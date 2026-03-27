„Ziua lui Ștefan” nu e doar un titlu. E o invitație într-un spațiu sincer, unde artistul nu vine doar să cânte, ci să împărtășească. Muzica devine pretextul, iar emoția, miza reală.
„Pentru mine, 9 iunie nu e doar despre aniversare. E despre tot drumul parcurs până aici. Despre greșeli, despre lecții, despre oameni care au rămas. Concertul ăsta e felul meu de a spune mulțumesc, dar și de a fi, poate, mai sincer ca niciodată pe scenă”, spune Connect-R.
Publicul se poate aștepta la un spectacol construit cu atenție, în care piesele cunoscute vor căpăta o altă încărcătură. Nu lipsesc momentele surpriză, invitații speciali și reinterpretări care dau alt sens unor melodii deja iubite.
Biletele pentru concertul de la Sala Palatului sunt disponibile în mai multe categorii, în funcție de poziționarea în sală și experiența dorită. Prețurile pornesc de la aproximativ 120 de lei și pot ajunge până la 450 de lei pentru locurile premium.
„Mi-am dorit ca oamenii care vin să simtă că fac parte din ceva real. Nu e doar un show. E o întâlnire. Și cred că avem nevoie de astfel de întâlniri”, mai spune artistul.
Pe 9 iunie, scena devine mai mult decât un loc de spectacol. Devine un spațiu în care un artist își spune povestea fără filtre, iar publicul o trăiește alături de el.
Irina Vladescu
