Pe 9 iunie, Sala Palatului nu găzduiește doar un concert. Găzduiește, pentru al 7-lea an consecutiv, o poveste personală spusă pe scenă, în fața unui public care a crescut odată cu ea. Pentru Connect-R, data nu e aleasă întâmplător. Este ziua lui, dar și un moment de bilanț, de întoarcere la rădăcini și de reconectare cu oamenii care i-au fost aproape de la primele hituri până astăzi.

„Ziua lui Ștefan” nu e doar un titlu. E o invitație într-un spațiu sincer, unde artistul nu vine doar să cânte, ci să împărtășească. Muzica devine pretextul, iar emoția, miza reală.

„Pentru mine, 9 iunie nu e doar despre aniversare. E despre tot drumul parcurs până aici. Despre greșeli, despre lecții, despre oameni care au rămas. Concertul ăsta e felul meu de a spune mulțumesc, dar și de a fi, poate, mai sincer ca niciodată pe scenă”, spune Connect-R.

Publicul se poate aștepta la un spectacol construit cu atenție, în care piesele cunoscute vor căpăta o altă încărcătură. Nu lipsesc momentele surpriză, invitații speciali și reinterpretări care dau alt sens unor melodii deja iubite.

Biletele pentru concertul de la Sala Palatului sunt disponibile în mai multe categorii, în funcție de poziționarea în sală și experiența dorită. Prețurile pornesc de la aproximativ 120 de lei și pot ajunge până la 450 de lei pentru locurile premium.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Connect-R revine la Sala Palatului, de ziua lui. La 44 de ani, „Ziua lui Ștefan” se sărbătorește pe 9 Iunie 2026 Ziua tatălui - Când e și cum o sărbătorim în România Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 4-10 august 2025?

„Mi-am dorit ca oamenii care vin să simtă că fac parte din ceva real. Nu e doar un show. E o întâlnire. Și cred că avem nevoie de astfel de întâlniri”, mai spune artistul.

Pe 9 iunie, scena devine mai mult decât un loc de spectacol. Devine un spațiu în care un artist își spune povestea fără filtre, iar publicul o trăiește alături de el.

Art Safari New Museum s-a deschis în Amzei 13, într-un spațiu nou, care conectează arta cu energia orașului

Articolul precedent

Art Safari New Museum s-a deschis în...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

Trendurile care contează dacă ai un magazin online mic în 2026

23 Martie 2026 - start-up.ro

Ultimele episoade din Ana, mi-ai fost scrisă in ADN au RUPT audiența. Un moment șocant a schimbat complet cursul poveștii

27 Martie 2026 - kudika.ro

Salvați Copiii: Reducerea vârstei răspunderii penale nu corectează cauzele unor evenimente tragice

2 Februarie 2026

Cele mai bune zile de sâmbătă pentru o nuntă în sezonul vară-toamnă 2025, conform numerologiei

18 Aprilie 2025

Sărbătoarea Sfântului Ilie – Viață, minuni și obiceiuri din credința populară

14 Iulie 2025

NIBIRU se deschide pe 16 iulie și anunță startul experiențelor verii 2026

23 Martie 2026

Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 9-15 iunie 2025?

5 Iunie 2025

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Entertainment

Art Safari New Museum s-a deschis în Amzei 13, într-un spațiu nou, care conectează arta cu energia orașului

25 Martie 2026
Entertainment

Haddaway a lansat oficial albumul „The Sun". Legendarul artist vine, alaturi de Layzee ex Mr. President, la Bucuresti

24 Martie 2026
Entertainment

Comedia „Ziua mea norocoasă”, dublu nominalizată la Premiile Molière 2025, în luna aprilie pe scenele din București și Iași

24 Martie 2026
Entertainment

Premiera operei „Bărbierul din Sevilla”, într-o nouă viziune semnată de Igor Bergler, pe scena ONB

23 Martie 2026

