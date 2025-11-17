Duminică, 30 noiembrie, Teatrul Elisabeta invită publicul iubitor de comedie la premiera spectacolului „Ai, n-ai… dai!”, pentru a descoperi o poveste dinamică despre ce se întâmplă când norocul (sau ghinionul…) îți bate la ușă sub forma unei serviete pline ochi cu bani.

În agitația cotidiană, prinși între deadline-uri, muncă și știri alarmante, uităm adesea de cel mai simplu și eficient remediu: râsul. Mai mult ca oricând, avem nevoie de acele momente de evadare pură, de un spectacol care să ne smulgă din realitatea stresantă și să ne reamintească de bucuria de a trăi. Să râzi alături de cei dragi, să te eliberezi de tensiune și să pleci acasă cu energie – aceasta este promisiunea noii producții a Teatrului Elisabeta.

Henry Perkins (Lucian Ghimiși) este un contabil a cărui viață e cât se poate de banală. Totul se schimbă când, din neatenție, ajunge în posesia unei serviete cu o sumă imensă de bani. Ce ar face un om obișnuit? Ar anunța poliția. Dar nu și Henry! El decide să fugă cu banii și cu soția lui, Jean, însă planurile lui perfecte se transformă rapid în haos cu vizite neașteptate, prieteni și polițiști derutați. Curând, confuzia, minciuna și nebunia se amestecă într-o comedie de moravuri spumoasă, care ne arată că, uneori, cea mai mare bogăție este, de fapt, să poți râde de propriile necazuri.

Comedia „Ai, n-ai… dai!” este în regia lui Șerban Puiu, care îi aduce împreună pe scenă pe Lucian Ghimiși, Mihaela Coveșeanu, Vlad Ianuș, Marcelo Cobzariu, Vasile Calofir, Dorin Enache și Maria Magdalena Țapu. Traducerea piesei aparține Irinei Noapteș, iar scenografia este semnată de Delia Ristovski-Risio.

Premiera va avea loc duminică, 30 noiembrie, de la ora 16. Biletele sunt disponibile pe site-ul Teatrului Elisabeta (www.TeatrulElisabeta.ro) și la casa de bilete din Bd. Regina Elisabeta 45.