Spectacole de teatru și concerte de Crăciun, în prima săptămână din decembrie pe scene din România

ProTicket prezintă în martie spectacole de teatru și muzică pe scenele din România

ProTicket prezintă în martie spectacole de teatru și muzică pe scenele din România

24 Februarie 2025
Final de martie cu spectacole de excepție, ProTicket propune comedii, muzică și emoție pe scenele din România

Final de martie cu spectacole de excepție, ProTicket propune comedii, muzică și emoție pe scenele din România

3 Martie 2025
17 Noiembrie 2025 publicat în Entertainment
IN ACEST ARTICOL:

De la comedii cu substrat amar la valsuri vieneze și colinde de Crăciun, vă propunem o săptămână de poveste pe scenele din București, Timișoara, Zalău, Baia Mare, Sibiu, Târgu Mureș și Satu Mare. Cinci povești, un singur numitor comun, spectacole care pot fi cadoul perfect pentru cei dragi. 

„Antiportret de familie”

  • 1 decembrie, ora 20:00 – București, TNB Sala Studio

O comedie amară, cu accente de Woody Allen și umor românesc à la Caragiale, spectacolul ne poartă în sufrageria familiei Niculescu, aparent normale, unde pereții casei părintești ascund secrete pe care nimeni nu le știe în totalitate, fiecare are o taină și toți au ceva de reproșat. Distribuția este de excepție. Îi veți putea vedea evoluând pe scenă pe: Emilia Popescu, Marius Manole, Raluca Aprodu, Ștefan Iancu, Alin Florea și Cătălina Mihai. Cu ironie, cinism și emoție, „Antiportret de familie” ne arată cum uneori trebuie să destrami trecutul ca să poți reconstrui prezentul.

„Regal vienez”

  • 2 decembrie, ora: 20:00 – Zalău, Casa de Cultura a Sindicatelor
  • 3 decembrie, ora 17:00 și 20:00 – Timișoara, Opera Națională
  • 5 decembrie, ora 20:00 – Baia Mare, Sala ATP Tech Center
  • 7 decembrie, ora 20:00 – Satu Mare, casa de Cultură a Sindicatelor

Cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss, Prestige Art Production aduce în România un eveniment muzical de excepție Regalul Vienez, o celebrare a spiritului vienez autentic, printr-un concert extraordinar ce va cutreiera marile orașe ale țării în luna decembrie.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Spectacole de teatru și concerte de Crăciun, în prima săptămână din decembrie pe scene din România ProTicket aduce farmecul sărbătorilor pe scenă: O noapte furtunoasă, Regal Vienez și recitaluri de colinde FUEGO – IARNA COLINDELOR MELE: Concert extraordinar de colinde și cântece de Crăciun

Sub bagheta carismaticului dirijor și violonist Bogdan Costache, spectacolul propune o experiență muzicală interactivă. Orchestra di Teatro d’Opera a fost admirată pe mari scene din toată lumea, precum cea a filarmonicilor din Linz și Bregenz, la Palatul Imperial din München și la Palatul Hofburg din Viena, la Nürnberg și Graz, muzicienii ei au colaborat cu unii dintre cei mai reputați dirijori și soliști la nivel mondial, iar orchestra Opera Vox are, la rându-i, un parcurs artistic internațional remarcabil.

„Fă-mi loc”

  • 4 decembrie, ora 20:00 – București, Sala Dalles

Spectacolul spune povestea a doi tineri ce se regăsesc în ajunul Crăciunului în cușeta unui tren de noapte. Ea, o fată singură, șarmantă, aventurieră, el, un bărbat cu principii, pus in fața unui eveniment neprevăzut ce-i va răsturna întreaga existență.

