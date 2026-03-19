Zara Larsson, fenomenul pop global ale cărei dansuri au cucerit internetul și au devenit virale în toată lumea, vine la UNTOLD

19 Martie 2026
IN ACEST ARTICOL:

Cu peste 100 de milioane de ascultători lunari pe platformele digitale și hituri care au dominat topurile globale, Zara Larsson aduce la UNTOLD ONE un show plin de energie, coregrafii virale și unele dintre cele mai cunoscute piese pop ale ultimului deceniu.

UNTOLD aduce un nou superstar internațional în premieră în România, la un festival. Zara Larsson, artista suedeză cu piese și dansuri virale cu zeci de miliarde de ascultări și vizualizări, numeroase premii, inclusiv nominalizări la Grammy și Brit Awards, își pregătește debutul la UNTOLD ONE, ediția care marchează o nouă eră a festivalului situat pe locul 3 în lume în topul global al celor mai bune festivaluri - Top 100 Festivals. Hituri precum „Lush Life”, „Ain’t My Fault”, „Symphony” și ,,Never Forget You” vor fi cântate live pe scena principală, îmbinate cu coregrafiile Zarei care sunt virale în toată lumea.

ZARA LARSSON A INTRAT IN TOP 10 CELE MAI ASCULTATE ARTISTE DIN LUME

Cu peste 100 de milioane de ascultători lunari pe platformele digitale, Zara Larsson a intrat pentru prima dată în Top 10 cele mai ascultate artiste din lume pe Spotify, alături de nume precum Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga și Billie Eilish.

La fiecare concert, Zara Larsson îi invită pe fani din mulțime alături de ea pe scenă să cânte și să danseze împreună. Ceea ce se va întâmpla și în Cluj-Napoca în această vară, iar cine va primi invitația din partea superstarului suedez va trăi o experiență cu adevărat memorabilă la UNTOLD. Așa a fost și pentru cântărețul Alex Warren, care a preluat trendul și a creat un moment iconic cu Zara la un concert în Philadelphia.

De-a lungul carierei, Zara Larsson a colaborat cu nume importante din industria muzicală, printre care Clean Bandit pentru celebra piesă ,,Symphony”, David Guetta și Tinie Tempah. Superstarul pop suedez a primit numeroase premii, inclusiv MTV Europe Music Awards, nominalizări la Grammy și Brit Awards, certificări Platinum și Multi-Platinum în Europa, SUA și Australia. Este cunoscută, de asemenea, și pentru performanțele live spectaculoase, în care îmbină vocea puternică și frumoasă cu coregrafii deosebite și o energie care transformă fiecare concert într-un show memorabil.

În această vară, fanii au șansa de a trăi momente unice alături de Zara Larsson la UNTOLD ONE. Festivalul are loc între 6 și 9 august și atrage în Cluj-Napoca peste 200 de artiști naționali și internaționali, printre care și Sting, Lewis Capaldi, Swae Lee și unii dintre cei mai buni DJ-i din lume, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso, Carl Cox și Holy Priest. Abonamentele General Access, VIP, UNDER 25 pot fi cumpărate acum și în rate. Toate opțiunile de acces și cazările sunt disponibile pe untold.com.

Irina Vladescu

Irina Vladescu

Mai multe despre Irina
Abonează-te pe
ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri