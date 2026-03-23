Premiera operei „Bărbierul din Sevilla", într-o nouă viziune semnată de Igor Bergler, pe scena ONB

16 Martie 2026
Opera Națională București prezintă premiera spectacolului „Bărbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini, într-o montare în regia lui Igor Bergler, decorurile poartă semnăturile lui Igor Bergler și a  Ralucăi Popa, costumele au fost create de Raluca Popa, coregrafia îi aparține Biancăi Patrichi, luminile Daniel Klinger, iar conducerea muzicală va fi asigurată de maestrul Daniel Jinga. Reprezentațiile se vor desfășura în serile de joi, 26 martie (avanpremieră), sâmbătă, 28 martie duminică, 29 martie, și miercuri, 1 aprilie, cu titlu de premieră, începând cu ora 18:30, cu participarea Orchestrei, Corului și Baletului Operei Naționale București, maestru de cor Adrian Ionescu, asistent regie Claudia Machedon, asistent dirijor Mircea Pădurariu.

Considerată una dintre cele mai îndrăgite opere buffa din repertoriul universal, Bărbierul din Sevilla revine pe scena ONB într-o versiune scenică ce își propune să readucă în atenția publicului spiritul originar al capodoperei rossiniene, efervescent, comic, viu și provocator, fidel intențiilor inițiale ale compozitorului și inspirației din commedia dell’arte. Regizorul își propune o întoarcere la esența vibrantă și ludică a operei, redându-i prospețimea și umorul originar, adesea pierdute în montări sobre sau excesiv conceptuale.

Montarea semnată de Igor Bergler aduce pe scenă întreaga energie a commediei dell’arte târzii, regăsită în personajele arhetipale din opera lui Rossini. Figaro este servitorul șiret și isteț, doctorul Bartolo îl portretizează pe bătrânul autoritar și comic fără voie, Rosina este tânăra inteligentă și ironică, iar Contele Almaviva nimeni altul decât îndrăgostitul elegant, dar ridicol.

Concert Regal Caritabil 2025, o seară de gală la Ateneul Român pentru susținerea tinerelor talente ale României Premiera absolută a operei „D'ale Carnavalului", în mai pe scena Operei Naționale București Opera Națională București deschide Stagiunea 2025 -2026 cu premiera operei „Carmen"

„În viziunea noastră avem nevoie de un ritm nebun, de comedie fizică, de interpreți-actori, de regie liberă, de curaj scenic și, mai ales, de renunțarea la solemnitatea victoriană.”, afirmă Igor Bergler.

Distribuția din 26 martie: Figaro - Sebastian Balaj, Rosina - Oana Șerban (invitată), Contele Almaviva - Bogdan Mihai, Don Bartolo - Iustinian Zetea, Don Basilio - Daniel Pascariu (invitat), Berta - Daniela Cârstea, Fiorello/ Sergentul/ Servitorul - Daniel Filipescu, Notarul - Andrei Bolohan, Berta actrița - Bianca Tatolici.

Distribuția din 28 martie: Figaro - Iordache Basalic, Rosina - Maria Miron Sârbu (invitată), Contele Almaviva - Andrei Fermeșanu (invitat), Don Bartolo - Iustinian Zetea, Don Basilio - Marius Boloș, Berta - Daniela Cârstea, Fiorello/ Sergentul/ Servitorul - Daniel Filipescu, Notarul - Andrei Bolohan, Berta actrița - Bianca Tatolici.

Opera Națională București pune în vânzare biletele pentru prima parte a Stagiunii 2025 – 2026

Distribuția din 29 martie: Figaro - Iordache Basalic, Rosina - Maria Miron Sârbu (invitată), Contele Almaviva - Andrei Fermeșanu (invitat), Don Bartolo - Iustinian Zetea, Don Basilio - Marius Boloș, Berta - Rodica Ștefan (invitată), Fiorello/ Sergentul/ Servitorul- Daniel Filipescu, Notarul - Andrei Bolohan, Berta actrița - Bianca Tatolici.

Distribuția din 1 aprilie: Figaro - Sebastian Balaj, Rosina - Martiniana Antonie (invitată), Contele Almaviva - Bogdan Mihai, Don Bartolo - Vicențiu Țăranu, Don Basilio - Alexandru Matei, Berta - Anna Stănescu (invitată), Fiorello/ Sergentul/ Servitorul - David Miron, Notarul - Andrei Bolohan.

Publicul este invitat la o experiență scenică vie, spectaculoasă și autentică, care readuce în centrul operei ideea de bucurie, umor și interacțiune teatrală, exact așa cum și-a imaginat-o Rossini, în contextul vibrant al teatrului italian de la începutul secolului al XIX-lea.

Premiera spectacolului Carmen de G. Bizet, în regia Adei Hausvater, a deschis stagiunea 2025–2026 a Operei Naționale București Fantoma de la Operă revine pe scena Operei Naționale București

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Irina Vladescu

  • ALTE ARTICOLE DESPRE:
Fizicianul care a doborât recorduri mondiale în turneele anterioare revine în România: Brian Cox aduce „Emergence” la Sala Palat

Articolul precedent

Fizicianul care a doborât recorduri...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

Cum devii relevant când ai o afacere pentru Generația Z

16 Martie 2026 - start-up.ro

Scandal la Circul Metropolitan din București, după un spectacol controversat. Tricolorul, folosit în streaptease

23 Martie 2026 - kudika.ro

Două spectacole cu ,,Jesus Christ Superstar” în aceeași zi la Bucharest Opera Festival

26 Mai 2025

Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției

15 Septembrie 2025

Tenorul Jonas Kaufmann, live la București: portretul simbolului excelenței care a redefinit opera

17 Noiembrie 2025

Opera Națională București a deschis noul an cu un tur de forță al musicalului fenomen „Fantoma de la Operă”

2 Februarie 2026

Angela Gheorghiu, Orishas, Disney - Aladdin și Jonas Kaufmann: patru evenimente culturale din București pentru care beneficiezi

8 Iulie 2025

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Entertainment

Ascensiunea divertismentului digital în viața de zi cu zi

16 Martie 2026
Entertainment

Două legende ale anilor ’90 se întâlnesc pe aceeași scenă la București. Dr. Alban, invitat special în concertul Haddaway din 18

11 Martie 2026
Entertainment

„Nelson” și „Ziua mea norocoasă”, la final de martie pe scenele din București, Iași, Bacău, Ploiești și Târgoviște

10 Martie 2026
Entertainment

Produse smart și high-tech, concursuri cu premii și activități pentru animalele de companie, weekendul acesta la Romexpo

10 Martie 2026

