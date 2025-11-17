„BEST OF VIENNA” – JOHANN STRAUSS ENSEMBLE REVINE LA BRAȘOV, PE 17 DECEMBRIE, CU UN CONCERT FESTIV DE EXCEPȚIE

YUNGBLUD A AFLAT CHIAR ÎNAINTE DE SHOW-UL DE LA UNTOLD DUBAI CĂ ESTE NOMINALIZAT LA TREI PREMII GRAMMY

YUNGBLUD A AFLAT CHIAR ÎNAINTE DE SHOW-UL DE LA UNTOLD DUBAI CĂ ESTE NOMINALIZAT LA TREI PREMII GRAMMY

10 Noiembrie 2025
UNTOLD X, EDIȚIE ANIVERSARĂ CU SHOW-URI UNICE LA NIVEL MONDIAL ȘI O CĂLĂTORIE EMOȚIONALĂ PRIN CEI 10 ANI DE FESTIVAL

UNTOLD X, EDIȚIE ANIVERSARĂ CU SHOW-URI UNICE LA NIVEL MONDIAL ȘI O CĂLĂTORIE EMOȚIONALĂ PRIN CEI 10 ANI DE FESTIVAL

6 August 2025
17 Noiembrie 2025 publicat în Entertainment
IN ACEST ARTICOL:

A devenit deja o tradiție pentru melomanii din România să celebreze sărbătorile de iarnă pe ritmurile fermecătoare ale muzicii clasice vieneze. Și anul acesta, îndrăgita orchestră Johann Strauss Ensemble, condusă de carismaticul dirijor Russell McGregor, revine în țara noastră pentru un spectacol extraordinar. 

Concertul „Best of Vienna” va avea loc pe 17 decembrie, ora 19:00, pe scena Teatrului Dramatic „Sică Alexandrescu” din Brașov, iar biletele pot fi achiziționate atât online de pe Entertix.ro, Bilete.ro, IaBilet.ro, SpectacoleBrasov.ro, cât și fizic de la casa de bilete a Sălii Patria.

Cunoscuți și iubiți de publicul român, muzicienii din Johann Strauss Ensemble revin anual în țara noastră de peste două decenii și anunță că vor aduce și în acest an cadouri inedite în fiecare oraș inclus în turneu – de la apariții speciale ale sopranelor, la momente coregrafice sau fuziuni spectaculoase cu orchestre filarmonice locale.

Concertul de la Brașov o va avea ca invitat special pe distinsa Elisabeth Wimmer (Austria), soprană de renume internațional, apreciată pentru eleganța interpretării și timbrul său rafinat. Colaborarea dintre artistă și Johann Strauss Ensemble va aduce un plus de strălucire serii.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Pianista Miruna Maciuca, Orchestra Filarmonicii „Ion Dumitrescu” și dirijorul Russel McGregor, pe scena Sălii Radio București 10 SHOW-URI ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ LA UNTOLD  SUPERSTARUL GLOBAL POST MALONE VINE, ÎN PREMIERĂ, ÎN ROMÂNIA LA UNTOLD

Turneul din acest an străbate numeroase orașe din România, într-o atmosferă care amintește de celebrul turneu al compozitorului Johann Strauss din iarna anului 1847. Alături de public, orchestra va celebra Strauss 200, marcând 200 de ani de la nașterea marelui compozitor.

Programul serii va include lucrări ale celor mai mari compozitori ai tuturor timpurilor, iar celebrele valsuri vieneze – nelipsite din repertoriul ansamblului – vor crea atmosfera magică a unei seri de iarnă pline de eleganță și emoție.

Despre Johann Strauss Ensemble

Fondată în 1985 de membri ai Bruckner Orchester din Linz, Johann Strauss Ensemble a lucrat neîntrerupt la perfecționarea sunetului și a stilului propriu, îmbogățind constant repertoriul cu piese noi și inovatoare. Din 2004, o contribuție majoră la evoluția ansamblului îi aparține violonistului și dirijorului Russell McGregor, care dirijează în stilul tradițional Stehgeiger – conducând orchestra din poziția de solist.

