Comedia „Ziua mea norocoasă", dublu nominalizată la Premiile Molière 2025, în luna aprilie pe scenele din București și Iași

12 Ianuarie 2026
24 Martie 2026
Cea mai recentă premieră în care îl regăsim pe actorul Marius Manole, comedia „Ziua mea norocoasă” revine în aprilie într-o reprezentație găzduită pe scena Teatrului Național din București, dar și pe scena Teatrului Național din Iași. Distribuția este completată de actorii Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin, iar piesa s-a bucurat de două nominalizări la prestigioasele Premii Molière 2025.

„Ziua mea norocoasă”

  • 13 aprilie, ora 20:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala „Ion Caramitru”
  • 14 aprilie, ora 20:00 – Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

„Ziua mea norocoasă” de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras, unul dintre cele mai aclamate texte de comedie ale anului trecut în Franța, cu două nominalizări la prestigioasele Premii Molière 2025. O comedie cu nerv și profunzime, care explorează, prin umor fin și situații absurde, alegerile care ne marchează viața și rolul norocului în traseul nostru personal. Distribuția reunește unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai scenei românești, Marius Manole, Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin.

https://www.youtube.com/watch?v=xBqRYPy4-7U

(trailer – Ziua mea norocoasă)

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

