Classy Film Festival aduce filmele clasice mai aproape de publicul de azi

16 Aprilie 2026 publicat în Entertainment
În perioada 7–10 mai, Classy Film Festival revine la Happy Cinema din Colosseum Mall București și Agora Mall Arad, cu o invitație deschisă către publicul larg de a redescoperi unele dintre cele mai cunoscute filme clasice, într-un context actual.

Ediția din acest an este construită în jurul rebelilor: curajului de a sfida norme, de a pune întrebări incomode și de a schimba perspective. Selecția aduce în prim-plan povești și personaje care au ieșit din tipare și au redefinit nu doar limbajul cinematografic, ci și felul în care privim lumea din jurul nostru.

Ajuns la cea de-a patra ediție, festivalul nostru continuă să crească și să își extindă comunitatea. Tema rebeliunii reflectă chiar esența acestor filme; sunt producții care, la momentul lor, au avut curajul să conteste convențiile și să deschidă drumuri noi. Ne dorim să le facem cât mai accesibile și să le aducem mai aproape de publicul de astăzi, într-un mod firesc și relevant.”, declară Diana Cercel, președinte Asociația Proiector.

Selecția din acest an include titluri care au marcat profund cultura cinematografică și nu numai. Filme precum Matrix au redefinit modul în care înțelegem realitatea și tehnologia, Fight Club a devenit un simbol al contestării societății de consum, iar Reservoir Dogs a schimbat regulile narațiunii cinematografice independente. În același timp, Dictatorul, Blade Runner sau Rebel fără cauză rămân relevante prin temele lor: critică socială și politică, identitate, alienare și libertate individuală. Aceste filme nu sunt doar repere artistice, ci și instrumente prin care publicul poate înțelege mai bine contextul cultural și social al altor perioade, precum și legătura lor cu realitatea de azi.

Festivalul își propune să apropie aceste titluri de referință de publicul de azi, depășind percepția că filmul clasic aparține exclusiv unui cerc restrâns de cinefili. Astfel, cinematograful devine un punct de întâlnire între generații și perspective diferite. Classy Film Festival nu este despre nostalgie, ci despre reconectare: cu filmele, cu poveștile și cu experiența de a le vedea împreună, pe marele ecran.

Find Your Beauty by dm a dat startul celei de-a doua ediții și ajunge în acest an și la Iași

Classy Film Festival este o invitație de a redescoperi cinematografia. Filmele din program au fost, la vremea lor, forme de revoltă și curaj artistic, iar astăzi pot deveni momente de reflecție și dialog. Ne dorim să le oferim spectatorilor un context deschis, în care aceste povești să fie simțite și discutate, indiferent de experiența lor anterioară cu filmul clasic.”, adaugă Ecaterina Mateescu, Happy Cinema, partener al festivalului.

Lista completă a filmelor din cadrul Classy Film Festival 2026:

Fight Club (Sala de lupte) – David Fincher (1999)

All About Eve (Totul despre Eva) – Joseph L. Mankiewicz (1950)

The Good, the Bad and the Ugly (Cel bun, cel râu, cel urât) – Sergio Leone (1966)

Matrix - Lana WachowskiLilly Wachowski (1999)

The Great Dictator (Dictatorul) – Charlie Chaplin (1940)

Spellbound (Fascinație) – Alfred Hitchcock (1945)

Blade Runner (Vânătorul de recompense) – Ridley Scott (1982)

Reservoir Dogs (Profesioniștii crimei) – Quentin Tarantino (1992)

Bonnie and Clyde – Arthur Penn (1967)

Gilda – Charles Vidor (1946)

La Dolce Vita – Federico Fellini (1960)

Rebel Without a Cause (Rebel fără cauză) – Nicholas Ray (1955)

Program complet și rezervări bilete, aici:

https://www.happycinema.ro/happy-bucuresti-colosseum/filme-Classy+Film

https://www.happycinema.ro/happy-arad/filme-Classy%20Film

Classy Film Festival este organizat de Asociația Proiector, o asociație dedicată promovării artelor vizuale și educației alternative, contribuind la îmbunătățirea accesului la cultură și la educația cinematografică.

  • ALTE ARTICOLE DESPRE:
Classy Film Festival aduce filmele clasice mai aproape de publicul de azi

Articolul precedent

Classy Film Festival aduce filmele...

Articolul urmator

Bucharest Opera Festival 2026, lansat...

Bucharest Opera Festival 2026, lansat la Tokyo cu un recital și precedat de proiecţia documentarului despre festival

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

ANALIZĂ VIDEO Primele produse tehnologice sunt mai mereu proaste

6 Aprilie 2026 - start-up.ro

Paște 2026: cât costă un cozonac plin cu de toate, în București

8 Aprilie 2026 - retail.ro

Incident pe un zbor TAROM București–Amsterdam. Pilotului i s-a făcut rău, imediat după decolare

16 Aprilie 2026 - kudika.ro

Cum ajunge România în fața a peste 100 de milioane de oameni printr-un proiect de divertisment dezvoltat local

9 Aprilie 2026

Haddaway, între motoare și beat-uri: cum se leagă pasiunea pentru motociclete de energia eurodance

9 Aprilie 2026

DIY explicat pas cu pas prin imagini: Cum să realizezi alături de copilul tău cel mai simpatic puișor de Paște (dintr-un ou)

8 Aprilie 2026

Maia Morgenstern, Oana Pellea, Carmen Tănase și Marius Manole, la final de aprilie pe scenele din țară

8 Aprilie 2026

Dragostea poartă pantofii roșii - Primul Shero Talk la Ateneul Român

6 Aprilie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Entertainment

Haddaway, între motoare și beat-uri: cum se leagă pasiunea pentru motociclete de energia eurodance

9 Aprilie 2026
Entertainment

DIY explicat pas cu pas prin imagini: Cum să realizezi alături de copilul tău cel mai simpatic puișor de Paște (dintr-un ou)

8 Aprilie 2026
Entertainment

Maia Morgenstern, Oana Pellea, Carmen Tănase și Marius Manole, la final de aprilie pe scenele din țară

8 Aprilie 2026
Entertainment

Dragostea poartă pantofii roșii - Primul Shero Talk la Ateneul Român

6 Aprilie 2026

