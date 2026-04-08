Fiind cea mai nouă adaptare a romanului „Testamentele” („The Testaments”) scris de autoarea canadiană Margaret Atwood, serialul este o dramă de maturizare, care urmărește destinele unor adolescente oprimate din Gilead. Acțiunea se desfășoară la câțiva ani după evenimentele din „Povestea slujitoarei”, și transportă telespectatorii în teocrația distopică din Gilead. Serialul urmărește viețile a două tinere: Agnes, o adolescentă supusă și profund credincioasă, și Daisy, o nouă convertită din afara Gileadului, ghidată de curiozitate și dorința de a înțelege adevărul. Împreună, pășesc într-o școală de elită condusă de temuta Mătușa Lydia — un loc în care regulile nu se discută, iar obediența este lege, justificată divin.
Dar când legătura dintre ele ajunge mai puternică decât sistemul care le controlează, aceasta devine scânteia care le poate zdruncina trecutul, prezentul și viitorul.
Din distribuția serialului fac parte: Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya și Kira Guloien.
Seria a fost creată pentru televiziune de către showrunnerul și producătorul executiv Bruce Miller și produsă de Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears și Mike Barker, care a regizat și primele trei episoade. „Testamentele” este produsă de MGM Television.
Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi.
Ca redactor,...