Intra in universul fermecator al online-ului, la Digital Divas! Câștigătorii Romanian Jewelry Week VI – un eveniment de referință pentru bijuteria contemporană din România și Europa de Est Bucură-te de o primăvară cu suspans: romane care îți accelerează pulsul și îți dau fiori de plăcere

Născut în Oxford și crescut în Melbourne, Russell McGregor trăiește la Viena din 1992 și este, din 1997, concertmaestru și dirijor al Orchestrei Palatului Schönbrunn.

Cântă la o vioară istorică fabricată în 1697 de Carlo Giuseppe Testore, „sora mai mică” a celebrei viori a lui Mozart.

Concertul „Best of Vienna” este dedicat iubitorilor de muzică clasică și tuturor celor care doresc să se bucure de o seară festivă, plină de rafinament și energie pozitivă. Johann Strauss Ensemble, recunoscut pentru stilul autentic și interacțiunea caldă cu publicul, transformă fiecare concert într-o experiență memorabilă.

Irina Vladescu

Irina Vladescu

Ultima actualizare: 17 Noiembrie 2025 @ 02:11

Mai multe despre Irina
Abonează-te pe
  • ALTE ARTICOLE DESPRE:
Spectacole de teatru și concerte de Crăciun, în prima săptămână din decembrie pe scene din România

Articolul precedent

Spectacole de teatru și concerte de...

Articolul urmator

„Ai, n-ai... dai!” – Comedia în care...

„Ai, n-ai... dai!” – Comedia în care norocul se plătește

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Am testat și ne-am convins: tacâmurile comestibile sunt viitorul alimentației „verzi”

10 Septembrie 2025 - green.start-up.ro

[hi]Digitail[/hi], drumul din Iași la investiție series B și peste 10.000 de clienți din 40 de țări

11 Noiembrie 2025 - start-up.ro

Românca Alina Sabău, antreprenoare în fashion de lux, va deschide un nou concept SECRETIST

12 Noiembrie 2025 - retail.ro

FOTO: România urcă din nou pe podium: două medalii de argint la Europenele de Gimnastică Aerobică

17 Noiembrie 2025 - kudika.ro

 7 motive pentru care trebuie să citești Regele mândriei chiar acum

14 Noiembrie 2025

Spărgătorul de nuci, Callas – Oana Pellea, Don Giovanni și Povestirile lui Hoffmann, pe scena Operei Naționale București

13 Noiembrie 2025

DOAR DOUĂ ZILE PÂNĂ LA CONCERTUL ORCHESTREI DA CAMERA DI MANTOVA – O SEARĂ DE GRAȚIE ITALIANĂ LA ATENEUL ROMÂN

13 Noiembrie 2025

Concertul Extraordinar de Anul Nou, ediția a XII-a Viena, La Belle Époque: Arii, duete și valsuri

12 Noiembrie 2025

Predator: Badlands. Cât de departe poate merge lupta pentru onoare?

10 Noiembrie 2025

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Entertainment

Spărgătorul de nuci, Callas – Oana Pellea, Don Giovanni și Povestirile lui Hoffmann, pe scena Operei Naționale București

13 Noiembrie 2025
Entertainment

DOAR DOUĂ ZILE PÂNĂ LA CONCERTUL ORCHESTREI DA CAMERA DI MANTOVA – O SEARĂ DE GRAȚIE ITALIANĂ LA ATENEUL ROMÂN

13 Noiembrie 2025
Entertainment

Concertul Extraordinar de Anul Nou, ediția a XII-a Viena, La Belle Époque: Arii, duete și valsuri

12 Noiembrie 2025
Entertainment

Predator: Badlands. Cât de departe poate merge lupta pentru onoare?

10 Noiembrie 2025

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri