De la comedii cu substrat amar la valsuri vieneze și colinde de Crăciun, vă propunem o săptămână de poveste pe scenele din București, Timișoara, Zalău, Baia Mare, Sibiu, Târgu Mureș și Satu Mare. Cinci povești, un singur numitor comun, spectacole care pot fi cadoul perfect pentru cei dragi.

„Antiportret de familie”

1 decembrie, ora 20:00 – București, TNB Sala Studio

O comedie amară, cu accente de Woody Allen și umor românesc à la Caragiale, spectacolul ne poartă în sufrageria familiei Niculescu, aparent normale, unde pereții casei părintești ascund secrete pe care nimeni nu le știe în totalitate, fiecare are o taină și toți au ceva de reproșat. Distribuția este de excepție. Îi veți putea vedea evoluând pe scenă pe: Emilia Popescu, Marius Manole, Raluca Aprodu, Ștefan Iancu, Alin Florea și Cătălina Mihai. Cu ironie, cinism și emoție, „Antiportret de familie” ne arată cum uneori trebuie să destrami trecutul ca să poți reconstrui prezentul.

„Regal vienez”

2 decembrie, ora: 20:00 – Zalău, Casa de Cultura a Sindicatelor

3 decembrie, ora 17:00 și 20:00 – Timișoara, Opera Națională

5 decembrie, ora 20:00 – Baia Mare, Sala ATP Tech Center

7 decembrie, ora 20:00 – Satu Mare, casa de Cultură a Sindicatelor

Cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss, Prestige Art Production aduce în România un eveniment muzical de excepție Regalul Vienez, o celebrare a spiritului vienez autentic, printr-un concert extraordinar ce va cutreiera marile orașe ale țării în luna decembrie.

Sub bagheta carismaticului dirijor și violonist Bogdan Costache, spectacolul propune o experiență muzicală interactivă. Orchestra di Teatro d’Opera a fost admirată pe mari scene din toată lumea, precum cea a filarmonicilor din Linz și Bregenz, la Palatul Imperial din München și la Palatul Hofburg din Viena, la Nürnberg și Graz, muzicienii ei au colaborat cu unii dintre cei mai reputați dirijori și soliști la nivel mondial, iar orchestra Opera Vox are, la rându-i, un parcurs artistic internațional remarcabil.

„Fă-mi loc”

4 decembrie, ora 20:00 – București, Sala Dalles

Spectacolul spune povestea a doi tineri ce se regăsesc în ajunul Crăciunului în cușeta unui tren de noapte. Ea, o fată singură, șarmantă, aventurieră, el, un bărbat cu principii, pus in fața unui eveniment neprevăzut ce-i va răsturna întreaga existență.

„Iarna colindelor mele”

6 decembrie, ora 19:00 – Târgu Mureș, Palatul Culturii

7 decembrie, ora 19:00 – Sibiu, Centrul Cultural „Ion Besoiu”

Un spectacol de excepție semnat de unul dintre cei mai iubiți și longevivi artiști români, Fuego. „Iarna colindelor mele” este mai mult decât un concert, este o stare de spirit, o incursiune în emoție, în amintiri, în căldura care vine din inimă. Timp de două ore, spectatorii vor fi purtați într-un univers sonor cald, construit în jurul unor piese-emblemă ale repertoriului său: de la celebra „Împodobește, mamă, bradul”, la „Colindă pentru părinți”, „E vremea colindelor”, „Vals de Crăciun”, „Atâta-i colinda” sau „La mulți ani, e noaptea de Crăciun”.

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.