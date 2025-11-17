A devenit deja o tradiție pentru melomanii din România să celebreze sărbătorile de iarnă pe ritmurile fermecătoare ale muzicii clasice vieneze. Și anul acesta, îndrăgita orchestră Johann Strauss Ensemble, condusă de carismaticul dirijor Russell McGregor, revine în țara noastră pentru un spectacol extraordinar.

Concertul „Best of Vienna” va avea loc pe 17 decembrie, ora 19:00, pe scena Teatrului Dramatic „Sică Alexandrescu” din Brașov, iar biletele pot fi achiziționate atât online de pe Entertix.ro, Bilete.ro, IaBilet.ro, SpectacoleBrasov.ro, cât și fizic de la casa de bilete a Sălii Patria.

Cunoscuți și iubiți de publicul român, muzicienii din Johann Strauss Ensemble revin anual în țara noastră de peste două decenii și anunță că vor aduce și în acest an cadouri inedite în fiecare oraș inclus în turneu – de la apariții speciale ale sopranelor, la momente coregrafice sau fuziuni spectaculoase cu orchestre filarmonice locale.

Concertul de la Brașov o va avea ca invitat special pe distinsa Elisabeth Wimmer (Austria), soprană de renume internațional, apreciată pentru eleganța interpretării și timbrul său rafinat. Colaborarea dintre artistă și Johann Strauss Ensemble va aduce un plus de strălucire serii.

Turneul din acest an străbate numeroase orașe din România, într-o atmosferă care amintește de celebrul turneu al compozitorului Johann Strauss din iarna anului 1847. Alături de public, orchestra va celebra Strauss 200, marcând 200 de ani de la nașterea marelui compozitor.

Programul serii va include lucrări ale celor mai mari compozitori ai tuturor timpurilor, iar celebrele valsuri vieneze – nelipsite din repertoriul ansamblului – vor crea atmosfera magică a unei seri de iarnă pline de eleganță și emoție.

Despre Johann Strauss Ensemble

Fondată în 1985 de membri ai Bruckner Orchester din Linz, Johann Strauss Ensemble a lucrat neîntrerupt la perfecționarea sunetului și a stilului propriu, îmbogățind constant repertoriul cu piese noi și inovatoare. Din 2004, o contribuție majoră la evoluția ansamblului îi aparține violonistului și dirijorului Russell McGregor, care dirijează în stilul tradițional Stehgeiger – conducând orchestra din poziția de solist.

Născut în Oxford și crescut în Melbourne, Russell McGregor trăiește la Viena din 1992 și este, din 1997, concertmaestru și dirijor al Orchestrei Palatului Schönbrunn.

Cântă la o vioară istorică fabricată în 1697 de Carlo Giuseppe Testore, „sora mai mică” a celebrei viori a lui Mozart.

Concertul „Best of Vienna” este dedicat iubitorilor de muzică clasică și tuturor celor care doresc să se bucure de o seară festivă, plină de rafinament și energie pozitivă. Johann Strauss Ensemble, recunoscut pentru stilul autentic și interacțiunea caldă cu publicul, transformă fiecare concert într-o experiență memorabilă.