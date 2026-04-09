Artistul cunoscut pentru hitul „What Is Love” vorbește despre pasiunea sa pentru motociclete și felul în care aceasta se reflectă în muzică. Pe 18 aprilie, Haddaway urcă pe scena din București, într-un concert dedicat anilor ’90 și publicului care continuă să revină la acest repertoriu.

În afara scenei, Haddaway își petrece o parte din timp pe motocicletă. Nu e un hobby recent și nici unul ocazional. Artistul a vorbit în interviuri despre drumuri lungi, fără traseu fix, în care atenția se mută dinspre destinație spre experiența în sine.

Pentru el, mersul pe motocicletă are o logică apropiată de cea a muzicii pe care o cântă. Există un ritm constant, o structură care se repetă, dar și variații care dau senzația de mișcare. În eurodance, tempo-ul susține totul; pe motocicletă, motorul și viteza creează același tip de flux.

„Pe motocicletă ești doar tu și drumul. E o liniște diferită, chiar dacă motorul face zgomot. Într-un fel, seamănă cu momentul în care intră beat-ul și știi că piesa merge mai departe”, spune Haddaway.

Piesa „What Is Love” a rămas, la peste trei decenii de la lansare, unul dintre cele mai recognoscibile refrene din cultura pop. A trecut dincolo de contextul inițial, a fost reluată, remixată și redistribuită în formate care nu existau în anii ’90. Cu toate acestea, structura simplă și directă a piesei continuă să funcționeze în același mod: reacția publicului este imediată.

Aceeași constanță se regăsește și în aparițiile live. Seturile artistului sunt construite fără rupturi bruște, cu o continuitate care amintește de un traseu bine controlat, în care fiecare piesă duce mai departe energia celei anterioare.

Pe 18 aprilie, Haddaway revine în București, pentru un concert programat la Cosmo Dome, de la ora 21:00. Evenimentul este construit în jurul piesei care i-a definit cariera, dar include și alte repere din repertoriul său. Biletele sunt disponibile online și în rețelele de distribuție.

„E interesant să vezi cum o piesă poate avea mai multe vieți. Oamenii o descoperă diferit, dar reacția rămâne aceeași. Energia e acolo de fiecare dată când o cântăm live”, spune artistul.

Concertul aduce în același spațiu un public eterogen. Există cei care au ascultat piesa la momentul lansării și cei care au ajuns la ea mai târziu, prin platforme digitale sau referințe culturale recente. În practică, diferența dispare rapid: refrenul funcționează ca un reper comun.

Invitatul serii este Layzee, fost membru al Mr. President, cunoscut pentru piese precum „Coco Jamboo” sau „Up ‘n Away”. Prezența lui păstrează direcția clară a evenimentului, orientată spre zona eurodance.