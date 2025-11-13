Săptămâna 19 – 23 noiembrie deschide cortina Operei Naționale București către lumi contrastante, dar la fel de captivante. De la feeria baletului „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski, la forța dramatică a spectacolului „Callas – Oana Pellea”, de la rafinamentul seducător al lui „Don Giovanni” la fantezia melancolică a „Povestirilor lui Hoffmann”, vor fi cinci seri, patru titluri, o singură scenă și nenumărate moduri de a simți arta.