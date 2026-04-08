„Nelson”
- 27 aprilie, ora 19:00 – Craiova, Teatrul Național
- 28 aprilie, ora 19:00 – Brăila, Palatul Tineretului
- 29 aprilie, ora 20:00 – Focșani, Sala „Balada”
„Nelson” de Jean Robert Charrier este o comedie de situație care explorează cu umor şi ironie contrastele sociale şi familiale. Spectacolul devine o oglindă satirică a discrepanțelor dintre imagine şi realitate, promisiunile sociale şi ipocrizia cotidiană. Familia „privilegiată”, carnivoră şi preocupată de lux, este pusă faţă în faţă cu o familie vegană, militantă şi cu valori îndreptate spre ecologie, iar situaţiile de tensiune „carnivor versus vegan” servesc drept catalizator pentru farse, revelaţii şi momente de adevăr. Distribuția îi reunește pe actorii Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Gheorghe Ifrim, Lucian Ifrim, Isadora Băltățeanu, Tudor Istodor, Mihai Munteniță, Denis Hangau și Ciprian Nicula.
„Ziua mea norocoasă”
- 27 aprilie, ora 20:00 – Târgu Mureș, Palatul Culturii
- 28 aprilie, ora 19:00 – Pitești, Casa de Cultură a Sindicatelor
„Ziua mea norocoasă” de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras, unul dintre cele mai aclamate texte de comedie ale anului trecut în Franța, cu două nominalizări la prestigioasele Premii Molière 2025. O comedie cu nerv și profunzime, care explorează, prin umor fin și situații absurde, alegerile care ne marchează viața și rolul norocului în traseul nostru personal. Distribuția reunește unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai scenei românești, Marius Manole, Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin.
„Regina mamă”
- 29 aprilie, ora 19:00 – Slobozia, Casa Municipală de Cultură „Nicolae Rotaru”
Doi oameni sunt prinși într-o relație complicată, o mamă autoritară și fiul său, întors acasă după o lungă absență. Între amintiri dureroase și speranțe fragile, ei se luptă cu reproșuri, tăceri și momente de tandrețe neașteptate. Sub aparența durității, se ascunde o iubire profundă, greu de exprimat. Un spectacol despre relațiile de familie, despre regrete, dor și nevoia de a fi iubit. „Regina mamă” de Manlio Santanelli este o dramă psihologică cu accente de comedie neagră, care explorează relația tensionată dintre o mamă autoritară și fiul ei adult, avându-i în distribuție pe actorii Oana Pellea și Marius Manole.
Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.
Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.
Irina Vladescu
