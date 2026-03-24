„Ziua mea norocoasă”
- 13 aprilie, ora 20:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala „Ion Caramitru”
- 14 aprilie, ora 20:00 – Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”
„Ziua mea norocoasă” de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras, unul dintre cele mai aclamate texte de comedie ale anului trecut în Franța, cu două nominalizări la prestigioasele Premii Molière 2025. O comedie cu nerv și profunzime, care explorează, prin umor fin și situații absurde, alegerile care ne marchează viața și rolul norocului în traseul nostru personal. Distribuția reunește unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai scenei românești, Marius Manole, Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin.
https://www.youtube.com/watch?v=xBqRYPy4-7U
(trailer – Ziua mea norocoasă)
Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.
Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.
Screening gratuit pentru cinci tipuri de cancer, disponibil pentru locuitorii județului Brașov
Sănătatea românilor, între percepție și realitate: 10% creștere a impactului bolilor cronice
Mii de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de igienă orală și sesiuni de informare
Spune Lucrurilor pe Nume: campania care cere un lucru simplu - adevărul