Final de an cu ProTicket – colinde tradiționale, muzică vieneză și recitaluri de Crăciun Katia Pascariu, actriță nominalizată de New York Times: “Festivalul TES FEST aduce la viață o planetă a culturii idiș Bucharest Opera Festival 2025, lansat la ICR New York cu un recital susținut de soprana Iulia Isaev și pianista Liana Mareș

„Iarna colindelor mele”

  • 6 decembrie, ora 19:00 – Târgu Mureș, Palatul Culturii
  • 7 decembrie, ora 19:00 – Sibiu, Centrul Cultural „Ion Besoiu”

Un spectacol de excepție semnat de unul dintre cei mai iubiți și longevivi artiști români, Fuego. „Iarna colindelor mele” este mai mult decât un concert, este o stare de spirit, o incursiune în emoție, în amintiri, în căldura care vine din inimă. Timp de două ore, spectatorii vor fi purtați într-un univers sonor cald, construit în jurul unor piese-emblemă ale repertoriului său: de la celebra „Împodobește, mamă, bradul”, la „Colindă pentru părinți”, „E vremea colindelor”, „Vals de Crăciun”, „Atâta-i colinda” sau „La mulți ani, e noaptea de Crăciun”.

Începe FestiKids 2025, singurul festival pentru copii cu INTRARE LIBERĂ. ROMEXPO - 30 MAI - 1 IUNIE BIAF 2025 – Ediție aniversară: 5 ani de festival, o lună în care Buzăul respiră prin artă Studiu: 11% dintre români nu merg niciodată la evenimente culturale! Lipsa timpului și a banilor sunt principalele motive

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

Irina Vladescu

Irina Vladescu

Ultima actualizare: 17 Noiembrie 2025 @ 12:11

Mai multe despre Irina
Abonează-te pe
  • ALTE ARTICOLE DESPRE:
 7 motive pentru care trebuie să citești Regele mândriei chiar acum

Articolul precedent

 7 motive pentru care trebuie să...

Articolul urmator

„BEST OF VIENNA” – JOHANN STRAUSS...

„BEST OF VIENNA” – JOHANN STRAUSS ENSEMBLE REVINE LA BRAȘOV, PE 17 DECEMBRIE, CU UN CONCERT FESTIV DE EXCEPȚIE

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Am testat și ne-am convins: tacâmurile comestibile sunt viitorul alimentației „verzi”

10 Septembrie 2025 - green.start-up.ro

[hi]Digitail[/hi], drumul din Iași la investiție series B și peste 10.000 de clienți din 40 de țări

11 Noiembrie 2025 - start-up.ro

Românca Alina Sabău, antreprenoare în fashion de lux, va deschide un nou concept SECRETIST

12 Noiembrie 2025 - retail.ro

FOTO: România urcă din nou pe podium: două medalii de argint la Europenele de Gimnastică Aerobică

17 Noiembrie 2025 - kudika.ro

CHOPIN EXPOSED - Un dialog artistic între Sergiu Tuhuțiu și Flavia Giurgiu

7 Octombrie 2025

Opera Națională București prezintă, Tosca de Puccini, cu tenorul italian de talie internațională Vittorio Grigolo

2 Aprilie 2025

10 spectacole invitate de operă, balet, musical şi operetă la Bucharest Opera Festival, ediţia a patra,  între 15 și 24 iunie

28 Mai 2025

Concert MELODII EVREIEȘTI CONTEMPORANE: Mark Kovnatskiy, pe scenă alături de muzicienii Orchestrei Teatrului Evreiesc

29 Mai 2025

LABIRINT - Sergiu Tuhuțiu în dublă ipostază: pianist și actor

17 Octombrie 2025

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Entertainment

Spărgătorul de nuci, Callas – Oana Pellea, Don Giovanni și Povestirile lui Hoffmann, pe scena Operei Naționale București

13 Noiembrie 2025
Entertainment

DOAR DOUĂ ZILE PÂNĂ LA CONCERTUL ORCHESTREI DA CAMERA DI MANTOVA – O SEARĂ DE GRAȚIE ITALIANĂ LA ATENEUL ROMÂN

13 Noiembrie 2025
Entertainment

Concertul Extraordinar de Anul Nou, ediția a XII-a Viena, La Belle Époque: Arii, duete și valsuri

12 Noiembrie 2025
Entertainment

Predator: Badlands. Cât de departe poate merge lupta pentru onoare?

10 Noiembrie 2025

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri