Tragedie șocantă în showbiz. Celebrele gemene Kessler au murit mână în mână, alegând sinuc1derea asistată la 89 de ani

D’ale carnavalului, Tosca, Nabucco, Romeo și Julieta, Madama Butterfly, pe scena Operei Naționale București

D’ale carnavalului, Tosca, Nabucco, Romeo și Julieta, Madama Butterfly, pe scena Operei Naționale București

10 Noiembrie 2025
Capodopera enesciană Oedipe, la început de mai pe scena Operei Naționale București

Capodopera enesciană Oedipe, la început de mai pe scena Operei Naționale București

24 Aprilie 2025
18 Noiembrie 2025 publicat în Entertainment
IN ACEST ARTICOL:

Lumea divertismentului s-a oprit în loc: Alice și Ellen Kessler, cele două surori gemene care au încântat publicul european în anii ’50 și ’60, și-au dat „rămas bun” într-un gest extrem de emoționant și dramatic. 

Cele două legendare dansatoare, cântărețe și actrițe au murit simultan, alegând moartea prin sinucidere asistată, în confortul casei lor din apropiere de München, potrivit publicației Bild și altor surse de presă.

O despărțire planificată cu meticulozitate

Alice și Ellen au stat împreună pe scenă timp de zeci de ani, dar niciun scenariu nu ar fi putut fi mai simbolic decât cel din viața reală. Surorile au decis să își ia adio într-un mod demn și profund, alegând sinuciderea asistată — o procedură legală în Germania, dacă este făcută voluntar și conștient.

Poliția germană a fost alertată abia după ce decesele au fost confirmate, iar la fața locului nu s-a găsit vreo dovadă a unei intervenții criminale.

Viață strălucitoare, carieră fără rival

Născute în 1936 în Nerchau, Saxonia, gemenele Kessler au părăsit Germania de Est la doar 16 ani și au pornit pe drumul unei cariere fabuloase. În Düsseldorf au cucerit scena internațională, colaborând cu nume mari precum Frank Sinatra și Fred Astaire.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Tragedie fără margini: Femeie moartă într-un accident de parașutism, la scurt timp după ce s-a vindecat de cancer Împărăteasa Sissi și taina unei prietenii regale cu Regina Elisabeta a României Mircea Dinescu invitat la SCENA GÂNDIRII - Conferințele Operei Naționale București

Au apărut în emisiuni tv celebre din SUA, ca „The Red Skelton Hour” și „The Ed Sullivan Show”. Filmul „Sodom and Gomorrah” (1963) le-a oferit roluri de dansatoare, iar coperta revistei Life a consacrat frumusețea și eleganța lor.

Un legământ final: urnă comună, destin comun

Cu un simț al simbolului foarte puternic, Alice și Ellen au mai făcut o promisiune unuia dintre cele mai emoționante capitole ale vieții lor: voiau să le fie cenușa pusă în aceeași urnă. Exprimaseră acest lucru într-un interviu acordat în 2024 și în testamentul lor. Această dorință a căpătat semnificație și mai puternică odată cu alegerea lor de a pleca împreună.

Citește continuarea pe confesiunileuneifeterele.ro

Carmen Olteanu

Carmen Olteanu

Ultima actualizare: 18 Noiembrie 2025 @ 06:11

Mai multe despre Carmen

Parcursul meu profesional și construirea adultului de azi au două mari crezuri comune. Cred aprig și de neclintit în puterea cuvântului scris și în valoarea intrinsecă a fiecărui om. Acest lucru m-a determinat să...

Abonează-te pe
DEEP PURPLE | Concert în România, în data de 1 octombrie 2026

Articolul precedent

DEEP PURPLE | Concert în România, în...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Am testat și ne-am convins: tacâmurile comestibile sunt viitorul alimentației „verzi”

10 Septembrie 2025 - green.start-up.ro

Românca Alina Sabău, antreprenoare în fashion de lux, va deschide un nou concept SECRETIST

12 Noiembrie 2025 - retail.ro

Cum arată un lider potrivit pentru Gen Z și cum arată limbajul comun cu aceștia?

17 Noiembrie 2025 - start-up.ro

George Burcea, moment controversat! De ce a izbucnit când a fost întrebat cine îi finanțează campania electorală

18 Noiembrie 2025 - kudika.ro

Spărgătorul de nuci, Callas – Oana Pellea, Don Giovanni și Povestirile lui Hoffmann, pe scena Operei Naționale București

13 Noiembrie 2025

Alejandro Jodorowsky: Despre îmbătrânire, apusuri (care ne luminează pe dinăuntru) și împăcarea cu propriul timp

9 Aprilie 2025

5 lucruri despre întâlniri pe care aș fi vrut să le aflu la 30 de ani, nu la 50

5 Noiembrie 2025

Șase lecturi de top care îți dau fiori de Halloween

31 Octombrie 2025

Patru zodii care frâng cele mai multe inimi: Maeștrii iubirii și ai despărțirilor

10 Decembrie 2024

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Entertainment

DEEP PURPLE | Concert în România, în data de 1 octombrie 2026

18 Noiembrie 2025
Entertainment

Spectacole de teatru și concerte de Crăciun, în prima săptămână din decembrie pe scene din România

17 Noiembrie 2025
Entertainment

„BEST OF VIENNA” – JOHANN STRAUSS ENSEMBLE REVINE LA BRAȘOV, PE 17 DECEMBRIE, CU UN CONCERT FESTIV DE EXCEPȚIE

17 Noiembrie 2025
Entertainment

„Ai, n-ai... dai!” – Comedia în care norocul se plătește

17 Noiembrie 2025

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri