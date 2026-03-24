Haddaway a lansat oficial albumul „The Sun". Legendarul artist vine, alaturi de Layzee ex Mr. President, la Bucuresti

24 Martie 2026 publicat în Entertainment
Haddaway, artistul care a intrat pentru totdeauna în istoria muzicii cu „What Is Love?", unul dintre cele mai recunoscute hituri ale anilor '90, a lansat oficial în 2026 noul său album, „The Sun". Este primul material discografic major al artistului după o lungă perioadă și reprezintă, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului.

„The Sun" marchează o nouă etapă artistică în cariera lui Haddaway, o revenire la emoția și sunetul atemporal care l-au consacrat la nivel global, reinterpretate într-o cheie modernă. Albumul îmbină rădăcinile eurodance și pop cu influențe subtile de jazz și ritmuri reggae, rezultând un mix surprinzător: nostalgic și actual în același timp. Tracklist-ul include piese precum „Lift Your Head Up", „Stay", „Along the Way", „One Night", „Kinda Love" și „The Sun (Beach Mix)", o colecție care confirmă că Haddaway nu s-a schimbat în esență, ci a evoluat cu grație.

Un detaliu care spune mult despre filosofia din spatele acestui proiect: artistul a ținut să precizeze că albumul a fost creat fără inteligenţă artificială și fără algoritmi. Muzică reală, emoție reală.

„The Sun este proiectul meu cel mai personal. Am vrut să fac muzică autentică, despre reziliență, despre lumină, despre ceea ce contează cu adevărat. Fără artificii, fără compromisuri, doar sunet real și emoție sinceră.", declară Haddaway

Albumul este disponibil acum pe platformele de streaming, inclusiv Spotify.

București, 18 aprilie: lansarea live a albumului

Dacă lansarea albumului este deja un motiv de sărbătoare, Haddaway a pregătit ceva și mai special pentru fanii din România. Pe 18 aprilie 2026, artistul urcă pe scena Cosmo Dome din București, Șoseaua Pipera 48, pentru a lansa live „The Sun" în fața publicului românesc, alături de trupa sa.

Iar seara capătă o dimensiune aparte prin prezența invitatului special: Layzee ex. Mr. President. Cel care a cucerit topurile internaționale cu „Coco Jamboo", „Up 'n Away" sau „Jojo Action" va împărți scena cu Haddaway într-o întâlnire pe care fanii eurodance-ului o visau de ani buni.

Concertul începe la ora 21:00 și promite o seară în care hiturile anilor '90 se vor întâlni cu muzica nouă, într-un show construit pentru cei care știu că această muzică nu îmbătrânește niciodată cu adevărat.

🎟️ Biletele pot fi achiziționate accesând iabilet.ro (https://m.iabilet.ro/bilete-retro-love-haddaway-the-sun-121904/).
📍 Cosmo Dome, Șoseaua Pipera 48, București | 📅 18 aprilie 2026 | ⏰ 21:00

Irina Vladescu

Premiera operei „Bărbierul din Sevilla”, într-o nouă viziune semnată de Igor Bergler, pe scena ONB

Articolul precedent

Premiera operei „Bărbierul din...

Articolul urmator

Comedia „Ziua mea norocoasă”, dublu...

Comedia „Ziua mea norocoasă”, dublu nominalizată la Premiile Molière 2025, în luna aprilie pe scenele din București și Iași

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

Trendurile care contează dacă ai un magazin online mic în 2026

23 Martie 2026 - start-up.ro

Prima reacție a lui Valentin Sanfira după anunțul despărțirii: Eu de ce nu știam?!

24 Martie 2026 - kudika.ro

Horațiu Mălăele, Oana Pellea, Maia Morgenstern, Marius Manole, pe scenele din București și Constanța, la început de aprilie

16 Martie 2026

Tenorul Ștefan Pop, de la Teatro La Fenice, pe scena Operei Naționale București

16 Martie 2026

Haddaway și Layzee ex. Mr. President, pe aceeași scenă, în București

16 Martie 2026

Ascensiunea divertismentului digital în viața de zi cu zi

16 Martie 2026

Două legende ale anilor ’90 se întâlnesc pe aceeași scenă la București. Dr. Alban, invitat special în concertul Haddaway din 18

11 Martie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Entertainment

Tenorul Ștefan Pop, de la Teatro La Fenice, pe scena Operei Naționale București

16 Martie 2026
Entertainment

Haddaway și Layzee ex. Mr. President, pe aceeași scenă, în București

16 Martie 2026
Entertainment

Ascensiunea divertismentului digital în viața de zi cu zi

16 Martie 2026
Entertainment

Două legende ale anilor ’90 se întâlnesc pe aceeași scenă la București. Dr. Alban, invitat special în concertul Haddaway din 18

11 Martie 2026

