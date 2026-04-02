„What Is Love”. Un hit global, o seară în București: Haddaway cântă pentru un oraș care încă știe refrenul

2 Aprilie 2026 publicat în Entertainment
Sunt piese care nu rămân într-o epocă. Circulă. Își schimbă contextul, dar nu își pierd recunoașterea. „What Is Love” este una dintre ele. A trecut de la radiourile anilor ’90 la playlisturi algoritmice, de la cluburi obscure la meme-uri globale, fără să-și epuizeze întrebarea.

Pe 18 aprilie, Haddaway ajunge în București, la Cosmo Dome, ora 21:00.

Nu ca un exercițiu de nostalgie, ci ca o întâlnire între felul în care era trăită muzica atunci și felul în care e consumată acum. În anii ’90, piesa lui Haddaway era parte dintr-un peisaj în care muzica se descoperea mai lent, dar se fixa mai adânc. Astăzi, aceeași piesă apare între două clipuri scurte, e redescoperită de public care nu era născut când a fost lansată și totuși o recunoaște din primele secunde.

„E interesant să vezi cum o piesă poate avea mai multe vieți. Oamenii o descoperă diferit, dar reacția rămâne aceeași. Energia e acolo de fiecare dată când o cântăm live. Vă așteptăm pe 18 aprilie, la Cosmo Dome, să ne bucurăm împreună de energia acestei piese unice!”, spune Haddaway.

Haddaway și Layzee ex. Mr. President, pe aceeași scenă, în București 

În București, diferența asta se vede clar. Există publicul care a trăit momentul inițial și publicul care l-a moștenit fără să știe exact de unde vine. La un concert ca acesta, cele două nu se separă. Refrenul funcționează ca un punct comun. Nu cere context.

Într-un oraș obișnuit cu ritmuri rapide și schimbări constante, revenirea unui astfel de hit nu ține doar de memorie. Ține de felul în care anumite piese rămân utilizabile. Sunt cântate, remixate, ironizate, dar nu dispar. Devin parte dintr-un vocabular colectiv.

Concertul din 18 aprilie nu aduce doar un artist pe scenă. Aduce o piesă care a circulat suficient cât să devină familiară în mai multe generații. Iar într-o seară obișnuită de primăvară, într-un oraș care rareori se oprește, întrebarea din „What Is Love” va fi pusă din nou. De data asta, cu un public care o știe deja pe de rost.

YUNGBLUD A AFLAT CHIAR ÎNAINTE DE SHOW-UL DE LA UNTOLD DUBAI CĂ ESTE NOMINALIZAT LA TREI PREMII GRAMMY Începe Romanian Jewelry Week 2025: a VI-a ediție a celui mai important eveniment de bijuterie din România ZALANDO REVINE LA CPHFW PENTRU A TREIA EDIȚIE A VISIONARY AWARD

Iar seara capătă o dimensiune aparte prin prezența invitatului special: Layzee ex. Mr. President. Cel care a cucerit topurile internaționale cu „Coco Jamboo", „Up 'n Away" sau „Jojo Action" va împărți scena cu Haddaway într-o întâlnire pe care fanii eurodance-ului o visau de ani buni.

Concertul începe la ora 21:00 și promite o seară în care hiturile anilor '90 se vor întâlni cu muzica nouă, într-un show construit pentru cei care știu că această muzică nu îmbătrânește niciodată cu adevărat.

Biletele pentru concert sunt disponibile online, prin platformele de ticketing, dar și în rețelele partenere. Organizatorii anunță mai multe categorii de preț, în funcție de acces și poziționare, iar cererea este deja în creștere pe măsură ce data evenimentului se apropie.

2NormaL revine la numele real: EDUARD COTOARĂ. Artistul lansează ”Din nou acasă de Crăciun” și anunță un concert extraordinar 10 semne că picioarele tale au nevoie de mai multă atenție Probiotice naturale: le găsești în bucătărie și pot avea efecte remarcabile pentru sănătate

🎟️ Biletele pot fi achiziționate accesând iabilet.ro (https://m.iabilet.ro/bilete-retro-love-haddaway-the-sun-121904/).

📍 Cosmo Dome, Șoseaua Pipera 48, București | 📅 18 aprilie 2026 | ⏰ 21:00

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

Românul plecat din Giulvăz în Spania prin Erasmus și ajuns în Copenhaga, unde construiește sisteme de vânzări pentru startup-uri AI | Români din lume

30 Martie 2026 - start-up.ro

Denise Rifai revine pe Antena 1 cu o nouă emisiune. Ce surprize pregătește vedeta

3 Aprilie 2026 - kudika.ro

În România, o femeie moare în fiecare săptămână din cauza violenței domestice. Casa ei — locul cel mai periculos

27 Martie 2026

Art Safari New Museum s-a deschis în Amzei 13, într-un spațiu nou, care conectează arta cu energia orașului

25 Martie 2026

Haddaway a lansat oficial albumul „The Sun". Legendarul artist vine, alaturi de Layzee ex Mr. President, la Bucuresti

24 Martie 2026

Comedia „Ziua mea norocoasă”, dublu nominalizată la Premiile Molière 2025, în luna aprilie pe scenele din București și Iași

24 Martie 2026

Premiera operei „Bărbierul din Sevilla”, într-o nouă viziune semnată de Igor Bergler, pe scena ONB

23 Martie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

