Fizicianul care a doborât recorduri mondiale în turneele anterioare revine în România: Brian Cox aduce „Emergence” la Sala Palat

Profesorul Brian Cox, unul dintre cei mai cunoscuți popularizatori ai științelor naturale și spațiului cosmic revine în România pe 22 septembrie 2026 la Sala Palatului cu noul său spectacol live, parte din turneul mondial “Emergence”.

După succesul fenomenal al show-ului „Horizons”, susținut în fața a aproape jumătate de milion de spectatori din întreaga lume, Prof. Brian Cox lansează o nouă producție grandioasă, care promite o experiență spectaculoasă la granița dintre știință, tehnologie și artă vizuală. Turneul precedent a stabilit un record absolut iar noua serie de spectacole se anunță deja un nou succes global, cu reprezentații sold out în marile orașe ale lumii.

Record mondial Guinness pentru cel mai mare turneu științific: Horizons - A 21st Century Space Odyssey.

Pentru a patra oară, Profesorul Brian Cox a doborât recordul mondial pentru cele mai multe bilete vândute pentru un turneu științific din toate timpurile. Turneul „Horizons: A 21st Century Space Odyssey” a vândut 369.297 de bilete între august 2022 și mai 2025, performanță certificată oficial de Guinness World Records.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Casa pasivă - viitorul fără grija facturilor la energie Studiul care ar fi demonstrat că oamenii emit o lumină vizibilă care dispare atunci când mor

Distincția i-a fost înmânată la New York, în cadrul unui spectacol din etapa nord-americană a turneului mondial. Reprezentanții Guinness au subliniat impactul extraordinar al activității sale: capacitatea de a face știința accesibilă, captivantă și relevantă pentru publicul larg din întreaga lume.

„Emergence” – o celebrare a complexității Universului

„Emergence”, noul show al Prof. Brian Cox, explorează una dintre cele mai fascinante întrebări ale științei moderne: cum ia naștere complexitatea din simplitate?

Pornind de la o întrebare formulată în 1610 de Johannes Kepler – de ce fulgii de zăpadă au întotdeauna șase colțuri – spectacolul urmărește legătura dintre structura microscopică a materiei și marile structuri cosmice. Fulgii de zăpadă sunt formați din molecule, moleculele din atomi, atomii din particule fundamentale – toate guvernate de legile mecanicii cuantice. Dar cum se transformă această simplitate abstractă într-o frumusețe delicată și într-un Univers de o complexitate uluitoare?

De la pânza cosmică a galaxiilor până la ecosistemele interconectate ale Pământului și structura creierului uman, „Emergence” este o călătorie vizuală și intelectuală prin legile naturii care modelează realitatea.

O producție spectaculoasă, la cel mai înalt nivel tehnologic

Spectacolul Emergence este construit ca o experiență imersivă totală, utilizând unele dintre cele mai mari și avansate ecrane LED disponibile la nivel internațional, un sound de înaltă fidelitate și un concept vizual realizat în colaborare cu oameni de știință, muzicieni, cineaști și artiști grafici.

Profesorul Brian Cox declară:

„Mi-a plăcut enorm să creez Emergence – este cel mai ambițios spectacol live pe care l-am conceput vreodată. Am avut marele noroc să colaborez cu un grup extraordinar de oameni de știință, muzicieni, cineaști și artiști grafici pentru a aduce cosmologia, biologia, filosofia și istoria pe cele mai mari și avansate ecrane LED disponibile, cu cel mai bun sunet și cele mai bune lumini pe care le-am putut găsi. Sper ca spectacolul să fie o experiență cuprinzătoare și să lase fiecăruia - fie că iubește știința, muzica, istoria sau, pur și simplu, contemplarea frumuseții naturii - ceva nou la care să se gândească.”

Spectacolul Emergence din 22 septembrie 2026, de la Sala Palatului, este parte a unui turneu internațional de amploare și se anunță drept unul dintre cele mai importante evenimente culturale și științifice ale anului din România. Interesul pentru reprezentația de la București reconfirmă succesul turneului precedent și anunță un nou record de spectatori. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.

Irina Vladescu

