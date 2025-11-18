Cele două legendare dansatoare, cântărețe și actrițe au murit simultan, alegând moartea prin sinucidere asistată, în confortul casei lor din apropiere de München, potrivit publicației Bild și altor surse de presă.
O despărțire planificată cu meticulozitate
Alice și Ellen au stat împreună pe scenă timp de zeci de ani, dar niciun scenariu nu ar fi putut fi mai simbolic decât cel din viața reală. Surorile au decis să își ia adio într-un mod demn și profund, alegând sinuciderea asistată — o procedură legală în Germania, dacă este făcută voluntar și conștient.
Poliția germană a fost alertată abia după ce decesele au fost confirmate, iar la fața locului nu s-a găsit vreo dovadă a unei intervenții criminale.
Viață strălucitoare, carieră fără rival
Născute în 1936 în Nerchau, Saxonia, gemenele Kessler au părăsit Germania de Est la doar 16 ani și au pornit pe drumul unei cariere fabuloase. În Düsseldorf au cucerit scena internațională, colaborând cu nume mari precum Frank Sinatra și Fred Astaire.
Au apărut în emisiuni tv celebre din SUA, ca „The Red Skelton Hour” și „The Ed Sullivan Show”. Filmul „Sodom and Gomorrah” (1963) le-a oferit roluri de dansatoare, iar coperta revistei Life a consacrat frumusețea și eleganța lor.
Un legământ final: urnă comună, destin comun
Cu un simț al simbolului foarte puternic, Alice și Ellen au mai făcut o promisiune unuia dintre cele mai emoționante capitole ale vieții lor: voiau să le fie cenușa pusă în aceeași urnă. Exprimaseră acest lucru într-un interviu acordat în 2024 și în testamentul lor. Această dorință a căpătat semnificație și mai puternică odată cu alegerea lor de a pleca împreună.
