Magic Talks revine, pe 30 martie, cu o nouă temă și invitați de seamă. Liana Stanciu va vorbi cu Gáspár György, Corina Chiriac, Dana Sota, Lavinia Bârlogeanu și Cornel Constantin Ciomâzgă despre noile începuturi și puterea de a renaște.
„De câte ori ți-ai spus «Nu mai pot! Vreau să se întâmple ceva, pentru că nu mai pot!»? Ei bine, conferința asta, MagicTalks 7, este despre cum îți iei pauză, ca să mai poți încă puțin, despre cum te întorci la lucrurile importante ce te ajută. Eu cred în exemplele unor oameni care au luat-o de la început de foarte multe ori.
Doamna Corina Chiriac a abandonat o viață de strălucire în România și a luat-o de la început în America. Ce a învățat din experiența asta, o să aflăm la MagicTalks. Domnul Constantin Ciomâzgă este profesor universitar. A scris cărți despre cum să-ți găsești fericirea. Fericirea asta, pe care o căutăm, este mai aproape decât crezi, doar că e altfel. Gáspár György încearcă în fiecare zi să-și vindece copilul interior. Este unul dintre cei mai iubiți psihologi. Doamna profesor Bârlogeanu va vorbi despre singurătate, despre de ce e în ordine din când în când să rămâi tu cu tine.
E despre vindecare. E despre a o lua de la început. E despre noi toți, pentru că toți am fost măcar o dată în situația de a lua totul de la zero.
Ne vedem la Opera Națională, pe 30 martie!”, a declarat Liana Stanciu
Panelul va fi alcătuit din experți și invitați atent selectați, cu experiență profesională incredibilă și cu povești de viață palpitante.
- Gáspár György – psiholog clinician și psihoterapeut relațional, acreditat de Colegiul Psihologilor din România; președinte al Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie.
- Corina Chiriac – cântăreață, compozitoare și actriță, cu o carieră de peste 50 de ani în muzica românească.
- Dana Sota – antreprenor în industria de frumusețe, fondatoarea primului centru de estetică facială și corporală din România (1999).
- Lavinia Bârlogeanu – psihoterapeut și profesor universitar la Universitatea din București, specializată în psihanaliză și psihotraumatologie.
- Cornel Constantin Ciomâzgă – scriitor, jurnalist și profesor, autor al volumelor „Lucrarea” și „Se întorc morții acasă”.
Te așteptăm la MagicTalks să găsim împreună răspunsuri și soluții.
(comunicat de presă)
