rolul norocului în traseul nostru personal. Distribuția reunește unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai scenei românești, Marius Manole, Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin.

„Visul unei nopți de vară”

  • 4 mai, ora 19:30 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala Studio

Spectacolul aduce în fața publicului o viziune proaspătă asupra uneia dintre capodoperele lui William Shakespeare. Această nouă lansare la rampa a celebrei comedii shakespeariene păstrează textul original, dar reușește, prin interpretarea strălucită a actorilor, să o ancoreze ferm în contemporaneitate. Cu o distribuție extraordinară (Aurelian Temisan, Monica Davidescu, Ovidiu Cuncea, Cosmin Vijeu, Silviu Biris / Vitalie Bichir, Dani Ionescu / Radu Banica JR, Alexandra Salceanu / Monica Odagiu, Letitia Vladescu / Georgiana Titoiu, Ionut Paraschiv / Silviu Mircescu, Kostas Mincu / Cosmin Vijeu), spectacolul nu face decât să sublinieze atemporalitatea operei marelui W. Shakespeare demonstrând că temele și personajele sale rămân la fel de relevante și captivante și în zilele noastre.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Săptămâna 🏵️-decodată: Floarea de toamnă care îți dezvăluie misiunea sufletului în funcție de ziua în care te-ai născut Săptămâna aceasta începe Bucharest International Film Festival, ediția XXI Săptămâna în care se deschide Portalul Iubirii: Destinul atinge inima a trei zodii și le dăruiește o iubire de poveste

„Regina mamă”

  • 5 mai, ora 19:00 – Arad, Teatrul Clasic „Ioan Slavici”

Două personaje care, sub masca durității, ascund o vulnerabilitate incredibilă. O mamă și un fiu. Două generații, două lumi, dar un unic Univers. E multă iubire și duioșie în Universul lor, sunt lumini și umbre, conflicte și împăcări, glume și acuzații, regrete, emoție și hohote de râs. Oana Pellea și Marius Manole, într-un spectacol care explorează teme precum legăturile de familie, dependența emoțională și manipularea.

„Gaițele”

  • 6 mai, ora 20:00 – Iași, Cinema Victoria, Sala Unirii
  • 7 mai, ora 20:00 – Bacău, Teatrul de Vară „Radu Beligan”
  • 9 mai, ora 20:00 – Pitești, Casa de Cultură a Sindicatelor

Binecunoscuta piesă de rezistenţă a repertoriului teatral autohton, „Gaiţele” are la bază textul lui Alexandru Kiriţescu şi a cunoscut de-a lungul vremii nenumărate puneri în scenă. Montarea actuală, realizată sub direcţia de scenă a regizorului Gelu Colceag, se bazează pe careul de aşi format din Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Adriana Trandafir, Virginia Rogin. Accentele de caricatură prin care sunt puse ȋn lumină moravurile vremii și umorul uneori amar, alteori ironic, dar tot timpul debordant completează această satiră socială ȋn registru comic.

O săptămână între clasic, mit și teatralitate la Opera Națională București O săptămână de contraste lirice și coregrafice la Opera Națională București O săptămână de teatru, colinde și concert vienez în marile orașe ale țării

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

Irina Vladescu

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

ANALIZĂ VIDEO Primele produse tehnologice sunt mai mereu proaste

6 Aprilie 2026 - start-up.ro

Paște 2026: cât costă un cozonac plin cu de toate, în București

8 Aprilie 2026 - retail.ro

Incident pe un zbor TAROM București–Amsterdam. Pilotului i s-a făcut rău, imediat după decolare

16 Aprilie 2026 - kudika.ro

Horoscop bani săptămâna 9-15 martie 2026 – Șanse de câștig din surse noi

6 Martie 2026

Horoscop sănătate săptămâna 3–8 martie 2026. Echilibru interior și inițiativă conștientă

2 Martie 2026

Horoscop BANI săptămâna 3–8 martie 2026 – Claritate interioară și curaj financiar într-un context astral al revelațiilor

27 Februarie 2026

Horoscop sănătate săptămâna 9–15 februarie 2026

9 Februarie 2026

Horoscop bani săptămâna 9–15 februarie 2026

6 Februarie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Entertainment

Haddaway, între motoare și beat-uri: cum se leagă pasiunea pentru motociclete de energia eurodance

9 Aprilie 2026
Entertainment

DIY explicat pas cu pas prin imagini: Cum să realizezi alături de copilul tău cel mai simpatic puișor de Paște (dintr-un ou)

8 Aprilie 2026
Entertainment

Maia Morgenstern, Oana Pellea, Carmen Tănase și Marius Manole, la final de aprilie pe scenele din țară

8 Aprilie 2026
Entertainment

Dragostea poartă pantofii roșii - Primul Shero Talk la Ateneul Român

6 Aprilie 2026

