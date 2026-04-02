Sunt piese care nu rămân într-o epocă. Circulă. Își schimbă contextul, dar nu își pierd recunoașterea. „What Is Love” este una dintre ele. A trecut de la radiourile anilor ’90 la playlisturi algoritmice, de la cluburi obscure la meme-uri globale, fără să-și epuizeze întrebarea.

Pe 18 aprilie, Haddaway ajunge în București, la Cosmo Dome, ora 21:00.

Nu ca un exercițiu de nostalgie, ci ca o întâlnire între felul în care era trăită muzica atunci și felul în care e consumată acum. În anii ’90, piesa lui Haddaway era parte dintr-un peisaj în care muzica se descoperea mai lent, dar se fixa mai adânc. Astăzi, aceeași piesă apare între două clipuri scurte, e redescoperită de public care nu era născut când a fost lansată și totuși o recunoaște din primele secunde.

„E interesant să vezi cum o piesă poate avea mai multe vieți. Oamenii o descoperă diferit, dar reacția rămâne aceeași. Energia e acolo de fiecare dată când o cântăm live. Vă așteptăm pe 18 aprilie, la Cosmo Dome, să ne bucurăm împreună de energia acestei piese unice!”, spune Haddaway.

În București, diferența asta se vede clar. Există publicul care a trăit momentul inițial și publicul care l-a moștenit fără să știe exact de unde vine. La un concert ca acesta, cele două nu se separă. Refrenul funcționează ca un punct comun. Nu cere context.

Într-un oraș obișnuit cu ritmuri rapide și schimbări constante, revenirea unui astfel de hit nu ține doar de memorie. Ține de felul în care anumite piese rămân utilizabile. Sunt cântate, remixate, ironizate, dar nu dispar. Devin parte dintr-un vocabular colectiv.

Concertul din 18 aprilie nu aduce doar un artist pe scenă. Aduce o piesă care a circulat suficient cât să devină familiară în mai multe generații. Iar într-o seară obișnuită de primăvară, într-un oraș care rareori se oprește, întrebarea din „What Is Love” va fi pusă din nou. De data asta, cu un public care o știe deja pe de rost.

Iar seara capătă o dimensiune aparte prin prezența invitatului special: Layzee ex. Mr. President. Cel care a cucerit topurile internaționale cu „Coco Jamboo", „Up 'n Away" sau „Jojo Action" va împărți scena cu Haddaway într-o întâlnire pe care fanii eurodance-ului o visau de ani buni.

Concertul începe la ora 21:00 și promite o seară în care hiturile anilor '90 se vor întâlni cu muzica nouă, într-un show construit pentru cei care știu că această muzică nu îmbătrânește niciodată cu adevărat.

Biletele pentru concert sunt disponibile online, prin platformele de ticketing, dar și în rețelele partenere. Organizatorii anunță mai multe categorii de preț, în funcție de acces și poziționare, iar cererea este deja în creștere pe măsură ce data evenimentului se apropie.

📍 Cosmo Dome, Șoseaua Pipera 48, București | 📅 18 aprilie 2026 | ⏰ 21:00