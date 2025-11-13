Eleganța muzicii clasice italiene cucerește scena Ateneului Român, sâmbătă, 15 noiembrie, cu prilejul unui concert extraordinar susținut, în premieră în țara noastră, de Orchestra da Camera di Mantova – una dintre cele mai rafinate și apreciate formații camerale europene.

Sub bagheta maestrului Carlo Fabiano, cofondator, director artistic și concertmaestru al ansamblului, Orchestra da Camera di Mantova va oferi un program de o frumusețe rară, ce va purta publicul prin pagini semnate de Vivaldi, Rossini, Mozart și Ceaikovski.

Alături de cei peste 20 de membri ai orchestrei, pe scena Ateneului Român se va afla, de asemenea, violoncelistul și pianistul Stefano Guarino, un artist italian de o sensibilitate aparte, care va aduce în fața publicului bucureștean emoționanta lucrare a lui Gioachino Rossini – „Une larme” (O lacrimă), o piesă de o delicatețe tulburătoare, în care timpul pare să se oprească pentru a lăsa loc frumuseții pure.

Programul concertului include opere, precum: Antonio Vivaldi – Concert în La major pentru orchestră de coarde, RV 158; Gioachino Rossini – Une larme (O lacrimă) pentru violoncel și orchestră de coarde; Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento în Re major, K. 136; Piotr Ilici Ceaikovski – Serenadă pentru orchestră de coarde în Do major, op. 48

Pentru publicul din România, concertul reprezintă o ocazie rară de a descoperi talentul unui ansamblu care, de peste patru decenii, încântă audiențele din cele mai prestigioase săli ale lumii.

Ultimele bilete pentru concertul de la Ateneul Român sunt disponibile pe Eventim.ro, la preț redus, - 25% în oferta Black Friday). Prețurile biletelor pornesc de la 112 lei și cresc în funcție de categoria de loc până la 219 lei, categoria VIP fiind deja sold-out.

Orchestra da Camera di Mantova este considerată un veritabil ambasador al spiritului italian în muzica de cameră. În 1997, criticii muzicali italieni i-au acordat prestigiosul Premiu „Franco Abbiati” pentru „capacitatea de a reuni, la cel mai înalt nivel interpretativ, tradiția instrumentală italiană și repertoriul clasic”.

Sediul ansamblului este Teatrul Bibiena din Mantova, o veritabilă bijuterie arhitecturală și acustică, unde orchestra își desfășoară activitatea sub conducerea artistică a maestrului Carlo Fabiano, încă de la înființare.

De-a lungul celor peste patruzeci de ani de activitate, Orchestra da Camera di Mantova a colaborat cu un impresionant număr de dirijori și soliști de renume internațional, printre care Isabelle Faust, Kent Nagano, Leonidas Kavakos, Vladimir Ashkenazy, Steven Isserlis, Maria João Pires, Gidon Kremer, Joshua Bell, Viktoria Mullova, Salvatore Accardo, Uto Ughi, Mischa Maisky, Katia și Marielle Labèque, Maria Tipo și, între alții, Astor Piazzolla și Aldo Ciccolini. Ansamblul a susținut concerte în cele mai importante săli din Europa, Statele Unite, America Latină și Asia.

Din 1993, orchestra promovează viața muzicală a orașului Mantova prin stagiunea „Tempo d’Orchestra”, iar din 2013 organizează Festivalul Internațional de Muzică de Cameră „Trame Sonore”, desfășurat în cele mai frumoase spații de patrimoniu ale orașului. Festivalul s-a impus rapid prin caracterul său deschis, educativ și prin atmosfera unică de dialog între muzicieni și public.

O seară în compania Orchestrei da Camera di Mantova este o invitație la redescoperirea frumuseții autentice a muzicii clasice – o experiență care promite să rămână mult timp în amintirea celor prezenți.