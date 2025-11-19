PLANETA CRĂCIUN, TĂRÂMUL DE POVESTE CU TEMATICĂ DE SĂRBĂTORI DIN UNIVERSUL UNTOLD, SE DESCHIDE PE 21 NOIEMBRIE, ÎN PIAȚA UNIRII

19 Noiembrie 2025
DEEP PURPLE | Concert în România, în data de 1 octombrie 2026

DEEP PURPLE | Concert în România, în data de 1 octombrie 2026

18 Noiembrie 2025
19 Noiembrie 2025 publicat în Entertainment
Ediția de anul acesta aduce mai multă culoare, lumină, generozitate și grijă pentru mediu

UNTOLD Universe dă startul magiei sărbătorilor de iarnă la Cluj-Napoca odată cu deschiderea Planetei Crăciun, care are loc pe 21 noiembrie, de la ora 19:00, în Piața Unirii. Ne așteaptă 41 de zile de poveste, pline de surprize atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari, sute de mii de luminițe colorate, decorațiuni cu sclipici, sute de ore de spectacole și peste 80 de momente susținute de artiști, zeci de cadouri și momente petrecute împreună cu cei dragi. Târgurile cu tematică de sărbători create de UNTOLD Universe sub umbrela Planeta Crăciun sunt organizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Pe 28 noiembrie, magia Crăciunului va cuprinde și platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, acolo unde se va deschide și Târgul de Iarnă.

PROGRAMUL DESCHIDERII OFICIALE DIN 21 NOIEMBRIE

Cel mai așteptat moment, an de an, este aprinderea luminilor de sărbători, care vor transforma inima orașului Cluj-Napoca, Piața Unirii, într-un loc feeric. Anul acesta, organizatorii și-au dorit să aducă și mai multă lumină, mai multă veselie și culoare în Târgul de Crăciun. Astfel, decorurile, bradul de Crăciun și Căsuța Moșului vor fi și mai sclipitoare și atrăgătoare. Mai mult, au folosit cele mai noi tehnologii pentru a asigura un consum de energie mai eficient, sustenabil și responsabil.

Programul serii de vineri va arăta astfel:

19:00 – Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun și aprinderea luminilor festive

19:10 – 19:40 Concert Paula Rad

20:15 – 21:15 Concert Bosquito

Anul acesta, organizatorii au pregătit un moment unic în Târgul de Crăciun. În fiecare zi, în intervalele orare 19:00 – 19:10, 20:00 – 20:10 și 21:30 – 21:40 va avea loc un spectacol de lumini pe cupola amplasată în Piața Unirii.

PRIMUL WEEKEND ADUCE DISTRACȚIE PENTRU TOATE VÂRSTELE ÎN PLANETA CRĂCIUN

Începând de vineri, copiii pot participa la ateliere creative în Căsuța lui Moș Crăciun. Atelierele au loc zilnic între orele 16:00 și 20:00.

Atracții impresionante și distracție pentru toate vârstele în Planeta Crăciun

Piața Unirii din Cluj-Napoca va deveni, începând cu 21 noiembrie, un adevărat tărâm de basm, iar atracții impresionante vor fi la tot pasul. Roata panoramică va oferi nu doar un spectacol de lumini unic în România, ci și o superbă priveliște asupra târgului. Pentru cei mici, caruselul de poveste va deveni refugiul preferat, iar sania VR îi va purta într-o aventură fantastică pe drumul renilor spre casa lui Moș Crăciun din Laponia, totul prin magie virtuală. Căsuța lui Moș Crăciun va fi locul în care cei mici își dau frâu liber creativității și curiozității. Moșul îi va vizita pe copii și se va asigura că și anul acesta are sania plină cu cadouri. Organizatorii au amplasat anul acesta și mai multe foto-cornere și cabine foto, pentru că știu că cele mai frumoase amintiri sunt cele care îți rămân și pe care le privești și peste ani.

Distracția va fi completă, odată cu deschiderea Târgului de Iarnă, pe 28 noiembrie, pe platoul Sălii Sporturilor “Horia Demian” acolo unde vizitatori de toate vârstele se vor bucura de un patinoar generos cu gheață perfectă.

Planeta Crăciun va fi și un univers gastronomic în care vor fi promovate atât bunătățile tradiționale, pregătite cu dăruire, după rețete vechi, cât și preparate internaționale. 75 de căsuțe cu bunătăți îi așteaptă pe pofticioși în Planeta Crăciun. Cei care vor trece pragul târgului vor găsi fructe proaspete, plăcinte tradiționale, hot-dogs savuroși, churros fierbinți, castane coapte și o varietate de dulciuri de sezon, arome perfecte pentru serile reci de iarnă. Căsuțele cu cadouri și obiecte artizanale vor oferi inspirația perfectă pentru daruri, cu sens, ce duc tradiția mai departe.

Scena din Piața Unirii va reuni peste 80 de momente artistice susținute de cântăreți celebri, trupe de dans locale, band-uri, artiști mici și coruri. Ediția de anul acesta îi aduce în fața publicului pe Puya, Bosquito, Guess Who, Jurjak, Vlăduța Lupău, Fuego și Bibi, un line-up divers, gândit astfel încât fiecare vizitator să găsească muzica care îl inspiră și îl bucură.

Ediția 2025 a Planetei Crăciun aduce generozitate, emoție și responsabilitate

Dincolo de a aduce comunitatea împreună, organizatorii, UNTOLD Universe, și-au propus anul acesta să îi implice pe vizitatori și în campanii de responsabilitate socială. Este felul lor de a duce mai departe bucuria și celor care au mai mare nevoie de ea, mai ales în perioada Crăciunului. Au creat astfel două campanii, „We Help” și „Capace cu suflet”, care arată că magia nu înseamnă doar lumini și decor, ci și gesturi reale între oameni.

Prin „We Help” se vor strânge cadouri pentru 260 de copii nevoiași din satele din Transilvania, iar prin campania „Capace cu suflet” oamenii pot dona capace de plastic, iar fondurile obținute din reciclare vor ajunge către o cauză socială.

„La Cluj-Napoca, orașul în care a prins viață magia UNTOLD, ne-am dorit să oferim experiențe unice nu doar vara, ci și în sezonul rece. De aceea, Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca poartă și anul acesta semnătura UNTOLD Universe. E un exemplu al modului în care transformăm un spațiu într-o lume plină de lumină, emoție și interacțiuni pentru întreaga familie. Cu fiecare ediție inovăm și găsim noi modalități de a aduce oamenii împreună, de a crea momente memorabile și de a transforma iarna într-o poveste trăită în inima orașului.”, a adăugat Edy Chereji, co-fondator UNTOLD Universe.

Programul artistic al weekend-ului inaugural 22 – 23 noiembrie

Sâmbătă, 22 noiembrie

19:10 – 20:00 Armonia Music Club

20:15 – 21:15 Argatu

Duminică, 23 noiembrie

19:10 – 20:00 Rock Academy

20:15 – 21:15 Vocal Colors

Târgul de Crăciun își va închide porțile pe 1 ianuarie, însă distracția va continua în Târgul de Iarnă, care își va aștepta oaspeții, cu o mulțime de atracții, până pe 15 februarie. Anul trecut, peste 1 milion de vizitatori din Cluj-Napoca sau din împrejurimi au trăit magia sărbătorilor de iarnă în Planeta Crăciun, iar organizatorii sunt încrezători că și anul acesta vor depăși recordul de participanți atins în trecut.

Irina Vladescu

Ultima actualizare: 19 Noiembrie 2025 @ 06:11

