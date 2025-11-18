Deep Purple, una dintre cele mai importante formații rock din lume, anunță astăzi concertul din România, din data de 1 octombrie 2026, ce va avea loc la Cluj-Napoca, pe BT Arena.

Celebră pentru că a definit sunetul rockului timp de mai bine de cinci decenii, Deep Purple rămâne una dintre cele mai apreciate formații din lume. Biletele vor fi disponibile exclusiv pe Eventim.ro, începând de vineri, 21 noiembrie 2025, la ora 12:00, pe https://www.eventim.ro/artist/deep-purple/ . Prețurile biletelor vor fi: 600 lei (VIP), 390 lei, 490 lei, 440 lei, 340 lei, 290 lei, la care se adaugă comisionul de ticketing.

Puține trupe din istoria rockului au lăsat o moștenire atât de puternică și de durabilă ca Deep Purple. Cu peste cinci decenii de albume în topuri, turnee cu bilete epuizate și includerea în Rock & Roll Hall of Fame, ei rămân una dintre cele mai influente și prestigioase trupe din lume. Catalogul lor de neegalat – de la „Smoke on the Water” la „Highway Star” – continuă să inspire generații de muzicieni, în timp ce concertele lor live le reafirmă statutul de pionieri ai hard rock-ului.

Muzica formației Deep Purple continuă să ajungă la noi generații și să inspire fanii din întreaga lume. Piesa lor clasică din 1970, „Child in Time”, a fost reinterpretată pentru coloana sonoră a trailerului celui mai recent sezon al serialului de succes Stranger Things, prezentând una dintre cele mai puternice piese rock unui public nou de milioane de ascultători și reaprinzând admirația globală pentru sunetul atemporal al formației. Acest moment surprinde perfect influența durabilă a trupei Deep Purple și capacitatea ei de a rămâne relevantă în cultura actuală. Împreună cu succesul albumului lor din 2024, =1, aclamat de critici, acești eroi legendari ai hard rock-ului nu dau semne de încetinire, continuând să împingă limitele genului pentru publicul din întreaga lume.

Pe valul ultimelor lor lansări muzicale și al prezenței culturale continue, Deep Purple va include România în cadrul turneului internațional „=1 More Time Tour”, cu concertul din Cluj-Napoca din 1 octombrie 2026.

Alături de Deep Purple va fi compozitorul, vocalistul, multi-instrumentistul și producătorul nominalizat la premiile GRAMMY, Wolfgang Van Halen, precum și trupa britanică de rock Jayler, aflată în plină ascensiune, completând o listă impresionantă de artiști care celebrează atât moștenirea, cât și viitorul rockului.

