Classy Film Festival aduce filmele clasice mai aproape de publicul de azi

În perioada 7–10 mai, Classy Film Festival revine la Happy Cinema din Colosseum Mall București și Agora Mall Arad, cu o invitație deschisă către publicul larg de a redescoperi unele dintre cele mai cunoscute filme clasice, într-un context actual.

Ediția din acest an este construită în jurul rebelilor: curajului de a sfida norme, de a pune întrebări incomode și de a schimba perspective. Selecția aduce în prim-plan povești și personaje care au ieșit din tipare și au redefinit nu doar limbajul cinematografic, ci și felul în care privim lumea din jurul nostru.

„Ajuns la cea de-a patra ediție, festivalul nostru continuă să crească și să își extindă comunitatea. Tema rebeliunii reflectă chiar esența acestor filme; sunt producții care, la momentul lor, au avut curajul să conteste convențiile și să deschidă drumuri noi. Ne dorim să le facem cât mai accesibile și să le aducem mai aproape de publicul de astăzi, într-un mod firesc și relevant.”, declară Diana Cercel, președinte Asociația Proiector.

Selecția din acest an include titluri care au marcat profund cultura cinematografică și nu numai. Filme precum Matrix au redefinit modul în care înțelegem realitatea și tehnologia, Fight Club a devenit un simbol al contestării societății de consum, iar Reservoir Dogs a schimbat regulile narațiunii cinematografice independente. În același timp, Dictatorul, Blade Runner sau Rebel fără cauză rămân relevante prin temele lor: critică socială și politică, identitate, alienare și libertate individuală. Aceste filme nu sunt doar repere artistice, ci și instrumente prin care publicul poate înțelege mai bine contextul cultural și social al altor perioade, precum și legătura lor cu realitatea de azi.

Festivalul își propune să apropie aceste titluri de referință de publicul de azi, depășind percepția că filmul clasic aparține exclusiv unui cerc restrâns de cinefili. Astfel, cinematograful devine un punct de întâlnire între generații și perspective diferite. Classy Film Festival nu este despre nostalgie, ci despre reconectare: cu filmele, cu poveștile și cu experiența de a le vedea împreună, pe marele ecran.

„Classy Film Festival este o invitație de a redescoperi cinematografia. Filmele din program au fost, la vremea lor, forme de revoltă și curaj artistic, iar astăzi pot deveni momente de reflecție și dialog. Ne dorim să le oferim spectatorilor un context deschis, în care aceste povești să fie simțite și discutate, indiferent de experiența lor anterioară cu filmul clasic.”, adaugă Ecaterina Mateescu, Happy Cinema, partener al festivalului.

Lista completă a filmelor din cadrul Classy Film Festival 2026:

Fight Club (Sala de lupte) – David Fincher (1999)

All About Eve (Totul despre Eva) – Joseph L. Mankiewicz (1950)

The Good, the Bad and the Ugly (Cel bun, cel râu, cel urât) – Sergio Leone (1966)

Matrix - Lana WachowskiLilly Wachowski (1999)

The Great Dictator (Dictatorul) – Charlie Chaplin (1940)

Spellbound (Fascinație) – Alfred Hitchcock (1945)

Blade Runner (Vânătorul de recompense) – Ridley Scott (1982)

Reservoir Dogs (Profesioniștii crimei) – Quentin Tarantino (1992)

Bonnie and Clyde – Arthur Penn (1967)

Gilda – Charles Vidor (1946)

La Dolce Vita – Federico Fellini (1960)

Rebel Without a Cause (Rebel fără cauză) – Nicholas Ray (1955)

Classy Film Festival este organizat de Asociația Proiector, o asociație dedicată promovării artelor vizuale și educației alternative, contribuind la îmbunătățirea accesului la cultură și la educația cinematografică.