Puține nume din lumea muzicii clasice contemporane reușesc să stârnească atâta emoție, admirație și efervescență precum Jonas Kaufmann. Considerat de The Telegraph drept „cel mai mare tenor din lume” și descris de The New York Times ca „cel mai important și versatil tenor al generației sale”, artistul german vine pentru prima dată în România, într-un concert-eveniment de referință care va avea loc pe 11 decembrie 2025, ora 19:00, la Sala Palatului din București.