DIY explicat pas cu pas prin imagini: Cum să realizezi alături de copilul tău cel mai simpatic puișor de Paște (dintr-un ou)

8 Aprilie 2026 publicat în Entertainment
IN ACEST ARTICOL:

Ce poate fi mai distractiv decât să luați un ou simplu și să-l transformați într-un pui galben simpatic, cu ochi jucăuși și pene pufoase? Această activitate DIY este ușoară, sigură și, cel mai important, aduce zâmbete și amintiri colorate.

Paștele este momentul perfect pentru a combina creativitatea cu bucuria de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Ce poate fi mai distractiv decât să luați un ou simplu și să-l transformați într-un pui galben simpatic, cu ochi jucăuși și pene pufoase? Această activitate DIY este ușoară, sigură și, cel mai important, aduce zâmbete și amintiri colorate.

Ce materiale îți trebuie pentru proiectul DIY de Paște, cel mai simpatic puiuț

Oua fierte tare

  • Vopsea galbenă pentru a da culoare corpului puiului și a vopsi ouăle (puteți opta și pentru alte nuanțe și culori ale puilor, după preferințe)
  • Pensule de diferite dimensiuni (mică pentru detalii, medie pentru suprafața oului) - OPȚIONAL
  • Pene de găină sau alte materiale pufoase pentru aripi (pe care le vom vopsi ulterior în vopseaua în care am vopsit și ouăle)
  • Ochișori mobili aderenți sau mici decorațiuni cu ochi, gene și sprâncene pe care le poți lipi pe ou
  • Hârtie colorată adezivă (bandă adezivă) sau lipici cu o putere mare de aderență, sigur pentru copii
  • Uscător de păr (pentru a usca penele vopsite)
  • Hârtie colorată sau carton (opțional, doar dacă doriți să atașați puiului eventuale detalii suplimentare, cum ar fi ciocul și picioarele, dar puiul este drăgălaș fie și doar cu penele decorative)

Pașii principali pentru a realiza puiul năzdrăvan

Pregătirea oului – Asigură-te că oul este curat și uscat. Acesta va fi baza puiului vostru.

Pictarea oului – Folosindu-te de o lingură și de vopsea de ouă galbenă dizolvată într-un pahar cu apă și un strop de oțet, asigura-te că scufunzi oul complet și uniform în apă colorată cu vopsea. Lasă copilul să se joace cu pensula și să experimenteze formele și texturile.

Uscarea vopselei – O pauză scurtă pentru ca vopseaua să se usuce înainte de a adăuga detaliile.

Adăugarea ochilor – Lipiți ochișorii mobili pe ou, alegând expresia preferată: zâmbitoare, curioasă sau jucăușă.

Formarea ciocului și picioarelor (OPȚIONAL)– Tăiați mici triunghiuri și dreptunghiuri din hârtie sau carton galben și lipiți-le pentru a crea ciocul și picioarele puiului.

Lipirea penelor – Folosiți pene pufoase albe pentru aripi sau pentru a adăuga textura corpului. Aceasta este partea preferată a copiilor, unde creativitatea poate să zburde. Adăugați-le și pe acestea în vopseaua galbenă lichidă și apoi lăsați-le la uscat sau uscați-le cu ajutorul unui fhon precum în imagini.

Ultimele retușuri – Adăugați mici detalii precum sprâncene, buline pe ou sau stropi de culoare pentru a face puiul mai expresiv.

Expunerea creației – Puiul poate fi așezat într-un coș de Paște sau pe o farfurie decorativă, pentru a fi admirat și fotografiat.

Fiecare imagine din seria de imagini de mai jos surprinde procesul în detaliu, pas cu pas, astfel încât să fie ușor de urmărit și să transforme această activitate într-un moment de joacă și învățare. Copilul tău nu doar că va învăța despre culori, texturi și forme, dar va și experimenta bucuria de a crea ceva propriu, un mic personaj plin de personalitate, un pui tare simpatic de Paște.

TUTORIAL PAS CU PAS, ÎN IMAGINI, CA SĂ REALIZEZI CEL MAI SIMPTIC PUI GĂLBIOR DE PAȘTE

Foto: Svetlana Khutornaia /Shutterstock
Foto fr si main: Svetlana Khutornaia /Shutterstock

Melisa Radu

Crescând într-un mic oraș de munte, am avut mereu acces la resurse naturale și am învățat de la bunica mea secretele plantelor medicinale și ale rețetelor tradiționale. Această pasiune m-a condus către o carieră în...

