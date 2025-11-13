Spărgătorul de nuci, Callas – Oana Pellea, Don Giovanni și Povestirile lui Hoffmann, pe scena Operei Naționale București

13 Noiembrie 2025
12 Noiembrie 2025
13 Noiembrie 2025
Săptămâna 19 – 23 noiembrie deschide cortina Operei Naționale București către lumi contrastante, dar la fel de captivante. De la feeria baletului „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski, la forța dramatică a spectacolului „Callas – Oana Pellea”, de la rafinamentul seducător al lui „Don Giovanni” la fantezia melancolică a „Povestirilor lui Hoffmann”, vor fi cinci seri, patru titluri, o singură scenă  și nenumărate moduri de a simți arta.

Miercuri, 19 noiembrie, ora 18:30, și sâmbătă, 22 noiembrie, ora 18:30, vă invităm la baletul „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski, o poveste de iarnă care transcede în timp. Clara și Spărgătorul ei de nuci pășesc într-un univers feeric, unde soldați de jucărie prind viață, regine ale dulciurilor domnesc în palate de gheață, iar magia visului devine realitate scenică. Muzica lui Ceaikovski, plină de farmec și nostalgie, însoțește dansul într-o călătorie vizuală spectaculoasă. Un spectacol pentru toate generațiile, care reaprinde mirajul copilăriei.

Joi, 20 noiembrie, ora 18:30, vă propunem „Callas – Oana Pellea” de Terrence McNally, o producție intensă și delicată în același timp, la intersecția dintre teatru și operă. Oana Pellea construiește un portret viu al Mariei Callas, în plină sinceritate umană. Nu e vorba despre divă, ci despre femeia din spatele legendelor, vulnerabilă, pasională, contradictorie. Spectacolul este o meditație lucidă despre artă, sacrificiu, solitudine și vocație. O întâlnire rară cu un suflet expus în toată fragilitatea sa.

Opera Națională București inaugurează anul 2025 cu una dintre cele mai faimoase opere din lume: La Traviata de Verdi
Vineri, 21 noiembrie, ora 18:30, vă așteptăm la spectacolul de operă „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart, un amestec fascinant de tragedie și seducție, în jurul unuia dintre cele mai enigmatice personaje din istoria operei. Don Giovanni cucerește, manipulează, minte și fuge, dar sfârșitul îl prinde nepregătit. Muzica lui Mozart împletește armonia clasică cu profunzimea psihologică, transformând o poveste despre plăcere și pedeapsă într-o operă despre libertate și fatalitate.

Duminică, 23 noiembrie, ora 18:30, încheiem săptămâna cu „Povestirile lui Hoffmann” de Jacques Offenbach, un poem liric fantastic, în care iubirea devine iluzie, iar fantezia se amestecă cu realitatea. Poetul Hoffmann retrăiește, în cheie onirică, trei iubiri imposibile: Olympia, Antonia și Giulietta – fiecare reflectând o fațetă a dorinței, a idealului și a ratării. Muzica lui Offenbach oscilează între visare și dramatism, creând o atmosferă unică, unde logica este suspendată în favoarea emoției. O operă despre frumusețea pierderii.

Bilete pe https://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

